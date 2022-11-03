الاتفاقية تدعم دور "أدنوك" كمحفز للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في دولة الإمارات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الدولية والشراكات الاستراتيجية إلى الرويس

الاتفاقية تساهم في تعزيز تنافسية عمليات "أدنوك للتكرير" وتمكين نمو وتطور القاعدة الصناعية في دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى في إدارة النفايات

تحالف يضم كل من شركة القابضة وشركة (فيوليا) وشركة رؤية يستثمر لشراء عمليات "أدنوك للتكرير" لإدارة النفايات في الرويس

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للتكرير"، المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"إيني"، و"أو إم في" اليوم توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "القابضة الاستثمارية" ومقرها أبوظبي، وشركة "فيوليا" الشرق الأوسط، وشركة "رؤية العالمية للاستثمار"، للاستحواذ على عمليات إدارة النفايات في مجمع الرويس الصناعي.

ووفقاً للاتفاقية التي تم إبرامها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، سيقوم تحالف يضم الشركات الثلاث بامتلاك وتشغيل محطتين عالميتي المستوى للإدارة المستدامة للنفايات، لمعالجة والتخلص من النفايات الصناعية الناتجة عن عمليات مجموعة شركات "أدنوك".

وتدعم هذه الاتفاقية دور "أدنوك" كمحفز للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في دولة الإمارات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الدولية والشراكات الاستراتيجية إلى الرويس. كما تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لــ "أدنوك للتكرير" التركيز على عمليات التكرير الأساسية مما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتكرير": "نحن سعداء بأبرام هذه الاتفاقية مع تحالف يضم ثلاث شركات للانضمام الينا كشركاء استراتيجيين في الرويس. وتؤكد هذه الاتفاقية تركيز ’أدنوك‘ على إبرام شراكات تساهم في تعزيز كفاءة رأس المال، والاستفادة من فرص النمو في الرويس وأبوظبي كوجهة رائدة لجذب المستثمرين الدوليين. وتدعم هذه الشراكة النمو الصناعي في دولة الإمارات من خلال توفير قدرات عالمية رائدة لإدارة النفايات، كما تساهم هذه الشراكة التي تحقق منافع متبادلة للجانبين في تسريع جهود ’أدنوك‘ للقيام بدورها في تنمية وتطوير القاعدة الاقتصادية في دولة الإمارات وتحقيق قيمة مستدامة من أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات".

من جانبهم، قال الشركاء في التحالف إستلي براشليانوف، الرئيس التنفيذي لشركة (فيوليا)، وعمر الميداني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار: "نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع ’أدنوك للتكرير‘، لتشغيل هذه المرافق المتطورة، والاستفادة من فريق الخبراء المدربين الحاليين، والذي يستفيد من خبرة التحالف العالمية في إدارة النفايات الخطرة. ومن خلال هذه الشراكة، نضمن استمرارية وموثوقية وسلامة الأصول المنقولة إلى شركة رائدة ومتخصصة في معالجة النفايات على مستوى العالم، تتبع منهجية في تشغيل الأصول ومحورها ضمان السلامة. ويؤمن التحالف بأهمية الشراكة مع أدنوك للطرفين ما من شأنه تعزيز القيمة، مما يدعم رؤية أبوظبي الاستراتيجية لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة".

وستعالج المنشأتان النفايات الصناعية الناتجة عن عمليات "أدنوك" في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز. وسينضم الموظفون العاملون في مختلف المواقع التابعة لمنشأتي معالجة النفايات إلى الشركة التي ستتولى تشغيل المنشأتين والتي تقودها شركة "فيوليا"، وسيستفيدون بدورهم من خبرة المجموعة في إدارة النفايات الصناعية.

ويعد استحواذ التحالف على محطات إدارة النفايات مثالاً آخر على الشراكات الاستراتيجية المتعددة التي أبرمتها "أدنوك" مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين في الرويس. وتشمل تلك الشراكات اتفاقيات الشركة التي أبرمتها "تعزيز" مع عدد من الشركاء الدوليين من بينهم " ريلاينس إندستريز المحدودة"، و"فيرتيجلوب" و"ميتسوي" و"جي إس للطاقة". كما تعد الرويس مقراً لـ "بروج"، شركة البتروكيماويات الرائدة عالمياً، والتي تم تأسيسها كمشروع مشترك بين "أدنوك" المالكة لحصة الأغلبية والتي تبلغ نسبة 54% و"بورياليس" التي تملك 36% من أسهمه. وكانت "بروج" قد أدرجت مؤخراً حصة تمثل نسبة 10% من إجمالي رأس مالها المصدر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في أكبر طرح عام أولي دولي على الإطلاق في أبوظبي حتى الآن.

وتخضع الاتفاقية لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

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