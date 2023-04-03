أصدرت شركة "لايك ديجيتال" وشركاؤها تقريرًا حديثًا يوضح أن التكنولوجيا تتغير باستمرار، حيث تتطور بعض الجوانب وتتباطأ في بعض الجوانب الأخرى. ومن المؤكد أن التكنولوجيا ستستمر في التطور في المستقبل، لذا يجب على الشركات في الشرق الأوسط والسعودية أن تكون على دراية بوتيرة التغيير وأن تتحرك باستمرار نحو الأمام. كما تشير الدراسة إلى أن التجربة تعد المفتاح الرئيسي للنجاح في التحول الرقمي، بالإضافة إلى تحليل هذه التجارب واستكشاف الفرص التي يمكن أن تسفر عن النجاح.

كما اكدت على تزايد أهمية العالم الرقمي باستمرار في جميع القطاعات وجميع مجالات الأعمال. ولهذا السبب، تقوم شركة "لايك ديجيتال" بمساعدة الشركات على الانتقال والتحول بسلاسة وسهولة إلى العالم الرقمي. ويتم ذلك من خلال تحسين وتطوير التوجهات الرقمية الموجودة حاليًا لديهم ووضع استراتيجيات جديدة لقنوات التحول الرقمي. حيث تتوافر هذه الخدمات لمجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، الضيافة، الطيران، والسلع الاستهلاكية.

وأفاد التقرير بأن أسواق الشرق الأوسط والسعودية تعتبر واحده من أهم أسواق الأعمال والتحول الرقمي في العالم. وقد بدأت شركة "لايك ديجيتال" بتوسيع نشاطها في المنطقة منذ عام 2017 ومن المتوقع أن يكون عام 2023 عامًا مهمًا للغاية بالنسبة للشركة، وان تصبح المملكة العربية السعودية و الشرق الأوسط السوق الرئيسي لشركة "لايك ديجيتال" وشركائها في المستقبل.

يتمتع فريق لايك ديجيتال وشركاؤها بسنوات عديدة من الخبرة العملية في مجال التحول الرقمي، ويساعدون الشركات على تحسين وإدارة إيراداتها عبر الإنترنت. تعتبر خبرتنا الواسعة بالاتجاهات والرؤى العامة للشركات وسلوك المستهلك، إلى جانب المهارات القيادية والتقنية، مصدرًا للقوة الحقيقية بالنسبة لنا. وبفضل هذه الخبرات، نحن واثقون من قدرتنا على إحداث تأثير إيجابي كبير على الشركات السعودية ومساعدتها في التحول الرقمي الآن وفي المستقبل.

كما بينَ التقرير بأننا نعيش في عالم رقمي، ويقضي العديد من الأشخاص حول العالم أكثر من 7 ساعات يومياً في تصفح الإنترنت، مما يجعل دور التحول الرقمي أكثر أهمية، وخاصةً في ضوء التطور المذهل الذي يحدث الآن والرؤية الاستثنائية للمستقبل التي تتجه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي في جوانب الحياة المختلفة، بدءً من الأجهزة الشخصية في المنزل وصولاً إلى المدن الذكية المتصلة بالكامل، مما يتيح للأفراد تسهيل حياتهم اليومية.

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