أبوظبي، الإمارات - تواصل دوبيزل، المنصة الرائدة لقطاع العقارات في الإمارات لكلٍ من المشترين والمستأجرين والمستثمرين، دورها الفعّال في تسهيل الوصول إلى سوق العقارات المتطورة والمتغيرة باستمرار في الإمارة. بفضل مكانتها المهمة في هذا القطاع، أصدرت دوبيزل مؤشرات تفصيلية عن السوق لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة. ووفقًا لتحليل الاتجاهات الأخيرة، شهد الربع الثالث من عام 2024 فترة ازدهار ونمو في سوق العقارات بأبوظبي.

خلال هذا الربع، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار وتكاليف إيجار العقارات الفاخرة، في حين واصل القطاع العقاري نموه بزيادة في أسعار البيع والإيجار في بعض المناطق.

بشكل عام، تعكس الاتجاهات ثقة الأطراف المعنية بالسوق، مع استمرار السياسات الداعمة للاستثمار، والشفافية في المعاملات، ورقمنة الإجراءات، والأمان الاستثماري كعوامل رئيسية لتعزيز هذه الثقة.

وتعليقًا على هذه الاتجاهات، قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبيزل ومجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"شهدت سوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2024، متفوقةً على أدائها في الفترات السابقة من السنة، وخاصة في قطاع العقارات الفاخرة. وقد برزت مناطق مثل جزيرة ياس وجزيرة الريم كمحاور جذب رئيسية، حيث شهدت هذه المناطق طلبًا قويًا وعوائد استثمارية مميزة. ووفقًا لتقارير داري التي أظهرت وجود ارتفاع ملحوظ في قيمة مبيعات المشاريع قيد الإنشاء بشكل ملحوظ، حيث بلغت 5.4 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 4.5 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من نفس العام. يعكس هذا النمو ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق، مما يعزز من استمرارية الزخم التصاعدي للسوق العقارية في العاصمة. إن العوامل المؤثرة في هذا النمو تشمل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي، إضافة إلى التجربة الحضرية المتطورة التي تقدمها المدينة بالإضافة إلى المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروع جزيرة الجبيل؛ التي تواصل جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز نمو السوق. في دوبيزل، نواصل التزامنا بتمكين مستخدمينا من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في هذه السوق الديناميكية، مع تعزيز دورنا كمنصة رائدة للإعلان عن العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة."

كما أظهر تقرير "داري" وجود زيادة كبيرة في قيمة مبيعات المشاريع العقارية قيد الإنشاء، حيث ارتفعت من 4.5 مليار د.إ في الربع الثاني من هذا العام، إلى 5.4 مليار د.إ في الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا النمو ثقة الأطراف المعنية بالسوق، مما سيدعم استمرارية نموه في المستقبل.

وتستمر العاصمة في جذب الاستثمارات العالمية بفضل استقرارها الاقتصادي وتجربتها الحضرية الفريدة، إلى جانب مشاريع بارزة مثل؛ متحف اللوفر أبوظبي التي تعزز نمو السوق.

تلتزم دوبيزل بتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة في هذه السوق الديناميكية، مما يعزز دورها كمنصة رائدة في قطاع العقارات في الإمارات.

نستعرض تالياً أبرز النقاط من تقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث من عام 2024.

المناطق الأكثر طلباً للفلل الفاخرة: حافظت جزيرة ياس على مكانتها كأكثر المناطق طلباً لدى الباحثين عن فلل فاخرة للبيع أو للإيجار، حيث بلغ متوسط سعر الفيلا خلال الربع الحالي 4.25 مليون د.إ، ومتوسط الإيجار 226 ألف د.إ.

مليون د.إ، ومتوسط الإيجار ألف د.إ. المناطق الأكثر طلباً للشقق الفاخرة: احتلت جزيرة الريم الصدارة لدى الباحثين عن شقق فاخرة للبيع أو للإيجار في أبوظبي، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي بها 99 ألف د.إ، ومتوسط سعر البيع 1.39 مليون د.إ.

