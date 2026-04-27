الكويت : أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "أسواق السندات والصكوك الخليجية في الربع الأول 2026". وكشف التقرير أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 55.04 مليار دولار أمريكي من خلال 95 إصدار خلال الربع الأول 2026، بارتفاع نسبته 5.64% مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الإصدارات في الربع الأول 2025 52.10 مليار دولار أمريكي.

التوزيع الجغرافي

تصدّرت المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الأول 2026 بقيمة إجمالية بلغت 32.54 مليار دولار أمريكي من خلال 42 إصدار، بإرتفاع نسبته 3.1% من الفترة ذاتها من العام الماضي (31.56 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 59.1% من إجمالي إصدارات هذا الربع. وتليها الامارات العربية المتحدة ب13.257 مليار دولار أمريكي من خلال 36 إصدار، بارتفاع نسبته 33.1% من الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل 24.7% من الإجمالي. كما بلغت حصة الإصدارات القطرية 4.20 مليار دولار أمريكي من خلال 11 إصدار، أي ما يمثل 7.6% من إجمالي الإصدارات. وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 2.10 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارين بارتفاع نسبته 37.2% من الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الإصدارات الكويتية 1.98 مليار دولار أمريكي من خلال 3 إصدارات في الربع الأول 2026 ويمثل ارتفاع بنسبة 40.7% من الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 650 مليون دولار أمريكي من خلال إصدارا واحدا، ممثل 1.2% من حصة السوق.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات

ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات بنسبة 5.7% إلى 34.58 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2026 مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي بمبلغ 32.71 مليار دولار أمريكي. ومثلت إصدارات الشركات نسبة 62.8% من إجمالي إصدارات الربع، ما يماثل إصدارات الربع الأول 2025، حيث مثلت هذه الإصدارات نسبة 62.8% من إجمالي الإصدارات. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 2.65 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2026 من خلال إصدارين، بانخفاض نسبته 60.9% من الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت إصدارات الربع الأول 2025 قيمة 6.78 مليار دولار أمريكي من خلال 6 إصدارات. وارتفع مجموع الإصدارات السيادية بنسبة 5.5% في الربع الأول 2026 مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2025، لتبلغ 20.46 مليار دولار أمريكي ، وتشكل 37.2% من اجمالي إصدارات الربع.

السندات التقليدية مقابل الصكوك

ارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 6.2% في الربع الأول 2026 مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 35.89 مليار دولار أمريكي للربع الأول 2026. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 19.15 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2026 بارتفاع نسبته 4.6% من الفترة ذاتها من عام 2025. وفي الربع الأول 2026، كان هناك إقبال أكثر في إصدارات السندات التقليدية، حيث بلغت 65.2% من إجمالي إصدارات الربع، وهذا يماثل إصدارات الربع الأول 2025، حيث كان عدد إصدارات الإصدارات التقليدية أكثر من الصكوك.

توزيع القطاعات

تصدرت الإصدارات الحكومية من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال الربع الأول 2026، بقيمة إجمالية بلغت 20.46 مليار دولار أمريكي من خلال 12 إصدار، أو 37.2% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلت إصدارات القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 19.45 مليار دولار أمريكي من خلال 64 إصدار، ممثلا 35.3% من إجمالي الإصدارات لهذا الربع. ويشكل ذلك ارتفاع في الإصدارات من الفترة ذاتها من العام الماضي للإصدارات الحكومية (5.5%) وانخفاض لإصدارات القطاع المالي (14.0-%). وتليها إصدارات قطاع الطاقة بقيمة إجمالية بلغت 5.52 مليار دولار امريكي من خلال 6 إصدارات، ممثلة 10.0% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما تشكل القطاعات الأخرى نسبة 17.5% من إجمالي قيمة الإصدارات.

مدد الاستحقاق

في الربع الأول 2026، مثلت الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من 5 سنوات ما نسبته 41.8% من أسواق رأس المال للدين الخليجي بإجمالي بلغت قيمته 23.01 مليار دولار أمريكي من خلال 58 إصدار، تلتها الإصدارات الأساسية التي تبلغ مدة استحقاقها من من خمس إلى عشر سنوات، والتي مثلت 31.3% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بإجمالي قيمة 17.24 مليار دولار أمريكي من خلال 21 إصدار. وبلغت الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة قيمة 9.00 مليار دولار أمريكي، ممثلة نسبة 16.4% من أسواق رأس المال للدين الخليجي من خلال 5 إصدارات. فيما كان هناك إصدار واحد للإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار دولار أمريكي. وأخيرا، بلغت قيمة الإصدارات ذات مدة دائمة 4.79 مليار دولار أمريكي من خلال 10 إصدارات، ممثلة ارتفاع في قيمة وكمية الإصدارات مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

حجم الإصدارات

بلغ حجم إصدارات السندات والصكوك الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2026 ما بين 10 مليون دولار أمريكي إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، وجمعت الإصدارات ذات القيم الاسمية الأكبر من أو تساوي 1 مليار دولار أمريكي أكبر مبلغ بإجمالي 33.33 مليار دولار أمريكي من خلال 20 إصدار، ما يمثل 60.6% من إجمالي الإصدارات الأساسية. وبلغ حجم الإصدارات ذات القيمة ما بين 500 مليون و مليار دولار أمريكي 15.37 مليار دولار أمريكي من خلال 24 إصدار. أما بالنسبة إلى أعلى عدد للإصدارات، فكان هناك 31 إصدار من الإصدارات ذات قيمة أقل من 100 مليون دولار أمريكي، بقيمة 1.00 مليار دولار أمريكي.

هيكل العملات

هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الأول 2026، بقيمة إجمالية بلغت 46.78 مليار دولار أمريكي من خلال 62 إصدار ومثلت نسبة 85.0% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 4.04 مليار دولار أمريكي من خلال 5 إصدارات. أما بالنسبة إلى الإصدارات بالعملات الأخرى، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.30 مليار دولار أمريكي، فلقد مثلت الإصدارات بالدولار السنغفوري نسبة 1.60% من الإصدارات، بقيمة تبلغ 897 مليون دولار أمريكي من خلال 10 إصدارات.

التصنيفات الائتمانية

خلال الربع الأول 2026، حصل ما نسبته 76.8% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية )من حيث القيمة( على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال إنتلجنس، ما يمثل انخفاض مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي (84.9%). ومثلت الإصدارات المصنفة بدرجة ائتمان عالية ما نسبته 62.5% من إجمالي إصدارات الربع، فيما مثلت الإصدارات المصنفة ذات عوائد عالية نسبة 14.2% من إجمالي الإصدارات.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

