ارتفاع أسعار البيع المطلوبة لفئات الوحدات السكنية الفاخرة ومنخفضة السعر

"الريف" و"الغدير" أفضل خيارات الشقق السكنية منخفضة التكلفة في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدر موقع بيوت، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات، تحليلًا شاملًا لاتجاهات البحث والأسعار في قطاعي مبيعات وإيجارات العقارات في أبوظبي للنصف الأول من عام 2024.

يكشف التقرير عن زيادات ملحوظة في أسعار البيع المطلوبة لكل من فئات الوحدات السكنية الفاخرة ومنخفضة السعر، مما يعكس الطلب المتزايد على العقارات عالية الجودة.

اتجاهات شراء العقارات في أبوظبي

برزت منطقتا الريف والغدير كأفضل الخيارات للشقق السكنية منخفضة التكلفة. أما المشترين المهتمين بشراء الشقق الفاخرة فقد فضلوا العقارات في جزيرة الريم وشاطئ الراحة. وكانت منطقتي الريف ومدينة خليفة هي المناطق الرئيسية للفلل ذات الأسعار المتوسطة. واستمرت وجهتا جزيرة ياس وجزيرة السعديات الوجهتين المفضلتين للأثرياء والمستثمرين الباحثين عن الفلل الفاخرة.

ووفقًا لبيانات بيوت، ارتفع متوسط السعر المعلن لكل قدم مربعة للفلل الفاخرة في المجتمعات السكنية الشهيرة بجزر أبوظبي بنسبة تصل إلى 10% في النصف الأول من عام 2024. شهدت جزيرة ياس زيادة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة بنسبة 10.3%، نظرًا للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في المنطقة. سجلت الشقق الفاخرة في جزيرة السعديات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6%. كما شهدت الشقق الفاخرة في جزيرة ياس وجزيرة الريم زيادات في الأسعار بنسبة 2.77% و2.75% على التوالي.

كما زاد السعر المعلن لكل قدم مربعة في الفئة الميسورة التكلفة بشكل عام. سجلت الشقق في الغدير زيادة ملحوظة بنسبة 9.5%، تلتها الشقق الميسورة التكلفة في الريف بارتفاع معتدل بنسبة 2.16%.

في النصف الأول من عام 2024، ارتفعت متوسط أسعار البيع لكل قدم مربعة للفلل الميسورة التكلفة في العاصمة بنسبة تصل إلى 7%. سجلت زيادات طفيفة بنسبة 1.11% و3.11% للمنازل الميسورة التكلفة في قرية هيدرا والريف على التوالي. ومع ذلك، سجلت الفلل في الغدير والسميح زيادة ضخمة بنسبة 6.10% و5.57%. كانت الفلل في مدينة خليفة استثناءً، حيث شهدت انخفاضًا في الأسعار بنسبة 1.73%.

قدمت الشقق الميسورة التكلفة في الغدير عائد استثمار مرتفع متوقع بنسبة 8.52%، مما يجعلها خيارًا استثماريًا مربحًا في فئة الميزانية. حافظت جزيرة الريم على شعبيتها لشراء الشقق الفاخرة وعائد إيجار متوقع قوي بنسبة 6.94% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

من بين المواقع الأكثر ربحية لعائد الاستثمار للفلل، قدمت قرية هيدرا أعلى عائد استثمار بنسبة 8.08% للمنازل الميسورة التكلفة، بينما كان للفلل الفاخرة في جزيرة ياس عائد استثمار مثير للإعجاب بنسبة 6.89%.

كانت مشاريع الشقق الميسورة التكلفة، رويال بارك وبلوم ليفينج، هي الخيارات الأكثر تفضيلًا. جذبت التطورات المجتمعية في جزيرة ياس، مدينة الأضواء، ومنطقة الثقافة في جزيرة السعديات المشترين الفاخرين.

فيما يتعلق بمشاريع الفلل قيد الإنشاء الشهيرة، كان مشروع في الريمان 2 مفضلاً للمستثمرين الصغار، في حين استمرت مشاريع ياس أيكرز ومرجان السعديات في كسب شعبية لشراء الفلل الفاخرة.

اتجاهات تأجير العقارات في أبوظبي

يكشف تحليل بيوت عن الطبيعة الديناميكية والمستدامة لسوق تأجير العقارات في أبوظبي، الذي يستمر في الازدهار.

كانت مدينة خليفة ومنطقة الخالدية من الخيارات البارزة لتأجير الشقق الميسورة التكلفة. في الوقت نفسه، برزت مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة كأكثر المناطق بحثًا عن تأجير الفلل الميسورة التكلفة في العاصمة الإماراتية.

