دبي: أعلنت شركة آرثر دي ليتل اليوم عن تعيين ثلاثة شركاء جدد ضمن مجموعة الشرق الأوسط والهند دعمًا لمساعيها المتواصلة للتوسع في تلك المناطق، ونقل مديرين تنفيذيين من مكاتبها في الولايات المتحدة إلى المنطقة، ما سيعزز التزام آرثر دي ليتل بتحقيق التميّز ودفع عجلة النمو في القطاعات المتنوعة إلى الأمام.

فينضم ساتيا ايسواران إلى فريق القيادة في آرثر دي ليتل الهند ليشغل منصب شريك في قسم الاستراتيجية والهيكل التنظيمي في مكتب الشركة في مومباي. اكتسب ساتيا بفضل العمل لمدة تزيد على 25 عامًا في القطاع خبرة عملية مستفيضة في مجال استخدام التقنيات الرقمية الناشئة لتفعيل الأعمال التجارية وعمليات التحوّل. وشغل ساتيا منصب رئيس المكتب الإقليمي ومدير مفوض في شركة ويبرو الهند قبل انضمامه لآرثر دي ليتل، إلى جانب العديد من الأدوار العليا في شركة كيه بي إم جي في الولايات المتحدة والهند، ومن بينها شغله منصب شريك ومدير استشارات الأعمال وقائد قطاع الاتصالات ووسائل الإعلام والتقنيات، وشغل أيضًا منصب المدير المفوض للاستراتيجية في شركة أكسنتشر الهند. حصل ساتيا على درجة البكالوريوس في التقنيات من جامعة مومباي، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ليفي للأعمال في جامعة سانتا كلارا.

وسينضم رياض مراخي إلى فريق القيادة في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط للعمل شريكًا في قسم الاتصالات والمعلومات ووسائل الإعلام والإلكترونيات في مكتب الشركة القائم في دبي. يعد رياض من المستشارين الموثوقين في شركات الاتصالات الكبرى في الشرق الأوسط، وقاد أكثر من 100 مشروع تحول خلال مسيرته في مجال الاستشارات التي امتدت 17 عامًا، وهو يتمتع بمعرفة واسعة ومستفيضة بنظم تقنية المعلومات والاتصالات ونماذج الأعمال في قطاع الاتصالات. وقبل أن ينضم رياض إلى آرثر دي ليتل، شغل منصب شريك إداري في ديتكون للاستشارات، الذراع الاستشارية لشركة دويتشه تليكوم القائمة في الولايات المتحدة وألمانيا، وتولى أيضًا منصب مدير المبيعات والتقنيات في شركة سيمنز للاتصالات في ألمانيا. حصل رياض على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية والاتصالات من جامعة هانوفر، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميونيخ.

أمّا فيروز سانولا فسينضم إلى فريق القيادة في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط شريكًا في قسم إدارة التقنيات والابتكار في مكتب الشركة القائم في دبي. فيروز مستشار إداري ذو خبرة مستفيضة ويحمل خلفية قوية في القطاعين الرقمي والمالي. وسيركز فيروز أيضًا على أعمال آرثر دي ليتل في قطاع أشباه الموصلات على مستوى العالم. وقبل انضمامه إلى آرثر دي ليتل، شغل فيروز عدة مناصب منها عمله شريكًا في شركة رولاند بيرجر حيث تولى قيادة قسم الخدمات الماليّة في منطقة الشرق الأوسط، ومنصب شريك مفوّض في شركة فيكتا للاستراتيجية، فضلًا عن تأسيسه سلسلة من الشركات الناشئة في المجال الرقمي. ولقد استهل فيروز مسيرته المهنية في شركة إنتل، حيث تقلد منصب مدير إداري لقسم إنتل كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. يحمل فيروز درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ماريلاند، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في مجال الشؤون المالية والاستراتيجية المؤسسية من جامعة ميشيغان.

سيتخذ الشريك ورئيس القسم العالمي للإعلام والترفيه لدى آرثر دي ليتل شاهد خان خطوة استراتيجية بالانتقال من الولايات المتحدة لينضم إلى فريق الشركة في الرياض، ليقدم خبراته المستفيضة وصلته الواسعة بالشبكة العالمية في مجالات العمل هذه.

سيعمل شاهد على تعزيز قدرات الشركة الإعلامية، كما سيعمل على تقديم الدعم للركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030، والتي تتمثل في الإعلام والترفيه والرياضة والثقافة، إذ تمكن شاهد، من خلال الخبرة التي اكتسبها من العمل بصفته مستشارًا إداريًا لأكثر من 25 عامًا، من قيادة عملية توليد القيمة والتحوّل الرقمي وتنفيذ استراتيجيات النمو وإطلاق فرص جديدة للأعمال لصالح شركات الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والإلكترونيات، إلى جانب شركات الأسهم الخاصة. كما مكنه عمله باعتباره رائد أعمال ومشغلًا بارزًا من تأسيس مجموعة "MAG"، وهي شركة استشارات متخصصة استحوذت عليها آرثر دي ليتل، وأسس شاهد أيضًا منصة "Mediamorph" لتقنيات الإعلام الحديثة، والتي استحوذت عليها مجموعة "Whip Media". وتشمل إنجازات شاهد أيضًا حصوله على شهادات الاعتراف المختلفة في القطاع ناهيك عن صلته الوثيقة بالمجموعات المرموقة في القطاع. على الصعيد الأكاديمي، يحمل شاهد درجة الماجستير في إدارة الأعمال في العلوم المالية والتسويق من كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك.

