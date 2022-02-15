تقدم الاتحاد للطيران هدايا رائعة من مستلزمات السفر والأنشطة الترفيهية بطابع عالم وارنر براذرز أبوظبي للصغار المسافرين على متن الرحلات المتوسطة والبعيدة المدى

خدمة طعام محدثة ومصممة خصيصًا للمسافرين الصغار

منافذ إتمام إجراءات السفر مخصصة للعائلات وتجربة سفر جديدة في مطار أبوظبي الدولي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تجربة جديدة لسفر العائلات مع أطفالهم الصغار، وذلك بالتعاون مع عالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المفضلة لجميع العائلات والأطفال، والحائزة على عدة جوائز عالمية، لإطلاق تجربة السفر الفريدة من نوعها للعائلات على متن رحلاتها.

وتحتفي تجربة الاتحاد للطيران الجديدة "نجومنا الصغار" بالمسافرين الصغار بصفتهم ضيوفًا مهمين، وتهدف لجعل السفر بصحبة الصغار سهلاً وممتعًا قدر الإمكان. وتشمل باقات الأنشطة والتسلية التي تهدى للصغار على متن الرحلات البعيدة، صور وأخبار شخصيات عالم وارنر براذرز أبوظبي الشهيرة مثل سكوبي-دو، وسيلفستر وخصمه اللدود تويتي من لوني تونز.

كما صُممت تلك الباقات لتغطي ثلاث مراحل عمرية، حيث يحصل الأطفال من سن الثانية على بطانية ناعمة تحمل تصميم تويتي وباغز باني ودافي داك وسيلفستر. وللأعمار من سن الثالثة حتى الثامنة سيحصلون على حقيبة لأدوات الرسم بأربطة جميلة تحتوي على الدفاتر والألوان ولعبة بطاقات لمسابقات الذاكرة وحافظة جواز سفر. أما الصغار من عمر التاسعة وحتى الثالثة عشر فسيحصلون على حقيبة ظهر تحمل صور شخصيات سكوبي-دو ولوحة ألعاب متحف الألغاز ذات تصميم اللعبة الشهيرة في مدينة الألعاب الترفيهية المذهلة عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس.

وإلى جانب تلك الهدايا المستوحاة من عالم وارنر براذرز أبوظبي، توفر الاتحاد للطيران تجربة سفر متكاملة حيث حصل طواقم الضيافة الجوية والأرضية على التدريبات اللازمة لمساعدة العائلات المسافرة مع أطفالها. وجرى تخصيص منافذ لإتمام إجراءات السفر للعائلات في مطار أبوظبي الدولي، للحد من طوابير الانتظار الطويلة لتوفر للعائلات سفرًا مريحًا وسلسًا. وأضيفت بعض اللمسات اللطيفة على المكان، حيث تم تصميم منصة صغيرة عند المنافذ ليتمكن الصغار من إلقاء نظرة متفحصة على ما يدور حولهم.

وعلى متن الطائرة، سيستمتع المسافرون الصغار بوجبات الطعام الشهية والتي ستقدّم لهم قبل الكبار، وسيختبرون أدوات الطعام المبهجة التي تحمل ألوان وطابع عالم وارنر براذرز أبوظبي. كما تم تحديث قائمة الطعام استنادًا لآراء واقتراحات الضيوف من العائلات، وبالتالي، اختيرت المأكولات المفضّلة لدى الأطفال لتضاف الباستا وكرات اللحم وأصابع السمك المقلي والوافل والبانكيك إلى القائمة.

وتماشيًا مع جهود الاستدامة التي تتبناها الاتحاد للطيران، قمنا بتصميم باقات الصغار وتجربة الطعام، واضعين بعين الاعتبار الهدف من المنتج وإمكانية إعادة استخدامه، حيث صُممت جميع الهدايا لتكون بمثابة هدايا تذكارية يمكن للطفل حملها معه للبيت والاحتفاظ بها، ما يجعل الأطفال يستمتعون بالسفر مع الاتحاد للطيران.