في فئة الشقق الفاخرة، كانت جزيرة الريم وشاطئ الراحة هي المواقع المفضلة لتأجير الشقق، في حين كانت جزيرة ياس وحدائق الراحة في طليعة سوق تأجير الفلل الفاخرة.

بدعم من الطلب القوي، شهدت أسعار الإيجارات للشقق في الأحياء الفاخرة الشهيرة نموًا كبيرًا يصل إلى 21%، خاصة في مجتمعات جزيرة السعديات وشاطئ الراحة. وبالمثل، شهدت إيجارات الشقق الميسورة التكلفة تقديرًا بنسبة تزيد عن 7% في مناطق مثل المرور.

كشف تحليل مفصل لاتجاهات الإيجار في العاصمة للنصف الأول من عام 2024 عن وجود زيادة طفيفة إلى متوسطة بنسبة تقارب 7% في معدلات الإيجار للفلل المنخفضة التكلفة. ومع ذلك، كانت مدينة شخبوط حالة استثنائية، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا. تعكس زيادات الإيجارات بنسبة تصل إلى 12% للفلل الفاخرة، خاصة في منطقة البطين، الطلب القوي في السوق.

أظهر سوق العقارات في أبوظبي أداءً قويًا في النصف الأول من عام 2024، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين. يشهد قطاع المبيعات نموًا كبيرًا، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبقية العام. كما يبدو أن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي واعدًا، مع توقعات بمزيد من الحركة الصاعدة في الأشهر القادمة.

تعليقًا على النتائج، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على مدى الأشهر الستة الماضية، لاحظنا أن سوق العقارات في أبوظبي ينمو ليستقر بعد ذلك ثم يزدهر لينمو مرة أخرى. تؤكد تقارير مركز أبوظبي العقاري الأخيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أعلى مستوياته على الإطلاق في العاصمة. يمكننا أيضًا أن نرى كيف أن أبوظبي قد أثبتت نفسها كمنافس قوي للأسواق العقارية العالمية في الأشهر 18-24 الماضية. كما ساهمت مجموعة متنوعة من المشاريع قيد الإنشاء المتاحة حاليًا في أبوظبي بشكل كبير في خلق هذا الاهتمام المتزايد من الأثرياء والمستثمرين الدوليين، لا سيما في فئة العقارات الفاخرة.

مع قيام الحكومة الرشيدة بسن القوانين التنظيمية لتعزيز الشفافية بشكل استباقي، يمكننا أن نتوقع أن تستمر العقارات في العاصمة في جذب كل من الاهتمام المحلي والدولي. ظل الطلب مرتفعًا أيضًا على موقع بيوت طوال عام 2024 مع زيادة في الزيارات شهرًا بعد شهر، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في النصف الثاني من العام أيضًا."

نبذة عن "بيوت":

يعد موقع "بيوت" المنصة المتخصصة الأكثر ثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء وبيع وتأجير العقارات. يوفر الموقع رؤىً تفصيلية وموارد محتوى شاملة، وإحصاءات محدثة تتيح للمستخدمين من المستأجرين أو المستثمرين في القطاع العقاري اتخاذ القرار الأفضل عند البحث عن العقارات في مختلف إمارات الدولة.

منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت شركة "بيوت" نموًا متسارعًا، ليس فقط من حيث زيادة الشركاء العقاريين الذين تعمل معهم، وإنما من حيث نمو عدد الزيارات، وعمليات البحث التي شهدها الموقع خلال السنوات القليلة الماضية. ومع تعيين حيدر علي خان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2014، ساهم بمواصلة مسيرة النمو على مدار السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك إكمال جولات متعددة من التمويل من كبرى الشركات التمويلية، بما في ذلك "ناسبرس"، "كي سي كي"، و"إكزور" وغيرها من الأسماء الأخرى المعروفة. وفي عام 2019، أعلنت "بيوت" إطلاق موقع بيوت.السعودية من الرياض.

ملاحظة للمحرر:

لتمثيل دقيق للتغيرات في الأسعار، يقارن هذا التقرير متوسط السعر لكل قدم مربعة في منطقة لتحليل اتجاهات البيع للفلل والشقق في النصف الأول من عام 2024 بتلك التي لوحظت في النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، تخضع هذه الأسعار للتغيير بناءً على المبنى والمرافق والمطور وعوامل أخرى محددة. بالنسبة للعقارات المؤجرة، يقارن التقرير متوسط تكلفة الأنواع الفردية للوحدات بين الفترتين في أحياء أبوظبي الشهيرة.

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