الرياض: أعلنت شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ"أديس" أو "المجموعة" أو "الشركة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 12.50 و13.50 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري"). كما تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم، 10 سبتمبر 2023م، وتنتهي في 14 سبتمبر 2023م.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة") وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ ("المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال. وسوف يتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

المزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي للشركة عبر https://ipo.adesgroup.com/ar

نبذة عن الطرح

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية فيما يتعلق بالطرح وإدراج الأسهم وفقاً لما يلي:

تتمثل عملية الطرح العام الأولي لشركة أديس في طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر (بعد زيادة رأس المال) للشركة من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

تمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

سيتم تخصيص 338,718,754 سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة.

يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.

سيتم تخصيص 33,871,875 سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

عينت الشركة شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية ("جولدمان ساكس") وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ("جي بي مورقان") وشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية") كمستشارين ماليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المستشارين الماليين") ومنسقين دوليين. كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يتعلق بالطرح. وعينت الشركة شركة هيرميس، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بالطرح.

تم تعيين البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي بصفتها الجهات المستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

تم تعيين شركة لازارد العربية السعودية ("لازارد") كمستشار مستقل للشركة.

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار إلى كل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 338,718,754 سهماً من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حالة وجود طلب كافِ من المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة "ب" أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها بالنيابة عن أولادها القصّر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ومحفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها وسوف يعتبر الاكتتاب لاغيا في حال عدم وجود حساب محفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب كل شخصٍ اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 33,871,875 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

طريقة بناء سجل الأوامر والاكتتاب للفئات المشاركة:

يمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء فترة بناء سجل الأوامر. ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من خلال مديري سجل اكتتاب المؤسسات بدون الحاجة لإكمال وتوقيع نموذج طلب المشاركة . ويمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب الاكتتاب من المستشارين الماليين بعد التخصيص المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب الاكتتاب موقعًا إلى أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقا ملزمًا بين المساهم البائع والفئة المشاركة التي قدمته. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار.

طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:

يمكن الحصول على نماذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح من المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. ويمكن الاكتتاب أيضاً عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعملائها شريطة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.

ألا يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

يكون لدى المكتتب الفرد سواء سعودي، خليجي أو غيرهم؛ محفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها .

بالإضافة إلى ماهو مذكور أعلاه، يجب أن يكون لدى جميع المكتتبين الأفراد سواء سعوديين، خليجيين أو غيرهم؛ محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها وسوف يعتبر الاكتتاب لاغيا في حال عدم وجود حساب محفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

يجب على جميع المكتتبين الأفراد الامتثال للشروط أعلاه، حيث سيعد الاكتتاب لاغيًا في حال تم الإخلال بإحدى الشروط المذكورة أعلاه، بما فيها عدم امتلاك محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها، وفي هذه الحالة سوف يتم رفض طلب الاكتتاب وسيتم إعادة المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

المرحلة التاريخ تقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 25/02/1445ه (الموافق 10/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 29/02/1445ه (الموافق 14/09/2023م). فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م). الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم الطرح الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م) الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب وتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة إلى المكتتبين الأفراد الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م) الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة مؤقتاً الأربعاء 12/03/1445ه (الموافق 27/09/2023م) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الأربعاء 19/03/1445ه (الموافق 04/10/2023م) رد فائض الاكتتاب (إن وُجد) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25/03/1445ه (الموافق 10/10/2023م) التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن التداول على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.sa

ملاحظة: التواريخ والجدول الزمني المذكور أعلاه هي للتنويه فقط. وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.sa والمواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

جهات الاتصال

الشركة الاسم البريد الإلكتروني الدور ذات الصلة أديس حسين بدوي investor.relations@adesgroup.com الرئيس التنفيذي للشؤون المالية شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية محمد أبو سمره - مدير تنفيذي ونائب الرئيس، قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب efg_projectcheetah@efg-hermes.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة جولدمان ساكس العربية السعودية عمر الزعيم جولدمان ساكس العربية السعودية gssainfo@gs.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة جي بي مورقان العربية السعودية محمد المنصور مدير تنفيذي ADES_IPO@jpmorgan.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة الأهلي المالية زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية snbc.cm@alahlicapital.com مدير الاكتتاب، ومستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية إف جي إس جلوبال ليندزي ماكوسكر ADESIPO-ME@fgsglobal.com مستشار الاتصال أحمد جبر

الجهات المستلمة البنك العربي الوطني

مصرف الراجحي

بنك الرياض

البنك الأهلي السعودي

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- انتهى -