ألف د.إ، ومتوسط سعر البيع مليون د.إ. عوائد مرتفعة على الاستثمار للعقارات الفاخرة: قدمت جزيرة الجبيل أعلى عائد على الاستثمار للفلل الفاخرة بنسبة 6.82 %، بينما تصدرت جزيرة الريم سوق الشقق الفاخرة بنسبة عائد على الاستثمار 6.85 %.

%، بينما تصدرت جزيرة الريم سوق الشقق الفاخرة بنسبة عائد على الاستثمار %. المناطق الأكثر طلباً للفلل متوسطة السعر: تصدرت منطقة الريف قائمة المناطق الأكثر طلباً لدى الباحثين عن فلل متوسطة السعر، حيث بلغ متوسط سعر الفيلا بها 2.16 مليون د.إ. أما فيما يتعلق بالإيجار، فقد حافظت مدينة محمد بن زايد على مكانتها لدى الباحثين عن فلل متوسطة السعر للإيجار، بمتوسط إيجار سنوي بلغ 144 ألف د.إ.

مليون د.إ. أما فيما يتعلق بالإيجار، فقد حافظت مدينة محمد بن زايد على مكانتها لدى الباحثين عن فلل متوسطة السعر للإيجار، بمتوسط إيجار سنوي بلغ ألف د.إ. المناطق الأكثر طلباً للشقق متوسطة السعر: واصلت منطقة الريف تصدرها كأكثر المناطق طلباً للشقق متوسطة السعر، بمتوسط سعر بلغ 857 ألف د.إ. في المقابل كانت مدينة خليفة المنطقة المفضلة لدى الباحثين عن شقق متوسطة السعر للإيجار، بمتوسط إيجار سنوي 44 ألف د.إ.

ألف د.إ. في المقابل كانت مدينة خليفة المنطقة المفضلة لدى الباحثين عن شقق متوسطة السعر للإيجار، بمتوسط إيجار سنوي ألف د.إ. عقارات متوسطة السعر قيد الإنشاء: برز مشروع رويال بارك في مدينة مصدر كأكثر المشاريع طلباً في قطاع الشقق قيد الإنشاء، بمتوسط سعر 883 ألف د.إ. أما في قطاع الفلل، فقد كان الريمان 2 في منطقة الشامخة أكثر المشاريع طلباً بمتوسط سعر 4.05 مليون د.إ.

ألف د.إ. أما في قطاع الفلل، فقد كان الريمان في منطقة الشامخة أكثر المشاريع طلباً بمتوسط سعر مليون د.إ. عقارات فاخرة قيد الإنشاء: في قطاع العقارات الفاخرة، تصدرت سيتي أوف لايتس في جزيرة الريم قائمة المشاريع قيد الإنشاء للشقق، بمتوسط سعر 1.41 مليون دإ. بينما احتلت نويا ڤيڤيا في جزيرة ياس الصدارة في فئة الفلل الفاخرة بمتوسط سعر 3.37 مليون د.إ.

مليون دإ. بينما احتلت نويا ڤيڤيا في جزيرة ياس الصدارة في فئة الفلل الفاخرة بمتوسط سعر مليون د.إ. عوائد مرتفعة على الاستثمار للعقارات متوسطة السعر: سجلت منطقة الريف أعلى عائد على الاستثمار في قطاع الشقق متوسطة السعر بنسبة 8.90 %، بينما تصدرت الغدير فئة الفلل متوسطة السعر بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.29 %.

عقارات للبيع في أبوظبي

وفقاً لتحليل اتجاهات البحث على منصة دوبيزل، برزت المناطق التالية كأكثر المناطق طلباً لشراء الشقق والفلل في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2024.

