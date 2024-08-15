المباشرة بالمبيعات والأعمال الإنشائية في 2025

مشاريع توسعية جديدة بقيمة 6 مليار درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن أول توسع دولي لها خارج أسواق الإمارات عبر إطلاق عملياتها في استراليا. هذا، وقد افتتح المطوّر الرئيسي الذي يتخذ من دبي مقرّاً رئيسياً مكتباً جديداً له بضاحية بيرمونت في سيدني، ويخطط حالياً لإطلاق عدة مشاريع في المدينة الاسترالية الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وتهدف مشاريع أرادَ الجديدة التي تبلغ قيمتها 6 مليار درهم إماراتي إلى المساهمة في عملية التجديد الحضري لمعالجة النقص الحالي في المساكن بمدينة سيدني.

وتستهدف أرادَ إضافة 2,500 منزلاً في سوق العقارات السكنية في سيدني، حيث ستتم المباشرة بالمبيعات والأعمال الإنشائية في عام 2025. ومع عمليات استحواذ كبيرة على قطع الأرض، ستوفر المواقع المختارة مساحاتٍ للمكوّنات التجارية على نطاقٍ واسع، مما سيساهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل في المجتمع المحلي.

ومنذ انطلاق أعمالها، فقد تولى الرئيس التنفيذي للمجموعة، أحمد الخشيبي، والمولود في استراليا، إدارة أرادَ، وهو يتولى حالياً إدارة عمليات الشركة ونموها في السوق الاسترالية.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يمثل الإطلاق الجديد في استراليا لحظة محورية بالنسبة لنا في أرادَ، حيث نواصل المسيرة لتحقيق رؤيتنا بتشييد مجتمعات سكنية متكاملة توفر للناس تجارب حياةٍ أكثر سعادة وصحة ومعنى". وأضاف بقوله: "إن لدينا في أرادَ شغفاً لطرح مناطق نشطة تتبنى نهجاً مجتمعياً مبتكراً لتوفير المساكن. وتقع مشاريعنا الأولى في سيدني ضمن موقع استراتيجي داخل محاور النمو بما يتماشى مع مبادرات الحكومة المحلية لتوسيع المناطق السكنية قريباً من مراكز النقل، مما يساهم بدوره في تقليل الضغط على البنية التحتية الحالية".

واختتم الخشيبي حديثه قائلاً: "إننا على أتم الاستعداد لإحداث تأثير إيجابي كبير في حياة سكاننا المستقبليين والمجتمعات التي نقوم بخدمتها، وذلك بفضل وضعنا المالي القوي وسجلّنا الحافل وفريقنا المحلي المتخصص والمؤهّل".

وفي السوق الاسترالية، سوف تواصل أرادَ تقديم الخيارات السكنية المتنوعة وعالية الجودة مع توفير مرافق خدمية وترفيهية مبتكرة، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي يمكن للمقيمين وأصدقائهم الاستمتاع بها في المنطقة المحيطة بالمنازل. كما وتضم هذه المشاريع مرافق عامة متميزة بما في ذلك المساحات الخضراء، ومنافذ البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى فروع لمركز ويلفِت للياقة البدنية التابع لأرادَ، والذي يركز على تعزيز تجربة حياة نشطة وصحية لجميع أفراد الأسرة عبر توفير أحدث المعدات والتجهيزات والبرامج.

هذا، وقد عقدت أرادَ شراكة مع عملاق الهندسة المعمارية العالمي، وودز باغوت، لتصميم وتقديم رؤية المطوّر العقاري المبتكر إلى السوق الاسترالية.

ومنذ مباشرة أعمالها في عام 2017، أطلقت أرادَ ستة مشاريع متكاملة في كلّ من الشارقة ودبي، وبقيمة مبيعات إجمالية بلغت 60 مليار درهم إماراتي، وتشمل مجتمع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، ومَسار، أول مجتمع سكني ضمن محيطٍ من الأشجار الكثيفة في الإمارات، ووحدات أرماني بيتش رزيدنسز فائقة الفخامة في نخلة جميرا بدبي.

وفي عام 2023، أعلن المطوّر الرئيسي عن ارتفاعٍ إجمالي في قيمة عقاراته المباعة بواقع 100% لتصل إلى 7.02 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالعام الذي سبقه. وبالمجمل، فقد باعت أرادَ منذ إطلاقها 14,000 وحدة سكنية وبقيمة تجاوزت 17 مليار درهم إماراتي، حيث تم الانتهاء من 9,000 وحدةٍ منها.

نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

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