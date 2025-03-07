الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي, مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تأجيل قسط شهري لمتعاملينه في التمويل الشخصي خلال شهر رمضان المبارك. تأتي هذه المبادرة السنوية ضمن التزام المصرف المستمر بتقديم حلول مالية مرنة تهدف لدعم الرفاه المالي للمتعاملين و تساعدهم في إدارة أموالهم خلال الشهر الفضيل.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات يطلق هذه المبادرة التي أصبحت تقليداً سنوياً خلال الشهر الكريم، حيث يقدم المصرف في كل عام مرونة في السداد على التمويل ، وذلك في إطار جهود المصرف لدعم المتعاملين في ادارة الاحتياجات المالية وادارة النفقات المالية. .

ويمكن للمتعاملين الإشتراك في برنامج تأجيل السداد من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي الحائز على الجوائز، حيث يحصل المتعاملون الذين يتقدمون لطلب التأجيل على إشعار فوري يفيد بتأجيل القسط، مما يضمن تجربة سلسة وخالية من المتاعب. و للاستفادة من خيار التأجيل، يجب على المتعاملين أن يكونوا ملتزمين بسداد الأقساط الشهرية بشكل منتظم، بما ، وأن يكون راتبهم محول إلى المصرف.

يولي مصرف أبوظبي الإسلامي اهتماماً كبيراً بعملائه الذين يعتبرهم شركاءً له، حيث يحرص على توفير خيارات مرنة لهم. وتأتي هذه المبادرة السنوية انطلاقاً من التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بمنتجات وخدمات تساعدهم على إدارة مواردهم المالية بفعالية وكفاءة، وبالتالي تخفيف المصاريف المالية خلال شهر رمضان الكريم وفترة العيد.

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات لتعزيز و تعظيم مساهمته في المجتمع، وخاصة في شهر رمضان المبارك. وكجزء من مبادرات مصرف أبوظبي الإسلامي الرمضانية، سيوزع المصرف صناديق إفطار قبل صلاة المغرب في مواقع مختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز.(ADIB) و يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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