الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "كوجنيزانت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CTSH) اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مدتها ثلاثة أعوام مع "أبسورس باي سوليوشنز" (Upsource by Solutions)، وهي شركة رائدة بمجال تعهيد العمليات التجارية (BPO) في المملكة العربية السعودية. ويسهم هذا التعاون في جمع الخبرات المحلية لشركة "أبسورس باي سوليوشنز" مع الانتشار العالمي الذي تتمتع به شركة "كوجنيزانت" من أجل تحسين كفاءة العمليات وتحقيق مستويات رضا استثنائية للعملاء في المنطقة. وجرى التوقيع على اتفاقية الشراكة ضمن فعاليات معرض "ليب 2025" (LEAP 2025).

ويمكن للشركات في المنطقة بفضل هذا التعاون الوصول إلى الحلول المتطورة للعمليات البديهية والأتمتة (IOA) المقدمة من "كوجنيزانت" ومن ضمنها حزم الحلول المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأطر العمل الآلية، والأدوات المحسنة للتحكم بالعمليات. وتم تصميم هذه التقنيات من أجل مساعدة الشركات على تلبية طلب الشركات العصرية، وضمان الامتثال مع المعايير الوطنية والعالمية، وتقديم الخدمات التي تعزيز الكفاءة وتتيح إمكانية التطوير المستقبلي وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وقال المهندس نايف المقبل، الرئيس التنفيذي لدى " أبسورس باي سوليوشنز:"لقد شكل التزام شركة ’كوجنيزانت‘ بالاستثمار في المنطقة ودعم التحول في القدرات عاملاً رئيسياً في اتخاذنا قرار إبرام الشراكة معها. سنقوم من خلالها الجمع بين رؤيتنا وخبرات ’كوجنيزانت‘ بإعادة رسم ملامح التميز في مجال تعهيد العمليات التجارية. يمثل هذا التعاون نقطة البداية لرحلة تصميم حلول قادرة على تلبية احتياجات المستقبل وتحديد القيمة التي يحققها عملاؤنا".

ويشهد قطاع تعهيد العمليات التجارية تحولاً جذرياً بالتزامن مع قيام المؤسسات بتعهيد المزيد من العمليات الأساسية مثل المالية والموارد البشرية والتواصل مع العملاء. ويتطلب هذا التحول مزيجاً استراتيجياً من الرؤى والأفكار المحلية، والابتكار العالمي من أجل تحسين الكفاءة وتعزيز النمو من خلال تقديم حلول من الجيل المقبل.

من جهته قال طارق زرق العيون المدير العام لشركة كوغنيزانت بالمملكة العربية السعودية:"نحن مسرورون للتعاون مع ’أبسورس باي سوليوشنز‘ ومواصلة تقديم خبراتنا في مجال التحول الرقمي في سوق المملكة العربية السعودية. تزخر المملكة والمنطقة ككل بالابتكار والتقدم، ومع الخبرات المحلية لشركة ’أبسورس باي سوليوشنز‘ والرؤى المستقبلية للفرق الإدارية العليا لدينا في مجال التقنيات المتقدمة، فإننا نقوم بوضع أسس مستقبل العمليات التجارية. يعكس هذا التعاون التزامنا العميق بدعم النجاح طويل الأمد للمنطقة من خلال تمكين المؤسسات من اعتماد الابتكارات المتطورة وتحقيق التميز التشغيلي".

نبذة عن "كوجنيزانت"

تقوم "كوجنيزانت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CTSH) بهندسة الشركات الحديثة، ومساعدة العملاء على تحديث تقنياتهم وإعادة تصور إجراءاتهم وعملياتهم، وإحداث تحول ملموس في التجارب التي يقدمونها إلى عملائهم وذلك حتى يبقوا في موقع الصدارة في عالم اليوم سريع التغير. معاً نحسن الحياة اليومية. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.cognizant.com، ومتابعتنا عبر: @Cognizant.

نبذة عن "أبسورس باي سوليوشنز"

تعد "أبسورس باي سوليوشنز" مزودة رائدة لخدمات تعهيد العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية، وتم تأسيسها بهدف جمع الخبرات المحلية مع أعلى المعايير العالمية، وتقوم الشركة بخدمة أكثر من 100 عميل في قطاعات متنوعة، وتضم طاقم عمل مؤلف من أكثر من 9,000 موظف. ونظراً لكونها أول شركة تعهيد عمليات تجارية وحاصلة على شهادة مزود خدمات تعهيد من مركز أداء عمليات العملاء COPC (OSP) في المملكة، فإن "أبسورس باي سوليوشنز" تقدم خدمات متطورة من خلال مراكز التنفيذ الاستراتيجي في كل من الرياض وجدة والقصيم والمدينة المنورة.

وتتمحور رسالة "أبسورس باي سوليوشنز" حول دفع عجلة التحول الرقمي من خلال التقنيات المبتكرة وضمان تقديم خدمات استثنائية، مع القيام في ذات الوقت بدعم أماكن العمل العادلة والشاملة. وتم تكريم "أبسورس باي سوليوشنز" لريادتها في القطاع وحصلت على عدد من الجوائز للتميز التشغيلي والممارسات المتمحورة حول الموظفين.

للمزيد من المعلومات عن "أبسورس باي سوليوشنز" يرجى زيارة: https://upsource.com.sa/

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