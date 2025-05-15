أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مستوى التعاون التنظيمي في مجال الإشراف على مديري الاستثمارات في خطط الاستثمار الجماعي ضمن نطاق اختصاص كلتا الجهتين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع السنوي العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة. وشارك في الاجتماع الذي عقد البارحة، كلٌ من السيدة جوليا ليونج، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ؛ والسيدة كريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في الهيئة؛ والسيد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM).

وترسي مذكرة التفاهم إطار عمل للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للرقابة والتنظيم والعاملة في مجال إدارة الصناديق العابرة للحدود والاستثمارات أو تقديم الاستشارات.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قالت السيدة ليونج: "تمثل مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) محطة مهمة في تعزيز التعاون التنظيمي بين الجهتين وتطوير الترابط الإقليمي بين أسواق هونغ كونغ ومنطقة الشرق الأوسط. وتكمن أهمية هذا التفاهم في مساهمته بتسهيل وسائل التعاون بين أبوظبي العالمي وهونغ كونغ، لا سيما فيما يتعلق بتفويض الاستثمارات وتقديم الصناديق عبر هيكل الماستر-فيدير (master-feeder)".

ومن جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): "تمثل مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو توطيد التعاون التنظيمي مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، حيث نسعى من خلالها إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الجهتين، وتعزيز الرقابة على أنشطة إدارة الصناديق، والاستثمار، والاستشارات العابرة للحدود. كما تضمن هذه الاتفاقية تحقيق مستويات عالية من الشفافية، وتطبيق ممارسات تنظيمية فعالة، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستثمرين والنظام المالي العالمي".

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM):

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل. ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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