الدوحة، قطر، خلال مشاركتها في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) المنعقدة في الدوحة، أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، المنظمة الدولية المعنية بتطوير الاقتصادات الرقمية الشاملة والمستدامة، اليوم عن إطلاق تقريرها "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي" (Digital Economy Navigator - DEN) للعام 2025.

يقدم هذا الإصدار الثاني من التقرير تحليلاً متكاملاً يعد الأكثر شمولاً حتى الآن يقيس مستوى تطور الاقتصاد الرقمي في العالم. يغطي التقرير 80 دولة تمثل نحو 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و85 في المائة من سكان العالم. كما يستند إلى 145 مؤشراً ودراسة استطلاعية شملت أكثر من 41,000 مشارك لتقييم جهود الدول في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الابتكار وتعزيز الحوكمة وتنمية الأعمال ودعم الشمول.

وفي هذا الإطار، أوضحت سعادة الأستاذة ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، أن مقياس نضج الاقتصاد الرقمي 2025 يسلط الضوء على التقدم الذي تمّ إحرازه حول العالم في هذا المجال، ويُبرز في الوقت عينه الفرص الواعدة المقبلة. وقالت: " تؤمن منظمة التعاون الرقمي بمستقبل يمكن فيه لجميع الدول أن تشارك بفاعلية في بناء الاقتصاد الرقمي، ليس فقط كمستهلكةٍ للخدمات الرقمية، إنما كمبتكرةٍ ومطوّرةٍ لها أيضاً."

وتظهر نتائج التقرير أن التحوّل الرقمي يخلق فرصاً جديدة للنمو لدى مختلف فئات الدخل في الدول. كما كشف التقرير أن خدمات الإنترنت تصل حالياً إلى أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص في البلدان المشمولة في الاستطلاع، في حين سجّلت الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى أعلى معدلات من التحسّن. ويقدّر التقرير أن تمكين المجتمعات غير المتّصلة بالانترنت قد يمنح أكثر من 1.3 مليار شخص فرصة الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات الالكترونية، ما من شأنه أن يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطوراً متسارعاً لكنه غير متكافىء، حيث تواصل الاقتصادات المتقدمة تعزيز ريادتها، في حين تظهر مناطق مثل جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء إمكانات قوية لتحقيق تقدم نوعي متسارع في هذا المجال. هذا وتشهد مشاركة الجنسين في المجال الرقمي تحسناً مطرداً، إذ بلغ متوسط المساواة الرقمية بين الجنسين 70.8 في المائة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن توفير المزيد من الاستثمارات لتنمية المهارات الرقمية والتعليم، لا سيما في صفوف النساء، قد يساهم في سدّ الفجوة الرقمية المتبقية بين الأفراد والمجتمعات حول العالم، حيث لا تتعدى نسبة النساء اللواتي يخترن تخصصات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات 3.1 في المائة.

وناقش التقرير ركيزة جديدة بعنوان "الرقمنة من أجل الاستدامة"، تلك الركيزة سلّطت الضوء على السبل التي يمكن أن تتيح للاقتصادات الناشئة أن تتفوق على نظيراتها ذات الدخل المرتفع، من خلال تجاوز الأنظمة القديمة كثيفة الموارد واعتماد التقنيات الحديثة والمتجددة. وفي حين تُعدّ أمريكا الشمالية الأكثر تقدماً في العالم من حيث التطور الرقمي، تشهد جنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مرحلة انتقالية دقيقة تعكس إمكانات كبيرة لتحقيق التقدم في تطوير بنيتها الاقتصادية والتكنولوجية.

وتدعو منظمة التعاون الرقمي (DCO) صناع القرار والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومجتمع الباحثين العالمي إلى استخدام مقياس نضج الاقتصاد الرقمي 2025 (DEN 2025) كمرجع رئيسي لاتخاذ القرارات ووضع السياسات القائمة على البيانات وتعزيز الشراكات. وأكدت المنظمة أن العمل المشترك عبر تبادل البيانات وتطوير المهارات الرقمية وبناء الثقة في البيئة الرقمية يتيح للدول الاستفادة بشكل شامل من التحول الرقمي وتأثيره الإيجابي عالمياً. يمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر الرابط الالكتروني التالي: https://den.dco.org.

