محمد علي رضا: نلتزم بالعمل على تنويع الاقتصاد ورفع نسبة المكون المحلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة

جدة : كشفت ماكدونالدز، الرائدة في قطاع الوجبات السريعة، عن تقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملياتها في المملكة، والذي تم إعداده بالتعاون مع Oxford Economics، حيث يقدم التقرير رؤية شاملة وموثوقة لحجم مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني، ويبرز دورها كشريك اقتصادي وتنموي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030.

ويقدم التقرير صورة شاملة لحجم الأثر الاقتصادي لماكدونالدز في المملكة، والتي بلغت مساهمتها الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.6 مليار ريال سعودي في الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، موزعة بين 1.1 مليار ريال مساهمة مباشرة، و1.7 مليار ريال مساهمة غير مباشرة عبر سلاسل الإمداد، إضافة إلى 0.8 مليار ريال كأثر مستحث ناتج عن إنفاق الموظفين.

ويؤكد هذا الأثر المتكامل أن كل مليون ريال من الناتج المحلي المباشر لماكدونالدز، يسهم في توليد 2.2 مليون ريال إضافية داخل الاقتصاد السعودي، ما يعكس قوة الترابط مع مختلف القطاعات الاقتصادية واستمرارية هذا التأثير.

ويبرز التقرير دور ماكدونالدز في دعم سوق العمل، حيث ساهمت عملياتها في توفير نحو 22,500 فرصة وظيفية في المملكة، منها أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة، إلى جانب نحو 9,500 وظيفة غير مباشرة ومستحدثة عبر قطاعات متنوعة تشمل الضيافة والأغذية والنقل والتجزئة والإنشاءات. ويعكس ذلك إسهام الشركة في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الوظيفي بما يتماشى مع تطلعات سوق العمل السعودي.

ويسلط التقرير الضوء على استثمار ماكدونالدز في تطوير المهارات وتنمية الكوادر البشرية، حيث قدمت أكثر من 2,500 ساعة تدريب، ومنحت أكثر من 6,000 شهادة مهنية في مجالات تشغيل المطاعم وخدمة العملاء وقيادة الفرق، إلى جانب استثمار تجاوز 4.6 مليون ريال في تعليم وتطوير موظفيها. ويؤكد هذا التوجه التزام الشركة ببناء رأس مال بشري مؤهل يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم التوطين.

وعلى صعيد الأثر المجتمعي والعمل الخيري، يبين التقرير التزام ماكدونالدز بدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية، حيث ساهم موظفوها بنحو 53 ألف ساعة تطوعية، في الجمعيات الخيرية المحلية، وزيارات المدارس، وجهود الاستدامة مثل زراعة الأشجار، والأنشطة الترفيهية للأطفال، وأكثر من 4 ملايين ريال كتبرعات لمبادرات متنوعة شملت دعم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمواهب الشابة، فضلًا عن التبرع بنحو 28 ألف وجبة للفئات المستحقة والمناسبات المجتمعية.

ويوضح التقرير اهتمام ماكدونالدز بالاستثمار في المستقبل، من خلال ضخ أكثر من 312 مليون ريال في إنشاء مطاعم جديدة وتطوير الفروع، وهو ما يمثل 11% من إجمالي إنفاقها مع الموردين، في دلالة واضحة على ثقتها في الاقتصاد السعودي، واستمرارها في توسيع حضورها بما يتماشى مع مستهدفات النمو الوطني ورؤية 2030.

وصرح المهندس عبد الرحمن علي رضا، الرئيس التنفيذي لشركة رضا للخدمات الغذائية: " يجسد هذا التقرير التزامنا طويل المدى تجاه السوق السعودي، ويعكس ثقتنا في الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030. نواصل الاستثمار في توسيع أعمالنا وتطوير نموذجنا بما يواكب التحول الاقتصادي في المملكة، مع التركيز على بناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع وخلق أثر مستدام على المدى البعيد".

قال الأستاذ محمد علي رضا المدير التنفيذي لشركة رضا للخدمات الغذائية: "يمثل إطلاق تقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي محطة مهمة في مسيرة ماكدونالدز في المملكة، ويعكس بوضوح حجم مساهمتنا الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني، وامتداد تأثيرنا عبر قطاعات متعددة". وأضاف: "نركز بشكل مستمر على تطوير الكفاءات الوطنية، وتحسين كفاءة العمليات، والعمل عن قرب مع شركائنا وموردينا لضمان تقديم أعلى المعايير، بما يدعم نمو قطاع المطاعم والخدمات الغذائية في المملكة".

وقد أسهمت الشركة في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر شبكة تضم أكثر من 430 مطعمًا، قدمت نحو 89 مليون وجبة داخل المطاعم، إضافة إلى أكثر من 32 مليون وجبة تم توصيلها خلال عام 2024، بما يؤكد حجم الطلب ودور الشركة في تلبية احتياجات المجتمع وفق أعلى المعايير.

وفي هذا السياق، لا يُعد تقريرOxford Economics مجرد وثيقة مستقلة، بل هو امتداد لنهج ماكدونالدز في تعزيز الشفافية وبناء الثقة عبر منصة "منكم وفيكم". يترجم التقرير أثر الشركة الاقتصادي والاجتماعي إلى واقع ملموس، يدعم تنمية الكوادر الوطنية وسلاسل الإمداد المحلية، مؤكداً دور ماكدونالدز كشريك فاعل في التنمية المستدامة."

وتعود ملكية ماكدونالدز في السعودية إلى شركتين وطنيتين سعوديتين بنسبة 100%، حيث تمتلك شركة رضا للخدمات الغذائية حق الامتياز في المناطق الغربية والجنوبية وتبوك تحت إدارة الأستاذ محمد علي رضا ورئاسة المهندس عبد الرحمن علي رضا، فيما تمتلك شركة الرياض العالمية للأغذية حق الامتياز في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية، وهي مملوكة لصاحب السمو الأمير مشعل بن خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي والمالك.

