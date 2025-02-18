أبوظبي: وقعت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليميًا في تصميم السفن الحربية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويلها، اليوم مذكرة تفاهم مع "الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن" (أسري)، منشأة الإصلاح والتصنيع البحري الرائدة في منطقة الخليج العربي ومقرها البحرين. وستعمل الشركتان معًا على بناء سفن مساعدة وزوارق ميناء جديدة وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم جدوى كل مشروع.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، نائب الرئيس التنفيذي في (أسري)، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وعمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهامفي ايدجتوقيع مذكرة التفاهم من قبل ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، والدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي في (أسري)، على هامش فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس) أبوظبي 2025، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 21 فبراير.

وفي حديثه عن الشراكة، قال ديفيد ماسي: "تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون داخل صناعة النقل البحري في المنطقة. فمن خلال الجمع بين خبرة شركة أبوظبي لبناء السفن في تصميم وبناء السفن والقدرات المعروفة التي تمتلكها (أسري) في مجال الإصلاح والصيانة، نهدف سوياً إلى تقديم حلول عالمية المستوى لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا".

من جهته، قال الدكتور أحمد العبري: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة الرائدة في إنتاج السفن الحربية والتجارية. وتعكس هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة للاستفادة من نقاط قوتنا واستكشاف فرص جديدة في مشاريع السفن المساعدة وزوارق الميناء، إلى جانب تعزيز القدرات السيادية لقطاع النقل البحري في المنطقة."

ويمكن لزوار معرض نافدكس 2025 مشاهدة منتجات شركة أبوظبي لبناء السفن وخدماتها بشكل مباشر في الجناح B-022، وفي منطقة حافة الرصيف في (أدنيك) حتى 21 فبراير 2025.

نبذة عن أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في مجموعة ايدج، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ تُوفّر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية شركة أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن (أسري)

(أسري) هي منشأة الإصلاح والتصنيع البحري الأكثر خبرة في الخليج العربي، حيث تأسست عام 1977 في مملكة البحرين. وتشمل مجموعتها الرائدة من المرافق حوضًا جافًا بسعة 500 ألف طن، ورصيفين عائمين بطول 252 مترًا و227 مترًا، و15 رصيفًا لإصلاح السفن يناهز طولها الإجمالي 5000 متر، وممرات انسيابية مزدوجة بطول 255 مترًا، ومجموعة كاملة من الورش ومراكز الخدمة. وتعمل (أسري) في أربعة قطاعات هي إصلاح السفن وتحويلها، وإصلاح منصات الحفر وتحويلها، وإصلاح السفن الحربية وتحويلها، والتصنيع والهندسة، والتي تغطي مجتمعة جميع أنواع إصلاح السفن بما في ذلك منصات الرفع وغيرها من الأصول البحرية، بالإضافة إلى تصنيع المكونات الصناعية البرية والبحرية.

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