طلب قوي يُعزى إلى السياسات الحكومية الاستراتيجية والتحسينات في البنى التحتية عمومًا

تزايُد الطلب على المركبات الكهربائية كان من أبرز الاتّجاهات عام 2023، ممّا عكس تنامي الاهتمام بوسائل النقل الصديقة للبيئة، بحسب التقرير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: لقد شهدت سوق السيّارات المستعملة في الإمارات العربية المتحدة نموًا غير مسبوق عام 2023، واحتلّ موقع «دوبيزل للسيّارات» الصدارة بين مواقع بيع وشراء السيّارات المستعملة. وفي التفاصيل، أشار أحدث تقرير من إعداد «دوبيزل» حول سوق السيّارات المستعملة لعام 2023 عن زيادة الإقبال على السيّارات المستعملة، قابلها ارتفاع في المعروض المحلي.

في هذا الصدد، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لمنصّة «دوبيزل» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعكس السياق العام لنمو سوق السيّارات المستعملة في دولة الإمارات عام 2023 واقعًا ملفتًا. فقد شهدت السوق ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب، نظرًا إلى عوامل عديدة أبرزها تغيّر تفضيلات المستهلك، والسياسات الحكومية الاستراتيجية، والتحسينات المستمرة لأنظمة المرور والبنى التحتية".

وتابع قائلًا: "ساهم موقع «دوبيزل» الريادي بقُدرته على التكيّف والابتكار في السوق، بحيث شكّل منصّة لا تُلبّي احتياجات العملاء فحسب، بل تتخطّى توقّعاتهم، سواء كانوا يبيعون سيّارتهم أو يبحثون عن شراء سيّارة جديدة. وفيما نسترجع مُعطيات عام 2023، تبقى منصّة «دوبيزل للسيّارات» في الصدارة، مفسحةً المجال أمام تجربة سلِسة وشفّافة ومُجزية لشراء السيّارات المستعملة في الإمارات". ينفرد موقع «دوبيزل» بخبرته في تقديم خدمة كاملة متكاملة، بفضل ما يوفّره من خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، سواء كانوا بائعين أو مُشترين. وقد رسّخ «دوبيزل» اسمه كلاعب أساسي في سوق السيّارات التي تشهد تطوّرات وتغيّرات مستمرّة، وذلك من خلال تسهيل صفقات البيع والشراء، وتبسيط العملية برمّتها وتعزيز تجربة المستخدم عمومًا.

وأضاف علي خان قائلًا: "موقع «دوبيزل» هو رأس الحربة في موجة التحوّل التي تشهدها سوق السيّارات المستعملة المزدهرة في دولة الإمارات. وما نجاح مبادراتنا مثل عروض نهاية الأسبوع في «دوبيزل يارد» إلا خير دليل على التزامنا بإطلاق فعاليّات مميّزة تجمع الشارين والبائعين في وجهة تسوّق واحدة بعيداً عن نطاقنا الرقمي. كما أطلقنا سلسلة بودكاست تثقيفية تغوص في أحدث دراسات السوق، وتؤمّن مصدرًا للمعلومات القيّمة لمستمعينا التوّاقين إلى زيادة اطّلاعهم في هذا المجال". وختم بالقول: "نبقى ملتزمين بتعزيز ثقة المستخدم من خلال مبادراتٍ تُعيد تحديد تجربة شراء السيّارات".

تُؤمّن تقارير السوق السنوية التي تُعدّها «دوبيزل» لمحة عامة شاملة عن سوق السيّارات المستعملة الفاخرة وغير الفاخرة في الإمارات. كما تستعرض هذه التقارير الاتجاهات السائدة والعلامات التجارية والطرازات الأفضل أداءً، وتُسلّط الضوء على العوامل وراء هذا الارتفاع في الطلب، التي تشمل:

