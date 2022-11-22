سجلت حجم تداول بقيمة 22 مليار درهم إماراتي خلال فترة التسعة أشهر الماضية المنتهية في 30 سبتمبر 2022

حققت منصتها الرقمية للتداول نموًا بنسبة 149% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي



أبوظبي: كشفت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والشركة العاملة في مجال الوساطة المالية الإسلامية على مستوى الإمارات، عن نمو حجم التداول على منصتها خلال فترة التسعة أشهر الماضية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بقيمة 22 مليار درهم.



وحققت منصة التداول الرقمية لشركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، نموًا في التداول بنسبة 149% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو عدد المستثمرين الذين فضلوا التداول عبر الإنترنت من 68% إلى 73% خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقال الدكتور عامر العامري رئيس الخدمات المصرفية الخاصة: "رسّخت هذه النتائج المتميزة مكانتنا على قمة قائمة شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات. وقد نجحنا في زيادة حصتنا السوقية من قيمة التداولات. وفي ظل تواصل نمو توقعات متعاملينا، نركز على الاستثمار في موظفينا لتقديم تجربة متعاملين مميزة ومخصصة تتماشى مع متطلبات كل متعامل، وذلك في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز القدرات الرقمية للمصرف ومجموعة شركاته".



ومن جهته، قال خالد كردية، المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية: "شهدت منصتنا للتداول خلال الربع الثالث من العام الجاري نشاطًا كبيرًا. وسجلنا زيادة في أعداد الحسابات الجديدة المفتوحة بنسبة 87%. وارتفع عدد معاملاتنا بنسبة 83%. وقد أتاحت الاكتتابات العامة الجديدة وتقلبات الأسواق العالمية للمستثمرين، فرصًا لتكرار عمليات التداول والتركيز في ذات الوقت على استثماراتهم على المدى الطويل. ونتوقع أن يحافظ السوق على نشاطه خلال العام المقبل، مدعومًا ببيئة الاستثمار الإيجابية في دولة الإمارات. وقد استثمرنا بكثافة في الارتقاء بمستوى تجربة المتعاملين، من خلال التركيز على تقديم خدمة عالية الجودة، وتحديث أنظمتنا وتطوير إستراتيجيتنا الرقمية الشاملة. وقد جاء نجاحنا ثمرة لالتزامنا المستمر بتقديم أفضل تجربة تداول في فئتها. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الزخم للفترة المتبقية من العام الجاري وما بعده."



تعتبر "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، شركة متخصصة في خدمات الوساطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حصلت سابقًا على جائزة "أفضل شركة وساطة مالية في دولة الإمارات" من قبل مجلة "جلوبال إنفستر". وقد أسهمت الاستثمارات الضخمة لمصرف أبوظبي الإسلامي في ترسيخ ريادته من خلال التحسين المتواصل لتجربة المتعاملين من خلال تعزيز القنوات الرقمية والفعلية لشركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية".

#بياناتشركات

- انتهى -