شقق للبيع

حافظت كلٍ من: جزيرة الريم، وجزيرة ياس، وشاطئ الراحة على مكانتها كأكثر المناطق الفاخرة طلباً لدى الباحثين عن شقق للبيع في أبوظبي. وقد ساعدت المشاريع الفاخرة والمعالم السياحية والمواقع المطلة على الواجهة البحرية في تعزيز مكانة هذه المناطق.

بمتوسط سعر بلغ 1.39 مليون د.إ وعائد على الاستثمار بنسبة 6.85 %، تصدرت جزيرة الريم سوق الشقق الفاخرة في أبوظبي.

مليون د.إ وعائد على الاستثمار بنسبة %، تصدرت جزيرة الريم سوق الشقق الفاخرة في أبوظبي. تليها جزيرة ياس، حيث بلغ متوسط سعر الشقق الفاخرة بها 1.81 مليون د.إ مع عائد على الاستثمار 6.52 %.

مليون د.إ مع عائد على الاستثمار %. وصل سعر القدم المربع في جزيرة الريم إلى 1,156 د.إ، بينما بلغ في شاطئ الراحة 1,320 د.إ. أما جزيرة ياس فقد شهدت أعلى زيادة في سعر القدم المربع بنسبة 3.41 %، ليصل إلى 1,615 د.إ.

د.إ، بينما بلغ في شاطئ الراحة د.إ. أما جزيرة ياس فقد شهدت أعلى زيادة في سعر القدم المربع بنسبة %، ليصل إلى د.إ. كما حافظت جزيرتا السعديات والمارية على مكانتهما المفضلة لدى مشتري الشقق الفاخرة، حيث بلغ متوسط سعر الشقق في جزيرة السعديات 3.32 مليون د.إ، وفي جزيرة المارية 1.15 مليون د.إ.

أما بالنسبة للشقق متوسطة السعر، فقد فضل المشترون في الربع الثالث من 2024 كلٍ من: الريف، ومدينة مصدر، والغدير.

بلغ متوسط سعر الشقق في الريف 857 ألف د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة 8.90 %. وحلت مدينة مصدر في المرتبة الثانية، بمتوسط سعر 904 ألف د.إ، وعائد على الاستثمار بنسبة 6.94 %.

ألف د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة %. وحلت مدينة مصدر في المرتبة الثانية، بمتوسط سعر ألف د.إ، وعائد على الاستثمار بنسبة %. سجلت مدينة مصدر أعلى سعر للقدم المربع بلغ 1,191 د.إ، فيما سجلت الغدير أعلى زيادة في سعر القدم المربع بنسبة 2.28 %.

د.إ، فيما سجلت الغدير أعلى زيادة في سعر القدم المربع بنسبة %. بلغ متوسط سعر شقق الاستوديو في الريف 471 ألف د.إ، وفي مدينة مصدر 560 ألف د.إ، وفي الغدير 434 ألف د.إ.

ألف د.إ، وفي مدينة مصدر ألف د.إ، وفي الغدير ألف د.إ. كما شهدت أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الريف زيادة بنسبة 5.08 % لتصل إلى 662 ألف د.إ في الربع الثالث من 2024 ،

% لتصل إلى ألف د.إ في الربع الثالث من ، بينما ارتفعت أسعار الشقق المكونة من غرفتين في الغدير بنسبة 5.82 % لتصل إلى 836 ألف د.إ.

فلل للبيع

على غرار الشقق الفاخرة، تستمر جزيرة ياس، وجزيرة السعديات وجزيرة الريم في استقطاب المشترين الباحثين عن فلل فاخرة.

بلغ متوسط سعر الفلل في جزيرة ياس 4.25 مليون د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة 6.42 %. أما في جزيرة السعديات فقد بلغ سعر الفلل 8.91 مليون د.إ، وفي جزيرة الريم 5.15 مليون د.إ.

مليون د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة %. أما في جزيرة السعديات فقد بلغ سعر الفلل مليون د.إ، وفي جزيرة الريم مليون د.إ. بلغ سعر القدم المربع في جزيرة ياس 1,384 د.إ، والسعديات 1,541 د.إ، وجزيرة الريم 1,214 د.إ.