وسينتقل آلان مارتينوفيتش الرئيس العالمي لمركز نمو الكفاءات لدى آرثر دي ليتل، وصاحب مبادرة آرثر دي ليتل في مجالي الصناعات والسيارات في الولايات المتحدة، إلى دبي ليقدم خبرته المستفيضة في مجال الاستراتيجية والنمو وتوليد القيمة لدى الشركات، إذ تمكنه خبرته التي تزيد على 20 عامًا من تقديم المشورة بشأن القدرة التنافسية للشركات واستراتيجيات الأعمال والتسويق وتطوير المنتجات الجديدة. في السابق، شغل آلان منصب المدير الإداري في شركة "Treacy & Company"، حيث قدّم الدعم للشركات المُدرجة ضمن قائمة أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة حسب تصنيف مجلة فورتشن، وذلك في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والتأمين، كما أدى دورً بارزًا في تنفيذ مبادرات ناجهة لدى شركة Level 3 Communications وهي شركة أمريكية عالمية تزود خدمة الاتصالات والإنترنت، ويحمل آلان درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال، ودرجة البكالوريوس في التجارة من جامعة تورنتو.

وبهذا الصدد، علّق توماس كوروفيلا، الشريك الاداري في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند، قائلًا: "نحن فخورون للغاية بقدرة الشركة على استقطاب مواهب ذات كفاءات عالية مثل السيد ساتايا ورياض وفيروز، فهم لا يتمتعون بخبرة مستفيضة في مجالات التركيز ذات الصلة فحسب، وإنّما أثبتوا قدرتهم على الاستفادة من أحدث الاستراتيجيات الرقمية والتقنيات في مئات من مشاريع التحوّل التي قادوها لصالح العملاء. أصبحت منطقتا الشرق الأوسط والهند بؤرتين حيويتين للابتكار على مدى السنوات العشر الأخيرة، وشهدت شركة آرثر دي ليتل طلبًا متناميًا على الخبرات في مجالات عدة مثل الاتصالات والقيادة الذاتية والخدمات المالية والصناعات التحويلية عامًا تلو الآخر. ونرى أنّ تعيين مثل هذه الكفاءات سيعيننا على مواصلة تقديم خدمات استشارات رفيعة المستوى في تلك المناطق، إلى جانب تقديم الدعم للفرص الجديدة في ظل توجّه مؤسسات الأعمال المحلية نحو التحوّل الرقمي."

وأضاف: "يسرنا انتقال شاهد خان وآلان مارتينوفيتش إلى فرقنا في الرياض ودبي على التوالي، إذ ستسهم خبرتهما الواسعة ومهاراتهما المتنوعة في تعزيز قدرات آرثر دي ليتل على تقديم خدمات استشارية مرموقة في هذه المناطق. وفي ضوء تبني الشركات المحلية عمليات التحوّل الرقمي، ستؤدي هذه الخطوات الاستراتيجية إلى تمكيننا من تقديم المرئيات القيّمة والدعم اللازم لعملائنا بما يضمن الحفاظ على مكانتنا في طليعة الابتكار وتحلينا بالخبرات الجوهرية في القطاع."

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نبذة عن آرثر دي ليتل

كانت آرثر دي ليتل وما زالت في طليعة الابتكار منذ عام 1886، إذ نفخر دومًا بأننا إحدى الجهات الرائدة في مجال تعزيز التكامل بين عناصر الاستراتيجية والابتكار والتحول في القطاعات المتقاربة التي تستخدم التقنيات بكثافة. ونعمل بمثابة بوصلة لتوجيه جهود عملائنا عبر منظومات الأعمال المتغيرة لاكتشاف فرص نمو جديدة؛ فنمهد الطريق أمامهم لنساعدهم على بناء قدرات الابتكار لديهم وتطوير مؤسساتهم.

يتمتع فريقنا الاستشاري بخبرات عملية مستفيضة في المجال إلى جانب معرفتهم المتعمقة بالتوجهات السائدة والديناميكيات الرئيسية. وتتمتع آرثر دي ليتل بحضور قوي بين أوساط مراكز الأعمال الأكثر أهميةً في جميع أرجاء العالم، ويحدونا الفخر بتقديم الخدمات إلى معظم الشركات المصنّفة ضمن أبرز 1000 شركة في مجلة فورتشن، إضافةً إلى غيرها من الشركات الرائدة ومؤسسات القطاع الحكومي على حدٍ سواء.

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