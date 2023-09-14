الشراكة تهدف إلى دعم توسعة نطاق انتشار المجموعة في المملكة العربية السعودية

[الرياض - المملكة العربية السعودية] - أعلنت "آي كيو روبوتيكس"، الشركة الرائدة في مجال الحلول اللوجستية المؤتمتة بالكامل والقائمة على الذكاء الاصطناعي، عن التوصل إلى اتفاقية مهمة أخرى مع مجموعة "براندس فور لِس"، أكبر شركة للتجزئة للسلع المخفضة في المنطقة. واعتماداً على التحول الرابع في مجال الروبوتات التعاونية، تهدف هذه الاتفاقية البالغة قيمتها ملايين الريالات إلى دعم التوسع الطموح لمجموعة "براندس فور لِس" في المملكة العربية السعودية. ويتضمن مشروع التحول نشر 130 روبوتاً متطوراً للمساعدة في تسهيل معالجة الطلبات عبر مختلف القنوات لزيادة رضا العملاء.

وقال فادي العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو روبوتيكس": "نعرب عن سعادتنا لإحراز المزيد من التقدم في شراكتنا القوية مع مجموعة "براندس فور لِس"، في الوقت الذي نشرع فيه برحلتنا الاستثنائية لإنشاء مركز التميز في الرياض، بهدف تلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية في المملكة. وتتوافق هذه المبادرة الإستراتيجية بشكل تام مع "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" و "رؤية المملكة 2030".

وتبرز الاتفاقية الجديدة الطلب المتزايد على التحول الرقمي في قطاعي الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في كافة أرجاء المنطقة.

وقال أيمن بيضون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة "براندس فور لِس": "يسرنا التوصل إلى هذه الشراكة مع "آي كيو روبوتيكس" لتدشين عصر جديد من تجارة التجزئة في المملكة. ويمكننا تصميم تجارب لمبيعات التجزئة تمتاز بالكفاءة العالية بفضل تكنولوجيا الروبوتات، لضمان التركيز على رضا العملاء وراحتهم بصورة دائمة. إننا على يقين تام من أن هذه الشراكة ستساعدنا في رسم معالم مستقبل تجارة التجزئة في المملكة وخارجها".

يشار إلى أن "آي كيو روبوتيكس"تستحوذ على مرتبة الصدارة في توفير حلول سلسلة التوريد، ما يضمن لها تقديم الدعم اللازم للشركات مثل مجموعة "براندس فور لِس"، ومساعدتها على تحقيق التفوق، الأمر الذي يتيح لها اغتنام الفرص التي تظهر في الأسواق الناشئة.

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نبذة عن شركة "آي كيو هولدينغ":

تعتبر "آي كيو هولدينغ" شركة رائدة في تمكين تقنيات الخدمات اللوجستية، لتحدث من خلالها تقدماً غير مسبوق في مشهد التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الشركات الثلاث التابعة لها، وهي على وجه التحديد: "آي كيو فلفيلمنت" و "آي كيو روبوتيكس" و "آي كيو هايبرد" إلى الاستحواذ على مكانة الصدارة إقليمياً في مجال تقديم أحدث التقنيات اللوجستية القائمة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتوظيف الحلول اللوجستية المتطورة والمخصصة والفعالة من حيث التكلفة، فضلاً عن تعزيز قدرات سلسلة التوريد والنمو الهائل لشركات التجارة الإلكترونية من مختلف الأحجام ونطاق الانتشار. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني: WWW.IQHOLDING.COM.