د.إ، والسعديات د.إ، وجزيرة الريم د.إ. ارتفع سعر الفلل المكونة من 4 غرف في جزيرة الريم بنسبة 8.50 %، حيث ارتفع من 4.62 مليون د.إ في الربع الثاني من عام 2024 إلى 5.01 مليون د.إ في الربع الثالث من العام.

غرف في جزيرة الريم بنسبة %، حيث ارتفع من مليون د.إ في الربع الثاني من عام إلى مليون د.إ في الربع الثالث من العام. وعلى عكس الوحدات الأخرى في جزيرة ياس، شهدت أسعار الفلل المكونة من 5 غرف تراجعاً بنسبة 3.34 % لتصل إلى 5.91 مليون د.إ. بينما ارتفعت أسعار الفلل المكونة من 5 غرف في جزيرة السعديات بنسبة 1.54 %، وفي جزيرة الريم بنسبة 1.17 %، وفي جزيرة الجبيل بنسبة 2.05 %.

غرف تراجعاً بنسبة % لتصل إلى مليون د.إ. بينما ارتفعت أسعار الفلل المكونة من غرف في جزيرة السعديات بنسبة %، وفي جزيرة الريم بنسبة %، وفي جزيرة الجبيل بنسبة %. شهدت جزيرة الجبيل أعلى زيادة في متوسط سعر بيع الفلل بلغت نسبته 10.95 %، ليصل إلى 10.26 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2024 . كما سجلت هذه المنطقة أعلى نسبة عائد على الاستثمار في فئة الفلل الفاخرة 6.82 %.

%، ليصل إلى مليون د.إ في الربع الثالث من عام . كما سجلت هذه المنطقة أعلى نسبة عائد على الاستثمار في فئة الفلل الفاخرة %. سجلت جزيرة الجبيل أعلى زيادة في سعر القدم المربع بنسبة 9.33 %.

%. وحافظت منطقة المطار على مكانتها المفضلة لدى الباحثين عن فلل فاخرة للبيع، بمتوسط سعر 4.18 مليون د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة 4.48 %.

أما فيما يتعلق بالفلل متوسطة السعر، فقد أظهر المشترون اهتماماً بكلٍ من: الريف، والشامخة، ومدينة زايد.

بلغ متوسط سعر الفلل في الريف 2.16 مليون د.إ مع عائد على الاستثمار 5.97 %. ووصل سعر الفلل في الشامخة إلى 4.08 مليون د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة 3.08 %، بينما بلغ سعر الفلل في مدينة زايد 3.77 مليون د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة 3.35 %.

مليون د.إ مع عائد على الاستثمار %. ووصل سعر الفلل في الشامخة إلى مليون د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة %، بينما بلغ سعر الفلل في مدينة زايد مليون د.إ، مع عائد على الاستثمار بنسبة %. قفز متوسط سعر الفلل في الغدير من 1.97 مليون د.إ في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.35 مليون د.إ في الربع الثالث من نفس العام، وهو السعر الأعلى في فئة الفلل متوسطة السعر.

مليون د.إ في الربع الثاني من عام إلى مليون د.إ في الربع الثالث من نفس العام، وهو السعر الأعلى في فئة الفلل متوسطة السعر. كما سجلت السمحة زيادة بنسبة 8.54 % في سعر القدم المربع.

% في سعر القدم المربع. بلغت أسعار الفلل المكونة من 3 غرف نوم في الريف 1.59 مليون د.إ، والشامخة 3.11 مليون د.إ، ومدينة زايد 2.55 مليون د.إ.

غرف نوم في الريف مليون د.إ، والشامخة مليون د.إ، ومدينة زايد مليون د.إ. سجلت الغدير زيادة ملحوظة بنسبة 8.79 % في أسعار الفلل المكونة من 4 غرف نوم، ليصل سعرها إلى 2.88 مليون د.إ.

