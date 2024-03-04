أكملت شركة رولاند بيرجر صفقة الاستحواذ على شركة أمان أدفايزر بنجاح، وهي شركة استشارات استراتيجية متخصصة في استعادة المياه والموارد والطاقة. بإجراء صفقة الاستحواذ على شركة أمان أدفايزر، تعزز شركة رولاند بيرجر خبرتها وعروضها في مجال استشارات المياه وتبني مكانة رائدة في هذا المجال. وتتمتع الشركتان الاستشاريتان بتوافق استراتيجي وجغرافي، مع عروض متكاملة في مجال إدارة المياه والنفايات. تصبح شركة أمان أدفايزر جزءًا لا يتجزأ من الفريق المتخصص باستشارات المياه في رولاند برجر وسيتم دمجها بالكامل.

ستيفان شيبل، الشريك الإداري العالمي في رولاند بيرجر: "يسعدنا انضمام فريق أمان أدفايزر إلى عائلة رولاند بيرجر. مع زملائنا الجدد، نرحب بالخبراء الذين يتمتعون بشبكة قوية وسنوات عدّة من الخبرة في الصناعة. معًا، سنكون قادرين على تطوير حلول أكثر شمولاً، مصممة خصيصًا لعملائنا. وتتماشى صفقة الاستحواذ مع استراتيجيتنا المتمثلة في دمج الاستدامة في جميع مشاريعنا، وهو خطوة أخرى في طريقنا لتحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار يورو بحلول عام 2028."

جيف غيج، الشريك الأول في رولاند بيرجر والشريك الإداري السابق في أمان أدفايزر: "تظهر الدراسات أنه سيتم الشعور بالتأثير المالي لتغير المناخ من خلال دورة المياه في المقام الأول، مما يعني أن الطلب على الاستشارات الاستراتيجية بشأن المياه سوف يكون أكبر من أي وقتH مضى. نعتقد أننا وجدنا المكان المثالي، في رولاند بيرغر، لتمكين ودعم مجموعة واسعة من الشركات والمرافق والبلديات في جميع أنحاء العالم في تطوير الحلول المتعلقة بالمياه وتحسينها وتوسيع نطاقها لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المقبلة. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من شغفنا وخبرتنا لإثبات أن المياه هي عامل التمكين الحاسم ولإفادة عملاء رولاند بيرجر حول العالم."

يقع المقر الرئيسي لشركة أمان أدفايزر في أكسفورد، المملكة المتحدة، وتضم 50 متخصصًا في سبعة مكاتب حول العالم، وتدير أكثر من 100 مشروع استراتيجي كل عام في قطاعات المياه والنفايات واستعادة الطاقة. تتمتع الشركة بخبرة صناعية واسعة وأصول المعرفة الخاصة بالمياه والنفايات. تتشكل غالبية عملاء أمان أدفايزر من الشركات الكبرى والمؤسسات العامة والمستثمرين في صناعة المياه المتمركزون في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. كانت أوروبا أقوى سوق لشركة أمان أدفايزر، لكن شهدت الشركة نموًا قويًا بشكل خاص في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة.

على خلفية التطور السريع في التغير المناخي، أصبحت إدارة المياه أولوية قصوى بالنسبة للشركات والحكومات. تواجه الجهات المختلفة التي تعمل في النظام البيئي للمياه، مثل المستثمرين والموردين والمرافق، تحديات تجارية وبيئية معقدة وتتطلب بشكل متزايد معرفة متعمقة ورؤى ملاءمة حول الأسواق المتنوعة والقطاعات المتخصصة والتقنيات الناشئة، وهذا يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الاستشارات الاستراتيجية. سيقدم فريق استشارات المياه التابع لـرولاند بيرجر نظرة ثاقبة ويدعم صناع القرار الذين يحتاجون إلى التغلب على هذه التحديات الاستراتيجية.

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نبذة عن رولاند بيرجر

تعد شركة رولاند بيرجر واحدة من شركات الاستشارات الاستراتيجية الرائدة على مستوى العالم والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لجميع الصناعات والأعمال. تأسست شركة رولاند بيرجر عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا. وتشتهر الشركة الاستشارية بخبرتها في التحول وتحسين الأداء والابتكار في جميع الصناعات، وقد وضعت لنفسها هدفًا يتمثل في دمج الاستدامة في جميع مشاريعها. بلغت إيرادات رولاند بيرجر 870 مليون يورو في عام 2022.

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نبذة عن أمان أدفايزر

أمان أدفايزر هي شركة استشارات استراتيجية عالمية مخصصة للذين يسعون إلى النجاح المستدام. نحن نقدم خبرة استثنائية في المجالات التكميلية للمياه واستعادة الموارد واستعادة الطاقة، حيث نقود أكثر من 100 مشروع ومعاملة عبر خمس قارات كل عام. من خلال العمل في سبعة مكاتب دولية والاستفادة من شبكتنا الرائدة في السوق من الخبراء في مجال المياه والاقتصاد الدائري، فإننا نقدم القدرات العالمية ووجهات النظر المحلية اللازمة لدعم مجموعة متنوعة من الشركات والمرافق العامة والشركات الناشئة والمستثمرين والمنظمات الحكومية مع التركيز على الإستراتيجية ومعلومات السوق واستشارات المعاملات.