زيوت "أدنوك فويجر" هي العلامة الإماراتية الرائدة في قطاع زيوت التشحيم التي يتم تصديرها إلى 47 دولة، حيث تتميز بالموثوقية وتتوافق مع أعلى المواصفات الفنية العالمية

إنتاج زيوت "أدنوك فويجر" يتم في منشأة مزج الزيوت المتطورة في مدينة برج العرب، بما يساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي في مصر والقدرات التصديرية، ودعم نمو مشروع "أدنوك للتوزيع" المشترك مع "توتال إنرجيز"

القاهرة: في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت" عن الإطلاق الرسمي لزيوت التشحيم "أدنوك فويجر" عالية الجودة في السوق المصري، حيث أصبحت متاحة لأول مرة في العديد من نقاط البيع المستقلة في مختلف أنحاء مصر. وتتوفر حالياً مجموعة مختارة من منتجات "أدنوك فويجر" في القاهرة الكبرى والدلتا، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" و"نون". كما تشمل الخطط التوسعية الوصول إلى أكثر من 3,000 نقطة بيع في مصر بحلول نهاية عام 2026.

ويمثل إطلاق زيوت التشحيم "أدنوك فويجر" في مصر إنجازاً استراتيجياً للعلامة التجارية، حيث يجمع بين التصنيع المحلي وقدرات التوزيع الموسعة. ويجري تصنيع منتجات مختارة من زيوت "أدنوك فويجر" في منشأة مزج وتخزين زيوت التشحيم المتطورة التابعة لشركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت" في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مما يساهم في دعم التنمية الصناعية في مصر، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يمثل الإطلاق الرسمي المحلي لزيوت التشحيم ’أدنوك فويجر‘ في مصر خطوة مهمة في استراتيجيتنا التوسعية، حيث نهدف إلى توفير زيوت أدنوك الموثوقة وعالية الأداء لشريحة أوسع من العملاء في مصر وشمال إفريقيا. كما يؤكد هذا الإطلاق التزام كلٍ من ’أدنوك للتوزيع‘ و’توتال إنرجيز‘ بالنمو المستدام والابتكار، وجاهزيتهما لتعزيز نطاق الشراكة، وتوسيع نطاق حضورهما الإقليمي، وبناء قدرات مستقبلية تلبي الاحتياجات المحلية والأسواق الإقليمية على حد سواء".

ومن خلال هذا التدشين الرسمي لزيوت "أدنوك فويجر"، تواصل "أدنوك للتوزيع" التي استحوذت في عام 2023 على حصة 50% من أسهم شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر”، تنفيذ استراتيجيتها للنمو دولياً، وتعزيز حضورها خارج أسواق دولة الإمارات والسعودية نحو شمال إفريقيا. ويُتيح هذا التوسع الوصول إلى أكبر قاعدة عملاء في منطقة شمال إفريقيا، بما يعزز رؤية "أدنوك للتوزيع" لتكون من أبرز مزوّدي خدمات التنقل في المنطقة، تماشياً مع استراتيجيتها الخمسية الطموحة.

ومن جانبه، قال توماس شتراوس، المدير العام لشركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت": "يشكّل إطلاق ’زيوت أدنوك فويجر‘ في مصر إنجازاً مهماً لشركة ’توتال إنرجيز للتسويق مصر‘، ويجسّد قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بأدنوك للتوزيع. ومن خلال التصنيع في منشأة برج العرب، نضمن للعملاء إمكانية الحصول على منتجات موثوقة وعالية الأداء. وتُعد هذه الشراكة دليلاً عملياً على قدرة اثنتين من كبرى شركات الطاقة—’أدنوك‘ و’توتال إنرجيز‘—على توحيد الجهود للابتكار والارتقاء بمعايير قطاعنا الصناعي. ومن خلال توظيف خبراتنا المشتركة، نؤسس لسلسلة إمداد فعالة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي".