عقارات للإيجار في أبوظبي

كشفت اتجاهات السوق في الربع الثالث من عام 2024 عن المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل والشقق في أبوظبي.

شقق للإيجار

اتجه المستأجرين الباحثين عن شقق فاخرة نحو جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، ومنطقة الكورنيش.

ارتفع متوسط الإيجار السنوي للشقق في جزيرة الريم بنسبة 10.00 % ليصل إلى 99 ألف د.إ. كما زاد إيجار الشقق المكونة من غرفة واحدة بنسبة 7.25 %، وغرفتين بنسبة 7.37 %، وثلاث غرف بنسبة 5.22 %.

% ليصل إلى ألف د.إ. كما زاد إيجار الشقق المكونة من غرفة واحدة بنسبة %، وغرفتين بنسبة %، وثلاث غرف بنسبة %. بلغ متوسط الإيجار السنوي في شاطئ الراحة 124 ألف د.إ، بعد زيادة بنسبة 9.73 %. وبلغ إيجار الشقق المكونة من غرفة واحدة 82 ألف د.إ، والشقق المكونة من غرفتين 121 ألف د.إ.

ألف د.إ، بعد زيادة بنسبة %. وبلغ إيجار الشقق المكونة من غرفة واحدة ألف د.إ، والشقق المكونة من غرفتين ألف د.إ. سجلت منطقة الكورنيش متوسط إيجار سنوي قدره 114 ألف د.إ، بعد زيادة بنسبة 5.56 % مقارنة بالربع الثاني من 2024 .

ألف د.إ، بعد زيادة بنسبة % مقارنة بالربع الثاني من . شهدت جزيرة ياس انخفاضاً طفيفاً في إيجار الشقق بنسبة 1.96 % ليصل متوسط الإيجار بها إلى 100 ألف د.إ في الربع الثالث من عام 2024 .

% ليصل متوسط الإيجار بها إلى ألف د.إ في الربع الثالث من عام . سجلت جزيرة السعديات زيادة ملحوظة في إيجار الشقق بنسبة 9.29 % ليصل متوسط الإيجار السنوي بها إلى 153 ألف د.إ.

حافظت كلٍ من: مدينة خليفة، والمـُـرور، والخالدية على مكانتها المفضلة لدى الباحثين عن شقق متوسطة السعر للإيجار في أبوظبي.

بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024 ، لم يتغير متوسط الإيجار السنوي للشقق في مدينة خليفة وظل ثابتاً عند 44 ألف د.إ. كما بقي إيجار شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة واحدة ثابتاً عند 31 ألف د.إ، و 44 ألف د.إ على التوالي.

، لم يتغير متوسط الإيجار السنوي للشقق في مدينة خليفة وظل ثابتاً عند ألف د.إ. كما بقي إيجار شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة واحدة ثابتاً عند ألف د.إ، و ألف د.إ على التوالي. بعد انخفاض بنسبة 2.08 %، بلغ متوسط الإيجار السنوي في المـُـرور 47 ألف د.إ.

%، بلغ متوسط الإيجار السنوي في المـُـرور ألف د.إ. شهد الإيجار السنوي في الخالدية زيادة ملحوظة بنسبة 13.89 %، حيث ارتفع من 72 ألف د.إ في الربع الثاني من عام 2024 إلى 82 ألف د.إ في الربع الثالث من نفس العام.

%، حيث ارتفع من ألف د.إ في الربع الثاني من عام إلى ألف د.إ في الربع الثالث من نفس العام. كما حافظت كلٍ من: شارع حمدان، ومدينة الرياض على مكانتهما المفضلة لدى المستأجرين، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي بهما 73 ألف د.إ، و 35 ألف د.إ على التوالي.