تأثير «دوبيزل» على السوق: لقد سهّل موقع «دوبيزل» عمليّة شراء السيّارات، إذ يُتيح باقة واسعة من الخدمات وتشمل تأمين السيّارات، وتمويل الدفع، إلى جانب خدمات القيمة المضافة، وكل ذلك على منصّة واحدة. أكثر من 300 ألف سيّارة معروضة: تشكيلة واسعة ومميزة من السيّارات المعروضة، بما يُلبّي مختلف الأذواق والاحتياجات، حرصًا على أن يجد كلّ زائر السيّارة التي تُناسبه. أكثر من 10 ملايين صفقة بيع محتملة: شهدت المنصة أكثر من 10 ملايين صفقة بيع محتملة، ممّا يُسلّط الضوء على شعبيّتها وفعاليّتها في تشكيل صلة وصل بين الشارين والبائعين في سوق السيّارات المستعملة. فعاليّات كبرى: ساهمت الفعاليات الحصرية مثل عروض نهاية الأسبوع في «دوبيزل يارد» في تسليط الضوء على محفظة متنوّعة من السيّارات، وجذبت بشكل خاص الشاري الذي يُفضّل التسوّق مباشرة من المعارض وفحص السيّارات عن كثب.

ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية: ارتفع الطلب على المركبات الكهربائية بنسبة 33 في المئة، ممّا يعكس الإقبال المتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة بما يتوافق مع التزام الحكومة الإماراتية بوسائل النقل الصديقة للبيئة من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للتنقّل الأخضر 2030.

دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في السيّارات: زاد دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في السيّارات الفاخرة، ممّا عزّز تجربة القيادة بمزايا عديدة مثل القيادة الذكية ومواصفات السلامة الذكية وميزة التحكّم الصوتي بالسيّارة.

ضمن فئة السيّارات المستعملة الفاخرة، احتلّت العلامات التجارية الأوروبية مثل «مرسيدس» و«بي إم دبليو» و«لكزس» المراتب الأولى، بفضل سيّاراتها الفارهة التي تزخر بأحدث التقنيّات والمواصفات المتطوّرة.

أمّا ضمن فئة السيّارات المستعملة غير الفاخرة، فقد أتت الشركات اليابانية، وفي طليعتها «تويوتا» و«نيسان»، في المراتب الأولى، واستطاعت «فورد» الحفاظ على حضورها البارز في الصدارة.

لا تزال السيّارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات ( SUV ) وسيّارات السيدان أكثر هياكل السيّارات المفضّلة لدى العملاء في سوق السيّارات المستعملة، سواء كانوا يبحثون عن سيّارة فاخرة أو غير فاخرة. وقد حافظت طرازات «مرسيدس إي-كلاس» و«بي إم دبليو السلسلة 7» و«لاند روفر رينج روفر» و«بورش كايين» و«أودي كيو 7» و«لامبورغيني أوروس» على مكانتها كالسيّارات الأكثر مبيعًا، كلّ في شركتها.

أبرز الاتّجاهات في سوق السيّارات المستعملة الفاخرة عام 2023

لفت تقرير «دوبيزل» السنوي حول سوق السيّارات الفاخرة المستعملة في الإمارات لعام 2023 إلى ازدهار السوق، الأمر الذي يُعزى إلى ارتفاع الطلب وتطوّر الاتّجاهات المحلية. وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة تقليديًا للسيّارات الفارهة، فذلك لم يمنع سوق السيّارات الفاخرة المستعملة من تحقيق نمو ملحوظ.

ومن جهة أخرى، دفع الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية أهمّ شركات تصنيع السيّارات إلى ضمّ المركبات الصديقة للبيئة إلى محفظتها، ممّا ساهم في توفير مروحة واسعة من السيّارات الصديقة للبيئة. وفي إطار اعتماد دولة الإمارات أكثر وأكثر على الرقمنة، يبرز الزخم الكبير الذي تُلاقيه المنصّات الإلكترونية مثل «دوبيزل»، ممّا يُسّهل عملية شراء السيّارات وبالتالي يُساهم في النمو الكبير للقطاع. وبفضل إتاحة أكثر من ألف طراز من السيّارات التابعة لأكثر من 100 علامة تجارية، تحرص «دوبيزل» على أن يجد كل زائر السيّارة التي تُلبّي احتياجاته وميزانيّته وتطلّعاته.

ظلّت العلامات التجارية الألمانية، وأبرزها «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو»، مهيمنةً على سوق السيّارات الفاخرة المستعملة.

حافظت «مرسيدس-بنز» على الصدارة، حيث يقترن اسمها بالفخامة والراحة، مع التركيز على المواصفات المتطوّرة مثل نظام الواقع المعزّز MBUX . وبقيت سيّارة السيدان «إس-كلاس»، متربّعةً على عرش الشركة، بفضل ما تؤمّنه من مواصفات فاخرة وسهولة في القيادة والتحكّم.