أُقيمت المراسم الرسمية لفعالية إطلاق زيوت "أدنوك فويجر" في "قصر عابدين" التاريخي وسط القاهرة، حيث كشفت شركة "أدنوك للتوزيع" عن حملتها التسويقية الجديدة في السوق المصري تحت شعار "فويجر… لأداءٍ متميز كل يوم"، مسلطةً الضوء على ما توفره مجموعة زيوت التشحيم من حماية فائقة وكفاءة وموثوقية عالية. وحضر الحفل نخبة من كبار المسؤولين ورواد القطاع الصناعي، من بينهم: معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وسعادة عبد الباسط محمد المرزوقي، نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية. كما حضر الحفل عدد من قيادات الشركتين، يتقدمهم المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، والسيد جان فيليب توريس، النائب الأول لرئيس شركة "توتال إنرجيز" لقارة إفريقيا، والسيد توماس شتراوس، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة "توتال إنرجيز للتسويق – إيجيبت".

وتوفر "أدنوك فويجر" مجموعة شاملة من زيوت التشحيم المخصصة للسيارات والمحركات البحرية والقطاعات الصناعية المختلفة. وتحظى زيوت “أدنوك فويجر” بتقدير عالمي واسع، حيث نالت أكثر من 180 اعتماداً من كبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، إلى جانب شهادات جودة مرموقة من مؤسسات دولية مثل المعهد الأمريكي للبترول (API) ومنظمة المعايير اليابانية للسيارات (JASO). وتُعد زيوت "أدنوك فويجر" العلامة التجارية الرائدة في دولة الإمارات، ويجري تسويقها حالياً في أكثر من 47 دولة في أنحاء العالم. وتُعد السوق المصرية واحدة من أكبر أسواق زيوت التشحيم في إفريقيا باستهلاك سنوي يبلغ نحو 450 كيلوطن من زيوت التشحيم، وتشهد طلباً متزايداً على هذه الزيوت مدفوعاً بمشروعات التنمية القومية والتوسع في إنتاج المركبات محلياً.

حول توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت

توتال إنرجيز ماركتنج ايجيبت (TEME) هي شركة مشتركة بنسبة 50/50 بين توتال إنرجيز ماركتنج ايجيبت، التابعة للشركة العالمية متعددة المجالات في قطاع الطاقة توتال إنرجيز SE، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للتوزيع، الرائدة في مجال توزيع الوقود في منطقة الشرق الأوسط. بفضل الدمج بين الخبرات العالمية لاثنين من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الطاقة، تسهم توتال إنرجيز ماركتنج ايجيبت في دفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع الطاقة المصري. تعمل الشركة في مجالات متعددة، تشمل قطاع التجزئة، وتموين الطائرات بالوقود، وبيع زيوت التشحيم، والتجارة العامة، مما يعزز حضورها في السوق المحلي. تدير توتال إنرجيز ماركتنج ايجيبت شبكة واسعة تضم أكثر من 240 محطة خدمة على مستوى الجمهورية، من بينها 11 محطة تحمل العلامة التجارية الكاملة لأدنوك، وهي الأولى من نوعها في مصر. كما تضم الشركة فريق عمل يزيد عن 1,500 موظف، يكرسون جهودهم لتحقيق التميز التشغيلي، والاستدامة، وتقديم تجربة عملاء استثنائية، مع التركيز على ضمان سلامة المنشآت الصناعية والعاملين.

نُبذة عن "أدنوك للتوزيع"

"أدنوك للتوزيع" هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح "أدنوك للتوزيع" وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير "أدنوك للتوزيع" محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير "أدنوك للتوزيع" أكثر من 915 محطة خدمة، منها 555 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 45 محطة قيد التطوير) و245 محطة خدمة في مصر. وبصفتها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 378 متجر واحة أدنوك و 36 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة 283 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات.

"أدنوك للتوزيع" هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. وتهدف "أدنوك للتوزيع" إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. جميع الأرقام الواردة في هذه النُبذة محدَّثة حتى تاريخ 31 مارس 2025.

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