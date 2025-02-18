أدنوك للتوزيع تعتزم افتتاح أولى محطات الخدمة الرائدة التابعة لها في مصر هذا العام، معززةً بذلك تجربة البيع بالتجزئة وخدمات السيارات عالية المستوى

توتال إنرجيز للتسويق مصر بدأت مزج منتجات زيوت “أدنوك فويجر” محلياً في مصر بهدف توسعة عمليات البيع خارج نطاق محطات أدنوك للتوزيع

القاهرة، مصر: تحتفي "أدنوك للتوزيع" (الرقم الدولي: AEA006101017، الرمز: ADNOCDIST) و"توتال إنرجيز" بمرور عامين على شراكتِهما الناجحة في مصر، وذلك خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس) من خلال جناح مشترك يعكس الدور البارز لهذا التعاون في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة المصري.

وكانت أدنوك للتوزيع قد استحوذت في عام 2023، على 50% من أسهم "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، مما نتج عنه تأسيس مشروع مشترك يُدير أكثر من 240 محطة وقود في جميع أنحاء مصر، إلى جانب عمليات بيع الوقود بالجملة، ووقود الطائرات، ومزج زيوت التشحيم. وساهم هذا الاستحواذ في دخول علامتَي "أدنوك" لمحطات الوقود ومتاجر "واحة أدنوك" إلى السوق المصري.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع": "يَعكس النجاح المُستمر لمشروعنا المشترك مع ’توتال إنرجيز‘ القيمة الحقيقية لاستراتيجيتنا للتوسع الدولي، والذي تُشكِّل مصر فيه ركيزة أساسية ضمن جهودنا لتحقيق النمو المُستدام، ونفخر في ’أدنوك للتوزيع‘ بتقديم أفضل الحلول المُبتكرة وتجارب العملاء المتميزة للسوق المصري، تماشياً مع رؤيتنا طويلة المدى للريادة الإقليمية.”

من جانبه، قال توماس شتراوس، المدير العام ورئيس مجلس إدارة "توتال إنرجيز للتسويق مصر": تعكس شراكتنا مع ’أدنوك للتوزيع‘ التزامنا المُشترك بتعزيز حلول الطاقة في مصر، حيث ندرك الإمكانيات الكبيرة التي يتميز بها السوق المصري، ونسعى دائماً إلى تحقيق نمو مستدام يُلبي تطلعات عملائنا."

وتعتزم “أدنوك للتوزيع” افتتاح أول محطة خدمة رائدة بمعايير عصرية في السوق المصري هذا العام، وذلك في منطقة القاهرة الجديدة. وستوفر المحطة الجديدة تجربة متكاملة تشمل خدمات التزود بالوقود والتجزئة والعناية بالسيارات، إلى جانب متجر “واحة أدنوك” الموسّع، مما يعزز تجربة العملاء. وستكون هذه المحطة الأكبر من حيث الخدمات مقارنة بالمحطات الإحدى عشرة الحالية التي تحمل علامة “أدنوك للتوزيع” في مصر. كما ستنضم المحطة إلى مجموعة المحطات الرائدة التي تُديرها الشركة في إمارتَيِ أبوظبي ودبي.

يُذكر أن "توتال إنرجيز للتسويق مصر" بدأت في مزج زيوت "أدنوك فويجر" في مصر ليتم تسويقها محلياً وتصديرها للأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيع إقليمي. ومن المُقرر خلال وقت لاحق من هذا العام، توفير زيوت "أدنوك فويجر" أيضًا عبر موزِّعين مُستقلين في مصر، مما يوسع نطاق العلامة التجارية خارج محطات أدنوك للتوزيع.

وتواصل "توتال إنرجيز للتسويق مصر" تنفيذ خططها لتعزيز حضورها في سوق وقود الطائرات المصري خلال العام الجاري، حيث يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً بفضل موقع مصر الاستراتيجي كمركز رئيسي للنقل والسياحة في شمال إفريقيا وخارجها.

ومع احتفاء "أدنوك للتوزيع" و"توتال إنرجيز" بمرور عامين على نجاح مشروعهما المشترك، أكدت الشركتان التزامهما بالمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات متميزة عالمية المستوى للعملاء. ومن خلال التوسع في شبكة التجزئة والاستثمار في التصنيع المحلي، يواصل المشروع المشترك القيام بدور رئيس في قطاع الطاقة المصري، مما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستدامة خلال السنوات المقبلة.

يُعد مشروع “توتال إنرجيز للتسويق مصر” المشترك ثاني توسّع دولي لشركة “أدنوك للتوزيع”، وذلك بعد دخولها الناجح إلى السوق السعودي في عام 2018.

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توتال إنرجيز مصر: presse@totalenergies.com

نُبذة عن "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 46 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 896 محطة خدمة، 551 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 30 محطة تحت التطوير) و245 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 373 متجر واحة أدنوك و35 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2024. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

حول توتال إنرجيز ماركتنج مصر

توتال إنرجيز ماركتنج مصر (TEME) هي شركة مشتركة بنسبة 50/50 بين توتال إنرجيز ماركتنج مصر، التابعة للشركة العالمية متعددة المجالات في قطاع الطاقة توتال إنرجيز SE، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للتوزيع، الرائدة في مجال توزيع الوقود في منطقة الشرق الأوسط. بفضل الدمج بين الخبرات العالمية لاثنين من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الطاقة، تسهم توتال إنرجيز ماركتنج مصر في دفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع الطاقة المصري. تعمل الشركة في مجالات متعددة، تشمل قطاع التجزئة، وتموين الطائرات بالوقود، وبيع زيوت التشحيم، والتجارة العامة، مما يعزز حضورها في السوق المحلي. تدير توتال إنرجيز ماركتنج مصر شبكة واسعة تضم أكثر من 240 محطة خدمة على مستوى الجمهورية، من بينها 11 محطة تحمل العلامة التجارية الكاملة لأدنوك، وهي الأولى من نوعها في مصر. كما تضم الشركة فريق عمل يزيد عن 1,500 موظف، يكرسون جهودهم لتحقيق التميز التشغيلي، والاستدامة، وتقديم تجربة عملاء استثنائية، مع التركيز على ضمان سلامة المنشآت الصناعية والعاملين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .totalenergies.eg/ar

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