. وبقيت سيّارة السيدان «إس-كلاس»، متربّعةً على عرش الشركة، بفضل ما تؤمّنه من مواصفات فاخرة وسهولة في القيادة والتحكّم. تلتها شركة «بي إم دبليو» بفارق بسيط، وأتت سيّارة «السلسلة 7» في المرتبة الأولى بفضل ما تزخر به من تقنيّات متطوّرة وسهولة في التحكّم.

على الرغم من هيمنة العلامات التجارية الأوروبية، حجزت «لكزس»، وهي قسم السيّارات الفاخرة التابع لشركة «تويوتا»، مكانةً متقدّمة لنفسها.

يبقى طراز «أل أس» من «لكزس» من الطرازات الأكثر طلبًا من قِبل العملاء، ممّا يعكس التزام العلامة بالفخامة والمتانة والابتكار.

حافظت «بورش» على شعبيّتها في فئة السيّارات الفاخرة، مع طرازَي «بورش 911» و«باناميرا».

بقيت السيّارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات ( SUV ) مُهيمنة على فئة السيّارات الفاخرة، وفي طليعتها «نيسان باترول» و«تويوتا لاند كروزر» و«لاند روفر رينج روفر».

) مُهيمنة على فئة السيّارات الفاخرة، وفي طليعتها «نيسان باترول» و«تويوتا لاند كروزر» و«لاند روفر رينج روفر». وفي فئة سيّارات السيدان الفاخرة، كانت «مرسيدس-بنز» الأولى من دون منازع، بحيث احتلّت المراتب الثلاث الأولى. وقد سطع نجم طرازات «إس-كلاس» و«سي-كلاس» و«إي-كلاس»، ولا يعود ذلك إلى أناقة تصميمها فحسب، بل إنّما أيضًا للابتكار المرادف لاسم العلامة.

برزَت شركة «لكزس» مع طراز «أل أكس» من بين الأسماء الرائدة في فئة سيّارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات ( SUV ) الفاخرة.

تراوح متوسّط سعر « مرسيدس إس-كلاس»، سيّارة السيدان الفاخرة المستعملة الأكثر طلبًا، المعروضة على «دوبيزل» بين 263600 درهم إماراتي لموديل عام 2019 و676200 درهم إماراتي لموديل عام 2023. وتُمثّل هذه السيّارة الأيقونية قمّة الفخامة والرقي.

أمّا متوسّط سعر «نيسان باترول»، السيّارة الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) الأكثر طلبًا، فقد تراوح بين 151400 درهم إماراتي لموديل عام 2019 و249800 درهم إماراتي لموديل عام 2023. وحافظ على هذه المكانة المرموقة بفضل حضوره اللافت على الطرقات ومواصفاته المتطوّرة.

جاءت سيّارة «تويوتا لاند كروزر» في المرتبة الثانية في فئة السيّارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV)، وتراوح متوسّط سعرها بين 217600 درهم إماراتي لموديل عام 2019 و339200 درهم إماراتي لموديل عام 2023. تجمع هذه السيّارة المتينة بين الفخامة والقدرات الفائقة على الطرقات الوعرة.

ومن الطرازات الفاخرة المستعملة التي لاقت إقبالًا كبيرًا في السوق أيضًا نذكر «مرسيدس إي-كلاس» و«بي إم دبليو السلسلة 7» و«لاند روفر رينج روفر» و«بورش كايين» و«أودي كيو 7» و«لامبورغيني أوروس».

أبرز الاتّجاهات في سوق السيّارات المستعملة غير الفاخرة عام 2023

بموازاة تطوُّر قطاع السيّارات في الإمارات ليُلبّي المتطلّبات المتغيّرة للمستهلكين والاتّجاهات الصاعدة في مجال النقل، شهدت سوق السيّارات المستعملة غير الفاخرة أيضًا نموًا استثنائيًا على أساس سنوي عام 2023. فقد لمسنا عام 2023 تغيّرًا ملفتًا وكبيرًا في تفضيلات المستهلك الذي بات يميل إلى السيّارات المستعملة غير الفاخرة، وذلك بفضل الخيارات الكبيرة المتاحة أمامه مقارنةً بالسيّارات الجديدة.

