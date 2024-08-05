الامارات العربية المتحدة، في استطلاع شامل أجرته شركة "تولونا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا وأبحاث السوق، تبيّن ان 73٪ من سكان الامارات يفضلون شراء السيارات الكهربائية، في حين 61٪ أكدت سعيها الى اقناء السيارات ذات المحركات الهجينة في مشترياتهم المستقبلية. وتأتي هذه النتائج لتعزز الاتجاه العام لسكان الدولة الى الالتزام بمساندة ودعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومبادرتها الاستراتيجية: "الحياد الكربوني للصفر بحلول عام 2050"

التفضيلات الحالية والاتجاهات المستقبلية

على الرغم من أن السيارات التي تعمل بالبنزين تهيمن حاليا على ملكية السيارات بنسبة 67٪، إلا أن الاستطلاع يشير إلى اهتمام متزايد بالسيارات الكهربائية (73٪) والسيارات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء (61٪). كما تكتسب التقنيات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (50٪) وسيارات الوقود الحيوي (40٪) زخما متصاعدا.

ميزات السيارة والإجراءات البيئية

وتعتبر تقييمات السلامة (76٪) وسعر السيارة (60٪) وسمعة العلامة التجارية (51٪) من أهم العوامل التي يستخدمها المستهلكون في الإمارات عند اختيار السيارة. هناك طلب قوي على الإجراءات البيئية من الشركات المصنعة، حيث حث 46٪ من المشاركين على المزيد من المركبات الصديقة للبيئة و54٪ يدعون إلى المركبات ذات التكنولوجيا المتقدمة والميزات الذكية.

نظرة إيجابية على السيارات الكهربائية

وينظر إلى السيارات الكهربائية بشكل إيجابي، حيث وافق 47٪ من المشاركين على أنها تمثل مستقبل النقل. بالإضافة إلى ذلك، يفكر 38٪ في شراء سيارة كهربائية لسيارتهم القادمة، مما يعكس إمكانات السوق القوية للسيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة.

الآثار الاستراتيجية لصناعة السيارات

ويؤكد الاستطلاع على أهمية التكنولوجيا المتقدمة (50٪)، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود (35٪)، وتعزيز ميزات السلامة (26٪) في تشكيل قرارات المستهلكين. مع 49٪ يخططون لشراء سيارتهم القادمة في غضون عام إلى عامين و33٪ خلال العام المقبل، ستؤثر هذه التفضيلات بشكل كبير على سوق السيارات.

صنع القرار لدى المستهلك: مزيج من الاستقلالية وتأثير الأسرة

يتخذ غالبية المقيمين في الإمارات (62٪) قرارات شراء السيارات بشكل مستقل، ومع ذلك لا يزال تأثير الأسرة قويا، حيث يتشاور 73٪ مع أزواجهم و23٪ من أولياء الأمور. هذا المزيج من الاستقلالية والمشورة العائلية يشكل مشهد شراء السيارات في الإمارات العربية المتحدة.

اتجاهات التملك والتمويل في الأسر الإماراتية

وتختلف نسبة ملكية السيارات، حيث تمتلك 48٪ من الأسر سيارتين و10٪ تمتلك ثلاث سيارات. وتتم غالبية مشتريات السيارات (50٪) بتمويل ذاتي، مما يسلط الضوء على تفضيل الشراء المباشر على خيارات التمويل مثل قروض الوكلاء (13٪) والقروض الإسلامية (20٪) أو القروض المصرفية غير الإسلامية (12٪).

الرفاهية مقابل الاستدامة

وفي حين يمتلك 71٪ من المشاركين حاليا سيارات فاخرة و39٪ يمتلكون سيارات خارقة، إلا أن الاهتمام بهذه القطاعات لا يزال مرتفعا. والجدير بالذكر أن 69٪ مهتمون بشراء سيارات فاخرة في المستقبل، و71٪ يفكرون في السيارات الخارقة. ويشير هذا الاتجاه إلى أن الفخامة تتشابك بشكل متزايد مع الاستدامة، حيث يرغب 43٪ منهم في دفع المزيد مقابل السيارات ذات ميزات الاستدامة المحسنة.

العلامات التجارية الرائدة في مجال الاستدامة

وتعتبر "تسلا" العلامة التجارية الأكثر ابتكارا من حيث الاستدامة من قبل 47٪ من المشاركين، تليها تويوتا (14٪) وبي إم دبليو (11٪) ومرسيدس بنز (8٪). وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة، ينظر إلى الوافدين الجدد مثل هيونداي وفورد على أنهم الأكثر ابتكارا من قبل 4٪ و2٪ فقط من المشاركين على التوالي.

وقال جورج عكاوي، المدير الإقليمي لشركة "تولونا" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التحول القوي نحو السيارات الكهربائية والهجينة في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد اتجاه بل هو تحول أساسي في صميم قيم المستهلك. وتعكس هذه الخطوة الحاسمة نحو الاستدامة التزاما أعمق بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من بصمتهم البيئية مع تبني أحدث تقنيات السيارات. إن هذا الامر يشكل إشارة واضحة إلى الشركات المصنعة بأن مستقبل سوق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون مدفوعا بالابتكار والخيارات الواعية بالبيئة".

يقدم هذا الاستطلاع الشامل الذي أجرته تولونا رؤى قيمة حول التفضيلات المتطورة للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ويقدم خارطة طريق لأصحاب المصلحة في الصناعة لتتماشى مع الاتجاهات الناشئة للاستدامة والتقدم التكنولوجي في قطاع السيارات.

عن تولونا

تمكن تولونا العلامات التجارية والوكالات الرائدة من إجراء دراسات السوق بلا حدود من خلال توحيد أفضل التقنيات، وأفضل ما في علوم البحث ، وأفضل لوحة عالمية ، وخدمة مصممة حسب القياس لتوسيع نطاق عملك.

يعمل لدى شركة تولونا 2650 موظفا في جميع أنحاء العالم، مما يوفر رؤى مهمة في أكثر من 90 سوقا للعديد من العلامات التجارية والوكالات الأكثر شهرة في العالم. معا، نسعى جاهدين لدفع مجال أبحاث السوق نحو غد أفضل.

حول حول مايتريكس لاب

مايتريكس لاب هي شركة أبحاث ورؤى سوقية عالمية سريعة النمو تتحدى الوضع الراهن للرؤى. من خلال مزج التكنولوجيا المتطورة مع الخبراء المتحمسين، تساعد مايتريكس لاب العلامات التجارية العالمية والمحلية على تحقيق المزيد من التأثير، وإقامة شراكات لدفع النمو العادل المستدام. من الاختبار الإبداعي إلى تتبع العلامة التجارية، والتعبئة إلى تحسين التجارة الإلكترونية، تتكيف مجموعة مايتريكس لاب من مجموعات الحلول لتناسب جميع أنواع الميزانيات والجداول الزمنية واحتياجات العمل. تفخر مايتريكس لاب بكونها شريكا لأكثر من نصف أفضل 100 علامة تجارية في العالم.

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