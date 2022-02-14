الكويت،: نجح بنك برقان ش.م.ك.ع. في إنشاء إطار عام للتمويل المستدام وفقًا للمبادئ المعمول بها لدى الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)وجمعية سوق القروض (LMA). وسوف يُنظم هذا الإطار توزيعَ العائدات الناتجة عن إصدارات سندات وقروض الاستدامة نحو تمويل المشاريع والشركات التي تحقق أثاراً بيئية واجتماعيه إيجابيه. كما يتناول هذا الإطار الآلية التي سيتم من خلالها إدارة عائدات سندات وقروض الاستدامة غير الموزعة، وكيفية القيام بعملية التخصيص واعداد التقارير الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية الناتجة عن أنشطة التمويل المستدام لصالح جميع أصحاب الشأن الحاليين والمحتملين.

وبهذه المناسبة صرّح السيد/ ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، قائلا: "إن هذا الإطار هو أحد العناصر الرئيسية لخطة الاستدامة الموسعة للبنك، والتي تم انشاؤها استجابة للتحول العالمي السريع نحو الاستدامة وعلى ضوء رؤية "كويت جديدة 2035"، التي تساهم في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

كما علق السيد/ مسعود محمود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، قائلا: "نحن فخورون لأن بنك برقان هو أول بنك كويتي وأحد أول البنوك في المنطقة الذي يقوم بتأسيس إطار عام للتمويل المستدام. وتبين هذه المبادرة التزام البنك الكبير بالاستدامة، وهو ما يؤكد مكانته كأحد المؤسسات الرائدة في المساهمة في تحويل الكويت ودول المنطقة الأخرى إلى اقتصادات أكثر استدامة".

وأضاف السيد/ حيات: "من الناحية الإستراتيجية، يُعد الإطار العام للتمويل المستدام وسيلة تساعد على مواءمة مؤسسات التمويل الدولية التي لديها قيم استدامة متجذرة من عملاء البنك الذين يهتمون بالاستدامة والذين يتطلعون إلى القيام بمبادرات الاستدامة لصالح العديد من المجتمعات".

وأوضحت السيدة/ دلال يوسف الصانع، رئيس أسواق رأس مال الدين لدى بنك برقان: "من المتوقع أن تسعى الأسواق الناشئة بنشاط نحو اتباع مناهج مسؤولة من الناحيتين البيئية والاجتماعية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية، من ضمن العديد من مبادرات الاستدامة المؤثرة الأخرى. ومن المتوقع أن يؤدي هذا، إلى جانب الندرة النسبية لإصدارات سندات وقروض الاستدامة من الأسواق الناشئة، إلى زيادة كبيرة في حجم هذه الإصدارات وقيمتها الإجمالية في السنوات القادمة".

وأضافت الصانع: "لأغراض تسهيل تدفق التمويل المستدام، تقوم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تعمل في الأسواق الناشئة بالتلبية التدريجية لمتطلبات الشفافية لمجموعات المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بخطط الاستدامة وأنشطتها وأهدافها. وبالتالي، فإن إنشاء أطر التمويل المستدام التي تحدد معايير تأهيل المشاريع والشركات للتمويل المستدام أصبح أمرا بالغ الأهمية".

قام بنك اتش إس بي سي (HSBC) بالعمل كمستشار حصري لهيكلة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند انشاء الإطار العام للتمويل المستدام. وقد حصل بنك برقان على رأي طرف ثانٍ حول هذا الإطار من شركة عالمية رائدة ومختصه بهذا الشأن، والتي قامت بتقييم مدى توافق الإطار مع مبادئ الرابطة الدولية لسوق رأس المال ومبادئ جمعية سوق القروض.

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نبذة عن بنك برقان

تم تأسيس بنك برقان، الذي يعد من أحدث وأنشط المصارف التجارية في دولة الكويت وثاني أكبر بنك من حيث الاصول، في العام 1977. واستطاع أن يحتل موقعاً ريادياً في مجال التركيز على الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الشركات بالإضافة إلى تمتعه بقاعدة واسعة من عملاء خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة.

ويمتلك بنك برقان حصة أكثرية في مصارف تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مدعومة بأكبر شبكة فروع اقليمية. هذا وقد طور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات الماضية وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتنويع مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. كما أن اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته جعله في هذا المضمار مثالا يحتذى.

بني شعار بنك برقان وعلامته التجارية على أسس قيم حقيقية هي: الثقة، والالتزام، والتميز، والتطور. وهي القيم التي تذكرنا دوماً بالمعايير المتقدمة التي نسعى إلى تحقيقها. ولعل قناعة البنك بأن “العميل يأتي في المقام الأول” هي المرتكز الأساسي الذي يدعم كافة منتجاته وخدماته. وقد منحت شركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية مرة اخرى علامة البنك التجارية بتصنيف AA مع نظرة مستقبلية ايجابية. وبذلك يحتل بنك برقان أعلى مرتبة ضمن قائمة تقييم أفضل علامة مصرفية في الكويت. والتميز هو واحد من أربع قيم أساسية يؤمن بها بنك برقان مما يجعله يجتهد دوما في تحقيق أعلى المعايير في الصناعة المصرفية. وفي هذا السياق، حصل البنك على شهادة الأيزو 9001:2008 لكافة عملياته المصرفية، وبذلك يعد بنك برقان المصرف الأول في دول مجلس التعاون الخليجي والوحيد في الكويت يحصل على مثل هذا الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي. كما أن بنك برقان يعتبر الوحيد أيضاً في حصوله على جائزة الجودة لمؤسسة جى بى مورغان للسنة الثانية عشرة على التوالي.

هذا ويعد بنك برقان، التابع لشركة المشاريع الكويت (كيبكو)، من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.

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