أثّر الطلب على السيّارات المستعملة غير الفاخرة بشكل ملحوظ على اتجاهات الأسعار، فلوحظ ارتفاع في أسعار مختلف السيّارات والطرازات.

أشار تقرير «دوبيزل» السنوي حول سوق السيّارات المستعملة غير الفاخرة إلى أنّ العلامات التجارية اليابانية لا تزال مهيمنة على السوق. فتُحافظ «تويوتا» و«نيسان» مثلًا على موقع الصدارة، مع طرازات محبوبة توفّق بين المواصفات العملية والأداء.

حافظت «تويوتا» على هيمنتها على السوق، باعتبارها علامة السيّارات غير الفاخرة الأكثر شعبيّة في الإمارات، وأبرزطرازاتها «كامري» و«كورولا».

احتلّت «نيسان» المرتبة الثانية للسنة الثانية على التوالي، مستفيدةً من طرازاتها الأشهر عالميًا مثل «ألتيما» و«باثفايندر».

قفزت «فورد» إلى المرتبة الثالثة عام 2023، وزادت شعبيّتها بفضل طرازاتها التي تتميّز بأداء عالٍ، مثل «موستانج» و«إكسبولرر»، والتي تجذب العملاء الذين يبحثون عن الأداء العالي وسهولة القيادة اليومية.

حافظت «هوندا» بدورها على شعبيّتها في فئة السيّارات المستعملة غير الفاخرة، فحجزت سيّارة «أكورد» وسيّارة «سيفيك» مكانة لهما على قائمة سيّارات السيدان الأكثر شعبيةً.

تصدّرت سيّارة «فورد إكسبلورر» القائمة، بحيث تراوح سعرها بين 99600 درهم إماراتي لموديل 2019 و181500 درهم إماراتي لموديل 2022. وبقيت «تويوتا برادو» و«تويوتا راف 4» من السيّارات المفضّلة لدى العملاء الباحثين عن شراء سيّارة من فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) عام 2023، بحيث تشتهر الأولى بقدراتها الفائقة على الطرقات الوعرة، فيما تتميّز الثانية بتوفير الوقود إلى حدّ كبير.

احتلّت سيّارة «نيسان ألتيما» الصدارة في فئة سيّارات السيدان غير الفاخرة، بفضل ما تزخر به من مزايا ذكية. وقد تراوح سعرها بين 51100 درهم إماراتي لطراز 2019، و99500 درهم إماراتي لطراز 2023. كما حافظت سيّارة «تويوتا كامري» وسيّارة «تويوتا كورولا» على شعبيّتهما من ناحية توفير الوقود والمتانة. وفي الفئة نفسها، شهدت سيّارة «هوندا أكورد» وسيّارة «تويوتا كامري» إقبالًا من العملاء عام 2023 في الإمارات.

تُشير تقارير «دوبيزل» حول سوق السيّارات المستعملة إلى تحقيق نموّ ملحوظ وإلى مستقبل واعد للقطاع، يُعزى إلى بحث العملاء عن قيمة أكبر عند شراء سيّارتهم. وبفضل المواقع الإلكترونية مثل «دوبيزل»، لم تَعُد عمليّة التسوّق تقتصر على شراء السيّارة فحسب، بل يستفيد العملاء من تجربة تسوّق سلِسة تشمل خدمات إضافية. وعلاوةً على فرصة اقتناء سيّارة مستعملة، سواء كانت فارهة أم عادية، يستمتع العملاء بتجربة اقتناء سهلة ومُجزية.

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-انتهى-

نبذة عن "دوبيزل":

دوبيزل هي منصة إلكترونية رائدة للإعلانات المُبوّبة في الإمارات العربية المتحدة. منذ إطلاقها في عام 2005، أصبحت دوبيزل البوابة الأولى للمستخدمين للشراء أو البيع أو لإيجاد أي شيء في مجتمعهم. تتجلى رؤية دوبيزل في تكوين مجتمع يقوم على إعادة توزيع الأشياء والسلع بين أفراده، لكي تلعب دوراً مفيداً لدى أشخاص بحاجة فعلية إليها. تُساهم منصة دوبيزل في بناء بيئة لا تتعلق بالمُنتج فحسب، بل وتمنح الجمهور أساليب جديدة تُمكّنهم من تبادل المكان والكفاءة والقيمة المادية عن طريق التعامل وجهاً لوجه مع بعض، بدون الحاجة إلى وسيط تجاري.

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