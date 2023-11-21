الخُبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ"أديس" أو "المجموعة" أو "الشركة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، توسيع نطاق عملياتها في منطقة جنوب شرق آسيا عقب الحصول على خطاب ترسية لعقد طويل الأمد مع شركة Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) لتشغيل منصة الحفر البحرية المرفوعة من الأسطول الحالي "Emerald Driller" في بحر جاوا فى إندونيسيا معPertamina في المنطقة 2، كما أعلنت الشركة عن تعزيز تواجدها في الجزائر عقب الحصول على خطاب ترسية لعقدين طوال الأمد من شركة "سوناطراك" الجزائرية لاستخدام منصتي حفر بريتين من اسطول الشركة.

أبرز معالم العقود الجديدة:

تم ترسية عقد على المجموعة لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في إندونيسيا، لتتوسع أعمال المجموعة إلى ثامن دولة عالمياً. ويشمل العقد فترة إلزامية لثلاثة أعوام مع خيار التمديد لعامين إضافيين. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المشروع في إندونيسيا النصف الثاني من عام 2024م من خلال استخدام منصة الحفر البحرية المرفوعة من الأسطول الحالي "Emerald Driller" بعد انتهاء عقدها في قطر مباشرة.

نجحت أديس في تعزيز حضورها في الجزائر عبر تأمين عقد لخمسة أعوام لمنصتين من منصاتها البرية، وهما "ADES 810" و"ADES 815" اللتان تعملان حاليا في مصر. ومن المتوقع أن ينطلق العمل مع سوناطراك في الجزائر خلال النصف الثاني من عام 2024م.

بلغت القيمة الإضافية الإجمالية للأعمال المتراكمة من العقود الثلاثة الجديدة ما يزيد عن 1.098 مليار ريال سعودي (أكثر من 293 مليون دولار).

يتميز العقد في إندونيسيا بمعدل إيجار يومي أعلى مقارنة بمتوسط معدلات الإيجار اليومية الحالية لمنصات الحفر المرفوعة لدى الشركة و ذلك تماشياً مع إرشادات الشركة فيما يتعلق بالتجديدات المستقبلية وتمديد العقود في ظل ظروف السوق الحالية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة: "سعداء ببدء أعمالنا في السوق الإندونيسية من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) التي تعد شركة رائدة في قطاع الحفر في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك بهدف توفير أفضل خدمات الحفر لشركة Pertamina في المنطقة 2".

وأضاف، "نجحت أديس من خلال هذا العقد في تعزيز تواجدها الجغرافي في أسواق واعدة تشمل إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، وستساعدنا هذه الخطوة على تحقيق نمو مستدام في تلك المنطقة من العالم. يعكس هذا التوسع الجغرافي، بلإضافة إلى العقود الممنوحة مؤخراً في الجزائر، جهودنا المستمرة لتعزيز أعمالنا المتراكمة من خلال عقود طويلة الأمد، فضلاً عن استراتيجية الشركة الرامية إلى العمل في أسواق متنوعة وذات قيمة تراكمية مرتفعة، والاستفادة من آفاق النمو مع الحفاظ على التميز التشغيلي والالتزام بمعايير السلامة".

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نبذة عن شركة أديس القابضة:

تتخذ شركة أديس القابضة من مدينة الخُبر في المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، وتعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند. تضم الشركة أكثر من 7500 موظف وأسطول كبير مكون من 87 منصة حفر متوزعة في سبع دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، بما في ذلك 38 منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية مرفوعة وبارجتين مرفوعتين ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.