فلل للإيجار

وفقًا لتحليل اتجاهات البحث على دوبيزل، كانت أكثر المناطق طلباً لاستئجار الفلل الفاخرة في الربع الثالث من عام 2024 هي جزيرة ياس، والمشرف، والرحبة.

شهدت جزيرة ياس والمشرف انخفاضاً طفيفاً في متوسط الإيجار السنوي للفلل ليصل إلى 226 ألف د.إ و 183 ألف د.إ في الربع الثالث من 2024 .

ألف د.إ و ألف د.إ في الربع الثالث من . في المقابل، ارتفع إيجار الفلل في الرحبة من 161 ألف د.إ في الربع الثاني من عام 2024 ، إلى 170 ألف د.إ في الربع الثالث من نفس العام.

ألف د.إ في الربع الثاني من عام ، إلى ألف د.إ في الربع الثالث من نفس العام. كما حافظت كلٍ من حدائق الراحة والبطين على مكانتهما المفضلة لدى المستأجرين مع استقرار أسعار الإيجار. سجلت حدائق الراحة متوسط إيجار سنوي قدره 244 ألف د.إ، بينما بلغ متوسط الإيجار في البطين 174 ألف د.إ.

ألف د.إ، بينما بلغ متوسط الإيجار في البطين ألف د.إ. شهدت حدائق الراحة زيادة ملحوظة بنسبة 7.19 % في إيجار الفلل المكونة من 4 غرف ليصل الإيجار بها إلى 179 ألف د.إ. وفي نفس السياق، ارتفع إيجار الفلل المكونة من 6 غرف في المشرف، حيث ارتفع من 207 آلف د.إ إلى 236 ألف د.إ.

اتجه المستأجرون الباحثون عن فلل متوسطة السعر نحو كلٍ من: مدينة محمد بن زايد، ومدينة الرياض، ومدينة شخبوط.

بلغ متوسط الإيجار السنوي في مدينة محمد بن زايد 144 ألف د.إ، بعد ارتفاع بنسبة 2.86 %. وبعد زيادة طفيفة، استقر إيجار الفلل المكونة من 3 و 4 غرف في المنطقة عند 100 ألف د.إ، و 135 ألف د.إ على التوالي.

ألف د.إ، بعد ارتفاع بنسبة %. وبعد زيادة طفيفة، استقر إيجار الفلل المكونة من و غرف في المنطقة عند ألف د.إ، و ألف د.إ على التوالي. في المقابل، شهدت مدينة الرياض انخفاضاً في الإيجار السنوي للفلل بنسبة 3.03 %، ليصبح 160 ألف د.إ.

%، ليصبح ألف د.إ. ارتفع الإيجار السنوي للفلل في مدينة شخبوط ليصل إلى 153 ألف د.إ مقارنة بـ 151 ألف د.إ في الربع السابق.

ألف د.إ مقارنة بـ ألف د.إ في الربع السابق. كما انخفض متوسط الإيجار السنوي للفلل في الريف بنسبة 1.56 % ليصل إلى 126 ألف د.إ، وفي المـُـرور بنسبة 1.84 %، ليصل إلى 160 ألف د.إ.

عقارات قيد الإنشاء للبيع في أبوظبي

استمرت العقارات قيد الإنشاء في استقطاب المشترين خلال الربع الثالث من عام 2024، خاصة في المناطق التي تتمتع بإمكانيات نمو مستقبلية. وتنوعت الخيارات المتاحة بين الفلل الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية والمجمعات السكنية الهادئة، مما أتاح للمشترين مجموعة واسعة من الخيارات.

فيما يلي أكثر المناطق والمشاريع طلباً لشراء الشقق والفلل قيد الإنشاء خلال الربع الثالث من عام 2024.

شقق قيد الإنشاء للبيع

أصبح مشروع ياس باي المطل على الواجهة البحرية الخيار الأول لدى الباحثين عن شقق الفاخرة قيد الإنشاء، بسعر يبلغ 2.02 مليون د.إ.

