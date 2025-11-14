بفضل العمليات التشغيلية المُحسَّنة وتصميمها ذاتي التشغيل، تساهم السفينة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 30%

من المقرر تسليم نموذجين أوليين للسفينة في الربع الأخير من عام 2026 تمهيداً لإجراء التجارب الميدانية واختبارات السلامة في المياه الإماراتية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" (يشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن أول نموذج في دولة الإمارات لسفينة إنزال مصممة للتشغيل عن بُعد، وذلك ضمن فعاليات “أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة” 2025.

تم تصميم السفينة، التي يبلغ طولها 60 متراً، بالتعاون مع شركة "سي أول" (SeaOwl) في إنجازٍ مهم في مجال التقنيات البحرية. وبفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقنيات التحكم عبر الأقمار الصناعية، يمكن تشغيل السفينة عن بُعد من مركز التحكم التابع لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، مما يساهم في الارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة والاستدامة في الخدمات اللوجستية البحرية.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "يُعدّ هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على ريادة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ وجهودها المستمرة لإرساء دعائم مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية، كما يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي للشركة. ومن خلال تطوير تقنية التحكم عن بُعد للسفن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز معايير السلامة، والحدّ من الانبعاثات، وتحسين كفاءة التكاليف عبر مختلف عملياتنا البحرية بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات و’أدنوك‘ لتحقيق الحياد المناخي".

ويُغني تصميم السفينة عن الحاجة إلى وجود طاقم على متنها، مما يؤدي إلى تقليل وزنها، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى إمكانية تشغيلها على مدار الساعة. ومن المتوقع أن يُساهم "نظام تحسين مسارات الإبحار" المدعوم بالذكاء الاصطناعي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بالسفن التقليدية.

ومن المخطط أن يبدأ بناء النموذجين الأوليين للسفن مع نهاية عام 2025، على أن يتم تسليمهما خلال الربع الأخير من عام 2026، ويعقب ذلك تنفيذ التجارب الميدانية واختبارات السلامة في المياه الإماراتية.

من جانبه، قال كزافييه جينين، الرئيس التنفيذي لشركة "سي أول": "يُجسّد هذا التعاون مع ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ والهيئات البحرية في دولة الإمارات معياراً عالمياً جديداً لعمليات المركبات ذاتية القيادة، إذ يدمج بين تقنيات التحكم عن بُعد المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية".

نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات المستحوذة التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية تملك أسطول ناقلات حديث وتوفر خدمات متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية وتوفر خدمات تزويد السفن بالوقود.

نبذة عن "سي أول"

تُعدّ شركة "سي أول" (SeaOwl) الفرنسية من الشركات الرائدة في تطوير تقنيات التشغيل عن بُعد وأتمتة الخدمات البحرية. وفي عام 2020، أصبحت أول شركة في العالم تحصل على شهادة صلاحية الإبحار لسفينة مُشغلة عن بُعد، بعد اعتماد نظامها من قِبل الإدارة البحرية الفرنسية بوصفه نظاماً موثوقاً يضمن مستويات عالية من السلامة والأمن في البحر، ويتيح في الوقت ذاته إمكانية التشغيل عن بُعد عبر منظومة اتصال آمنة قائمة على الأقمار الصناعية. كما تُشغّل "سي أول" سفناً سطحية غير مأهولة ذاتية القيادة لصالح جهات حكومية وخاصة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في تطوير وتطبيق الحلول البحرية المستقلة والمتقدمة.

