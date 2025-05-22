الاتفاقية توفر حلولاً مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي: وقّع "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات". وتستهدف الاتفاقية دعم الاستثمار والنمو في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، من خلال تأسيس إطار عمل مشترك وتوفير مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتُساهم الاتفاقية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ودعم التحول التكنولوجي وتوظيف التقنيات المتقدمة في التصنيع، كما تعزز التزام الطرفين بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط التوسع والقدرات التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحدد مجموعة من مجالات التعاون، تشمل تسهيل الحصول على تمويل المشاريع الصناعية ودعم نمو الأعمال وتوسعها وتقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم "أبوظبي الإسلامي" حلولًا مالية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومستهدفاتها، مع توفير تحديثات دورية وباقات تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل قطاع.

مزايا وممكنات

وقال سعادة أسامة فضل أمير وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تواصل عقد الشراكات مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات التمويلية بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المبتكرة التي تساهم في نمو المشاريع الصناعية والتكنولوجية".

وأضاف سعادته: "لقد ساهمت الجهات التمويلية بدور كبير في تحقيق مستهدفات كافة المبادرات والخطط والبرامج التي أطلقتها وزارة الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن نثمن اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وندعو الشركات الصناعية للاستفادة من كافة الحزم والمزايا والممكنات التي نوفرها، بما يدعم توسع هذه الشركات ونموها".

دعم القطاع الخاص

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "تجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة، ومن خلال دعمنا لمبادرة "اصنع في الإمارات" والمنتدى المرتبط بها، نُسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية على المستوى العالمي، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار الاستراتيجي. ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتقديم حلول مالية عملية قائمة على القيمة، تدعم الشركات على طريق النمو والابتكار وتحقيق النجاح."

حلول مالية

وبموجب الاتفاقية، سيقدم "أبوظبي الإسلامي" حلولاً مالية بمعدلات مرابحة تنافسية وفترات سداد ممتدة، بما يتماشى مع سياساته الداخلية ومتطلباته التنظيمية. كما يُجسد هذا التعاون رسالة المصرف ويعزز إسهاماته في دعم جهود تنويع اقتصاد دولة الإمارات وازدهاره على المدى الطويل.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و"أبوظبي الإسلامي" على الترويج المشترك لفرص الاستثمار في دولة الإمارات بالاستفادة من الخبرات والبيانات والرؤى المشتركة الواردة من كل القطاعات المستهدفة. كما سيدعم المصرف جهود الوزارة لتسريع تبني وتطبيق التقنيات المتقدمة في القطاعات الرئيسية، مع التركيز على تمكين النمو المستدام والجاهزية للمستقبل.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 244 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 72 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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