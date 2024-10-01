الدوحة، دولة قطر - أعلنت "آي فور لحلول المعلوماتية (i4 Solutions)"، الشركة الرائدة في توفير الحلول التقنية المتطورة، عن توسيع نطاق خدماتها الأمنية المُدارة في قطر عبر إضافة حل "سيسكو للكشف والاستجابة الموسعين" المعروف اختصاراً باسم "إكس دي آر (XDR)". وتأتي هذه الخطوة ضمن إلتزام "آي فور لحلول المعلوماتية" بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الدفع بعجلة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني في البلاد. وتعزز هذه الشراكة مكانة "آي فور لحلول المعلوماتية" كرائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث توفر لعملائها حماية معززة، وكفاءة تشغيلية أكبر، وقدرة على توسيع نطاق جهودهم الأمنية في العصر الرقمي دائم التغير.

فمع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، تحتاج الشركات إلى أكثر من مجرد حلول أمنية تقليدية، حيث إن دمج "آي فور لحلول المعلوماتية" لحل "سيسكو إكس دي آر" ضمن خدماتها المُدارة يوفّر للعملاء دفاعا شاملاً متعدد الطبقات يمكنه اكتشاف التهديدات المتقدمة والاستجابة لها ضمن نطاقات متعددة بشكل آني. ومن خلال إنجاز "آي فور لحلول المعلوماتية" لهذه المهمة فإنها لا تضمن للشركات التمتع بالأمان فحسب، بل تمكّنها أيضاً من العمل بثقة وخاصة عندما تعلم أن هناك خبراء يلبّون احتياجاتها في مجال الأمن السيبراني.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال السيد بطرس الحداد، المدير العام لشركة "آي فور لحلول المعلوماتية": "يسرّنا توفير "سيسكو إكس دي آر" في السوق القطري لتزويد عملائنا بمستويات حماية لا مثيل لها، ومنحهم القدرة على الاستجابة للتهديدات بسرعة وفعالية فائقة." وأضاف "إن جهودنا تتماشى تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نسعى لتعزيز اقتصاد آمن، مبتكر ومستدام. نحن نؤمن بأن تقديم حلول أمنية عالمية المستوى هو ركيزة أساسية لتمكين الشركات القطرية من النجاح في بيئة رقمية آمنة، وتعزيز مرونة عملائنا في مواجهة التهديدات، والمساهمة في دعم ريادتهم في العصر الرقمي. ويمكن لعملائنا العمل بثقة مطلقة وهم يعلمون أن أمنهم السيبراني ليس مجرد أولوية بالنسبة لنا فحسب، بل ركيزة من ركائز التنمية والتقدم الوطنيين في قطر على المدى الطويل".

إضافة إلى ذلك، يمنح حل "سيسكو إكس دي آر" في عروض الخدمات المُدارة من "آي فور لحلول المعلوماتية" الشركات ميزة الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية الوطنية وضمان حماية أعمالها من التهديدات المتطورة. وتكمن قوة حلول "سيسكو" في الجمع بين قدراتها الفريدة في الكشف عن التهديدات وخبرة "آي فور لحلول المعلوماتية" العميقة في الأمن السيبراني. يجمع حل "سيسكو إكس دي آر" بيانات القياس عن بُعد من مختلف أدوات الأمن ويربط بينها لاكتشاف التهديدات الأكثر أهمية ومعالجتها. من خلال توفير الأمن الشامل ومتعدد الطبقات، تضمن "آي فور لحلول المعلوماتية" للعملاء صورة واضحة عن الوضع الأمني لبنيتهم التحتية، مما يسمح بسد الثغرات الأمنية وزيادة وقت تشغيل العمليات الحيوية.

وبفضل قدرة حل "سيسكو إكس دي آر" على تحديد أولويات الحوادث الأمنية، فإن "آي فور لحلول المعلوماتية" قادرة على أن تقدم لعملائها توصيات قابلة للتنفيذ ومدعومة بالبراهين، مما يسمح للشركات بالاستجابة بسرعة وثقة حتى لأكثر التهديدات تعقيداً. وبالتالي، فإن هذه الشراكة تُسهِم في تحرير الموارد الداخلية لكي تخصص للمبادرات الاستراتيجية، مما يمكّن المؤسسات من التركيز على أعمالها الأساسية وتعزيز وضعها الأمني الإجمالي. وتعمل المعلومات المتقدمة المتعلقة بالتهديدات والتي يوفّرها حل "سيسكو إكس دي آر" من "سيسكو تالوس" (Cisco Talos) وغيرها من الحلول الأخرى على تعزيز عملية فهم الحوادث، مما يتيح التحسين المستمر والقابل للقياس في النتائج الأمنية. وبما أن "آي فور لحلول المعلوماتية" تسارع إلى معالجة المخاطر ذات الأولوية القصوى، فإنها تضمن أن تظل الشركات مرنة ومستعدة لأي تهديد مستقبلي.

نبذة عن "آي فور لحلول المعلوماتية"

"آي فور لحلول المعلوماتية" (i4 Solutions) شركة رائدة في مجال توفير الحلول التكنولوجية المتقدمة في قطر، وهي جزء من مجموعة "أنظمة بيانات الشرق الأوسط – قطر" (Mideast Data Systems - Qatar). وبما أن "آي فور لحلول المعلوماتية" شريك ذهبي لشركة "سيسكو" منذ أكثر من 20 عاماً، فإنها تلتزم بأعلى معايير التميز في الخدمة.

ينصبّ تركيز "آي فور لحلول المعلوماتية" على نجاح العملاء، حيث أنها توفّر لهم حلولاً مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم وهي تجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلية لمساعدة الشركات في قطر على اكتساب ميزة تنافسية.

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