استكملت آركابيتا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية الاستحواذ على ثلاثة استثمارات في شركات خاصة بقطاع الخدمات التجارية، بقيمة إجمالية بلغت 715 مليون دولار أمريكي.

أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة سي آند كاي بايفنج C&K Paving ("سي آند كاي" أو "الشركة"). وهي إحدى أكبر الشركات الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات صيانة مواقف السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيواصل رئيسها التنفيذي ومؤسسها الاحتفاظ بحصة أقلية مع الاستمرار في إدارة أعمالها.

وبذلك تكون آركابيتا قد استكملت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية الاستحواذ على ثلاثة استثمارات في شركات خاصة ضمن قطاع الخدمات التجارية، بقيمة إجمالية بلغت 715 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار توسعة محفظة استثماراتها في الخدمات التجارية الأساسية، وتعزيز تركيزها على القطاعات التي تحقق إيرادات مستقرة ومتكررة وتتميز بالقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

يُقدَّر حجم قطاع صيانة مواقف السيارات في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار أمريكي سنويًا، مستفيدًا من الطلب المستمر والشروط التنظيمية، كما أنه أقل عرضة لتقلبات النشاط الاقتصادي. ورغم النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع، فإنه ما زال يتمتع بإمكانات واسعة للنمو، مما يفتح المجال أمام فرص واعدة للاندماج في ظل توجه الشركات الكبرى لتوسيع خدماتها جغرافيًا.

تقدم سي آند كاي خدمات صيانة شاملة لمواقف السيارات، تشمل صيانة طبقات الرصف الأسفلتي والخرساني، وطلاء علامات الرصف، ووضع طبقات العزل، إضافة إلى خدمات الصيانة الوقائية الأخرى لضمان سلامة المواقف. وتُعد الشركة من بين أكبر اللاعبين في سوق يتمتع بفرص نمو واسعة، حيث تدير شبكة واسعة من المتعهدين قابلة للتوسع تغطي مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وتضم قاعدة عملائها عددًا من الشركات الكبرى المرموقة، من بينها مؤسسات رائدة في قطاعات التجزئة، وإدارة العقارات، وتجارة المواد الغذائية، والخدمات المالية، مع متوسط علاقات طويلة الأمد يمتد إلى نحو ثماني سنوات مع أكبر عشرة من عملائها.

وبهذه المناسبة، قال هشام الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا "تمثل شركة سي آند كاي، إلى جانب الشركات المشابهة لها، ركيزةً أساسية في استراتيجيتنا الاستثمارية بقطاع الخدمات التجارية الأساسية، الذي يتميز بنماذج أعمال قوية، وطلب متكرر على الخدمات، وتنوّع العملاء، إضافةً إلى فرص نمو واعدة في أسواق لم تُستغل بعد بشكل كامل. ومع الدعم الذي تقدمه آركابيتا، ستتمكن سي آند كاي من النمو والتوسع وترسيخ مكانتها، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الموثوقة التي اعتاد عملاؤها الاعتماد عليها".

وأضاف نيل كارتر، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، "تسعدنا هذه الشراكة مع الرئيس التنفيذي لشركة سي آند كاي دون كوك، وفريقه، حيث تتمتع الشركة بمركز قوي في السوق ونموذج أعمال متميّز منخفض الاعتماد على الأصول، إضافةً إلى سجل حافل بالإنجازات والنجاحات المتواصلة، مما يجعلها إضافة مثالية لمحفظتنا الاستثمارية. وقد واصلت سي آند كاي تحقيق نمو سنوي في إيرادات خدماتها الأساسية منذ تأسيسها، وهو ما يعكس السمعة القوية التي رسخها دون كوك وفريقه في السوق. ونحن نرى فرصًا واعدة لتعزيز وتيرة هذا النمو، مع الحفاظ على معايير الخدمات المتميزة التي اشتهرت بها الشركة".

ومن جانبه، قال دون كوك، الرئيس والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي آند كاي بايفنج "تمثل الشراكة مع آركابيتا محطة محورية في مسيرة سي آند كاي. فعلى مدى العشرين عامًا الماضية منذ تأسيس الشركة، نجحنا في بناء منصة رائدة قائمة على الجودة والثقة والعلاقات طويلة الأمد مع عملائنا. وبفضل دعم آركابيتا وخبرتها، أصبحنا اليوم في موقع يمكّننا من التوسع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وتنفيذ استحواذات استراتيجية، وتحسين منتجاتنا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. ونحن نتطلع إلى تعزيز القيمة التي تضيفها هذه الشراكة لأعمالنا وعملائنا."

الجدير بالذكر أن شركة رايموند جيمس قدّمت الخدمات الاستشارية المالية الحصرية لشركة سي آند كاي بايفنج.

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وأبوظبي وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

عن سي آند كاي بايفنج

شركة سي آند كاي ("سي آند كاي" أو "الشركة")، ومقرها في ولاية جورجيا الأمريكية، تُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال حلول صيانة مواقف السيارات. وتشمل خدماتها صيانة طبقات الرصف الأسفلتي والخرساني، وطلاء علامات الطرق، ووضع طبقات العزل، إضافة إلى خدمات الصيانة الوقائية التي تضمن سلامة وكفاءة المواقف.

وتضم قاعدة عملاء الشركة عددًا من المؤسسات الكبرى، من بينها شركات التجزئة الضخمة، وشركات تجارة المواد الغذائية، والمستودعات الصناعية، وشركات إدارة الممتلكات، وسلاسل المطاعم. وتغطي عمليات سي آند كاي مختلف الولايات الأمريكية من خلال شبكة واسعة من المتعهدين والمقاولين المتعاقدين.

