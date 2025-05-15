الرياض، المملكة العربية السعودية وميامي، الولايات المتحدة الأمريكية: وقّعت شركة "آي سكويرد كابيتال"، وهي شركة عالمية مستقلة رائدة في إدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "الصندوق العربي للطاقة" (TAEF) – المعروف سابقًا باسم "أبيكورب" – وهي المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمختصة في الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير استراتيجية استثمارية مخصصة للبنية التحتية في المنطقة.

ويهدف الصندوق الاستثماري إلى تعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية الحيوية في المنطقة. وسيلعب "الصندوق العربي للطاقة " دور المستثمر الأساسي في هذه الاستراتيجية، حيث سيدعم توجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة والمستدامة، بما يسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وستستفيد هذه الشراكة من المنصة الاستثمارية العالمية لشركة "آي سكويرد كابيتال" وخبرتها الواسعة في قطاع البنية التحتية، حيث تعتمد الشركة في نهجها الاستثماري على بناء الشركات من خلال التفاعل المباشر مع فرق الإدارة، وتطبيق أسلوب تشغيلي يحقق نجاحًا تشغيليًا وتجاريًا في آنٍ واحد. كما ستسهم هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستويات السيطرة والشفافية في تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب خلق فرص استثمارية لشركاء عالميين من رؤوس الأموال الخاصة الذين يتبعون نفس النهج الاستثماري للاستثمار في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّح صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة "آي سكويرد كابيتال" قائلًا:

"يعكس هذا التعاون مع الصندوق العربي للطاقة التزامنا المشترك بدفع عجلة التنمية المستدامة، وتسريع التحول في المنطقة من خلال استثمارات بنية تحتية تحويلية. وتمثل مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة ضمن توسعنا الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد قناعتنا طويلة الأمد بإمكانات المنطقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في البنية التحتية والابتكار."

ومن جانبه، قال الأستاذ خالد علي الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة:

"نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركة آي سكويرد كابيتال، حيث تجسد هذه المذكرة التزامنا بتعزيز الاستثمارات المؤثرة التي تدفع بتنمية الطاقة المستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال دورنا كمستثمر أساسي في هذا الصندوق، نهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة، ودعم البنية التحتية في قطاع الطاقة، وتعزيز التنويع الاقتصادي بالاستفادة من خبراتنا العميقة ورؤيتنا الإقليمية المشتركة."

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم غير ملزمة وتخضع لاستيفاء عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مراحل تأسيسية محددة.

نبذة عن شركة "آي سكويرد كابيتال"

تُعد "آي سكويرد كابيتال" من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار بقطاع البنية التحتية، حيث تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 45 مليار دولار أمريكي. وتقوم الشركة بتأسيس وتوسعة شركات البنية التحتية الحيوية التي تقدم خدمات أساسية لملايين الأشخاص حول العالم. تشمل محفظتها أكثر من 90 شركة تعمل في أكثر من 70 دولة، وتغطي قطاعات مثل الطاقة والمرافق العامة والبنية التحتية الرقمية والنقل والبنية التحتية البيئية والاجتماعية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ميامي، ولديها فريقًا يضم أكثر من 300 متخصص في مكاتبها الواقعة في أبوظبي، ولندن، وميونيخ، ونيودلهي، وساو باولو، وسنغافورة، وسيدني، وتايبيه. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.isquaredcapital.com

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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