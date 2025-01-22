بدء المبيعات للشقق في المجمّع السكني المعاصر المكون من خمس مباني تضم 660 وحدة وذلك خلال معرض الشارقة العقاري – إيكرز 2025

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: – أعلنت أرادَ عن إطلاق “صفا”، مجمع الشقق السكنية الفاخر في مجتمع الجادة في الشارقة. ويضم مجمع “صفا” خمسة مبانٍ تضم 660 وحدة سكنية فاخرة تتميز بتصاميم عصرية ومرافق متكاملة، بالإضافة إلى قربه من المرافق الرياضية الرئيسية في الجادة.

وقد تمت المباشرة ببيع الوحدات السكنية في “صفا” مع خيارات متنوّعة تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وتحتوي جميعها على ميزات المنازل الذكية والأجهزة الكهربائية. كما سيستفيد الملاك من توفر صالة رياضية داخلية ومسبح مشترك.

ويتمتع سكان “صفا” بالموقع المتميز للمجمع على “ويست بوليفارد”، الشارع التجاري الجديد الذي سيوفر ممشى أخضر يتضمن محال تجارية ومطاعم، ويقع المجمع على بُعد دقيقتين سيراً من مدرسة “رافلز الجادة”، المدرسة الدولية التي تعتمد المنهاج الأمريكي وتتسع لـ 2,000 طالب، ومن المقرر افتتاحها في عام 2026.

منظر جوي للمجمع الرياضي في الجادة

ويقع بجانب المجمع مجموعة متطورة من المرافق الرياضية الخارجية، تمتد على مساحة 400,000 قدم مربع ضمن حديقة ذات مناظر طبيعية خلابة. ويشمل المجمع ملعب كرة قدم قياسي، وملعبين صغيرين لكرة القدم الخماسية، وملعب كرة سلة، وملعب بادل تنس، وملعب كرة طائرة، وملاعب اسكواش وتنس الريشة، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للدراجات والجري وحديقة مغامرات الأطفال.

وفي تعليقه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يتمتع مجمع "صفا" السكني بموقع مميز للغاية ضمن المخطط الرئيسي للجادة، حيث يوفر مجموعة رائعة من المرافق على بُعد دقائق قليلة سيراً. ومع بيع أكثر من 10,000 منزل في الجادة حتى الآن، أصبحت هذه الوجهة الفريدة معياراً جديداً للحياة العصرية في الإمارات. ونتطلع هذا العام إلى تسليم 1,400 منزل جديد في الجادة".

وتم إطلاق مجمع "صفا" خلال معرض الشارقة العقاري – إيكرز 2025، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 22 إلى 25 يناير. وسيستفيد المستثمرون الذين يرغبون في شراء عقارات خلال فترة المعرض من خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل العقاري.

هذا، وتمتد الجادة على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، ويضم المخطط الرئيسي في مجمله أكثر من 25,000 منزل، والمتوقع أن تغيّر المشهد الحضري في الإمارة عند اكتمال عمليات التشييد. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة عدة أحياء سكنية وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى مجمع تجاري للمكاتب والشركات؛ وتقع جميعها ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقةٍ لتوفير تجربة معيشية استثنائية للجميع.

من الجديرٌ بالذكر أنّه تم إكمال وتسليم 7,500 وحدة سكنية في مجتمع الجادة، بالإضافة إلى 2,000 منزل آخر قيد الإنشاء حالياً. كما تم الانتهاء من مرحلتين من وجهة الترفيه العائلي "مدار"، ومجمع "نست" لسكن الطلاب، ومدرسة “سابيس الدولية - الجادة”، إلى جانب مجموعة كبيرة من مرافق التسوق والمطاعم والرياضة والترفيه.

نبذة عن أَرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة. وتثري مجتمعات أرادَ المتكاملة تجربة قاطنيها حيث توفر للمالكين والمقيمين فيها جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة في مكانٍ واحد، بحيث تضمن لهم أسلوب حياةٍ فاخراً وسط بيئةٍ استثنائية.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاع التعليم وقطاع اللياقة البدنية وقطاع الضيافة.

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