مليون د.إ. كما فضل المشترون مشروع سيتي أوف لايتس في جزيرة الريم، حيث تُعرض الشقق الفاخرة بمتوسط سعر يبلغ 1.41 مليون د.إ.

مليون د.إ. برزت المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات كأحد المشاريع الأكثر طلباً، بمتوسط سعر 3.35 مليون د.إ.

مليون د.إ. بفضل موقعه الاستراتيجي، تصدر مشروع الريمان 1 في الشامخة قائمة المناطق أكثر طلباً فيما يتعلق بالشقق قيد الإنشاء متوسطة السعر، بمتوسط سعر يبلغ 762 ألف د.إ.

في الشامخة قائمة المناطق أكثر طلباً فيما يتعلق بالشقق قيد الإنشاء متوسطة السعر، بمتوسط سعر يبلغ ألف د.إ. حافظ مشروع رويال بارك على مكانته المفضلة لدى الباحثين عن شقق قيد الإنشاء متوسطة السعر، بمتوسط سعر يبلغ 883 ألف د.إ.

ألف د.إ. حقق مشروع بلوم ليفينج في مدينة زايد، المعروف بتصميمه المستوحى من العمارة الإسبانية، مكانةً بارزة ضمن قائمة الشقق متوسطة السعر، بمتوسط سعر يبلغ 1.41 مليون د.إ.

فلل قيد الإنشاء للبيع

حافظ مشروع نويا ڤيڤيا في جزيرة ياس على مكانته المفضلة بين المشترين الباحثين عن فلل فاخرة مع أسلوب حياة عصري، بسعر يبلغ 3.37 مليون د.إ.

مليون د.إ. بمتوسط سعر يبلغ 8.53 مليون د.إ، برز مشروع سعديات لاغونز في جزيرة السعديات كخيار مفضل لدى الباحثين عن فلل فاخرة للبيع.

مليون د.إ، برز مشروع سعديات لاغونز في جزيرة السعديات كخيار مفضل لدى الباحثين عن فلل فاخرة للبيع. كما تصدر مشروع ريم هيلز في جزيرة الريم قائمة المشاريع الفاخرة قيد الإنشاء، بمتوسط سعر يبلغ 5.25 مليون د.إ.

مليون د.إ. ظل مشروع الريمان 2 في الشامخة خياراً مفضلاً لدى المشترين الباحثين عن فلل قيد الإنشاء متوسطة السعر، حيث بلغ متوسط سعر الفلل به 4.05 مليون د.إ.

في الشامخة خياراً مفضلاً لدى المشترين الباحثين عن فلل قيد الإنشاء متوسطة السعر، حيث بلغ متوسط سعر الفلل به مليون د.إ. كما استقطب مشروع بلوم ليفينج في مدينة زايد ونوايف غرب في جزيرة الحديريات المشترين، حيث بلغ متوسط سعر الفلل في بلوم ليفينج 3.71 مليون د.إ، وفي نوايف غرب 16.03 مليون د.إ.

نبذة عن دوبيزل:

يعد دوبيزل، المنصة الرائدة للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت في الإمارات، جزءاً رئيسياً من مجموعة دوبيزل. شركة دوبيزل هي مؤسسة محلية ناجحة تعمل كأكبر منصة للإعلانات المبوبة في الإمارات، يلعب دوبيزل دوراً حيوياً في تسهيل التواصل بين البائعين والمشترين في مجالات متنوعة تشمل؛ العقارات، والسيارات، والوظائف، والعديد من السلع الأخرى.

بفضل واجهته السهلة وميزاته المبتكرة، أصبح دوبيزل الوجهة المفضلة للمستخدمين الراغبين في إتمام صفقاتهم بسهولة وسرعة. كما يفتخر دوبيزل بالتزامه الثابت بقيم الشفافية والمصداقية ومبادرات حماية المستهلك، الأمر الذي يعزز مكانته كالمنصة الأكثر موثوقية من حيث التجارة الإلكترونية في الإمارات.

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