بالإضافة لما سبق سيتمكن الأطفال من الاستمتاع والتسلية المتواصلة بفضل نظام الترفيه على متن الطائرة المصمم خصيصًا لهم بأسلوب مرح وصديق للطفل. وتوفر الاتحاد تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المخصصة لأفراد العائلة بما في ذلك البرامج المفضلة من وارنر براذرز مثل سبيس جام، سكوبي-دو، توم آند جيري، لوني تونز، باغز باني وذا فلينستونز. كما تتوفر تشكيلة مختارة من المسلسلات التلفزيونية المحببة للأعمار الأكبر من "دي سي إنترتينمنت" وتشمل باتمان، وجستس ليغ، وتين تيتانز.

فضلاً عن ذلك، يضم نظام الترفيه تشكيلة كبيرة من ألبومات الموسيقى وأغاني الأطفال، تكملها مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، والتي يمكن لعبها بشكل مشترك كل من على مقعده بحيث يمكن للأصدقاء والعائلة اللعب معًا.

ويقول تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق في الاتحاد للطيران، في هذا الشأن: "سنقوم هذا العام بالتركيز على المنتجات المبتكرة، وتلك هي البداية فقط لسلسلة من التطورات والتحديثات المبتكرة الجديدة التي نتطلع لإطلاقها. ونحن بالفعل سعداء بأن نبدأ سلسلتنا الشيقة تلك بـ"نجومنا الصغار". إننا ندرك تمامًا أنه ليس من السهل دومًا السفر بصحبة الأطفال، لكن تعاوننا مع عالم وارنر براذرز أبوظبي صمم لتسهيل مثل هذه التجربة وجعلها تجربة ممتعة للجميع. بمساعدة صغيرة من صديقنا سكوبي-دو وشخصيات لوني تونز الشهيرة، نعدكم بأن نجعل أصغر مسافرينا يعشق كل لحظة من رحلته مع الاتحاد للطيران."

وقال دون ستريكلر، المدير العام لمدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي: "يُسعدنا التعاون مع الاتحاد للطيران لتوفير هذه التجربة الجديدة والمبتكرة للمسافرين من العائلات وأطفالهم. تشتهر عالم وارنر براذرز أبوظبي بتوفير تجارب ترفيهية فريدة للضيوف من مختلف الأعمار، سواء كانت ذلك على متن الرحلات في الجو أو عند زيارة المناطق الترفيهية المختلفة في عالم وارنر براذرز أبوظبي. ونحن على ثقة بأن عرض شخصيات الأنيميشن المحبوبة سيضفي عنصراً إضافياً من المرح على التجربة الترفيهية المتكاملة للمسافرين، ويمكنهم من الاستمتاع بذكريات مميزة على متن هذه الرحلات. ونتطلع في عالم وارنر براذرز أبوظبي لتطوير هذا التعاون مع الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة تعزيز عروضنا وإثراء التجارب والخيارات الترفيهية بكل ما هو جديد".

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عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرهم من الخدمات التي تُميّز الشركة. كما حظيت بالتكريم بصفتها شركة الطيران الرائدة عالميًا في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وكانت أول شركة طيران في العالم يحصل كافة طواقمها الجوية العاملة على التطعيم. وتضع الاتحاد مسؤولية معالجة أزمة المناخ في قائمة أولوياتها نظرًا لما تمثله من أهمية في الوقت الحالي، ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الطيران، تعمل الاتحاد بشكل جدي على التخلّص من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة etihad.com.

نبذة حول عالم وارنر براذرز أبوظبي:

تُعد "عالم وارنر براذرز أبوظبي" المدينة الترفيهية المغلقة التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وتحتضن في مناطقها الستة مجموعة من أشهر شخصيات دي سي سوبر هيروز مثل باتمان، سوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز. تقدم عالم وارنر براذرز أبوظبي لضيوفها تجربة ترفيهية متكاملة مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة. ويقع بالقرب من المدينة الترفيهية فندق وارنر براذرز أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل اسم العلامة التجارية لشركة وارنر براذرز، والذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر 2021.

ومنذ افتتاحها في العام 2018، حصدت عالم وارنر براذرز أبوظبي 26 لقب وجائزة مرموقة، حيث فازت مؤخراً في العام 2021 بجائزة "أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر الدولية، وجائزة "الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى المميزة.

وقد تم تطوير عالم وارنر براذرز أبوظبي من قبل شركة ميرال الرائدة في تطوير الوجهات في إمارة أبوظبي، وشركة وارنر براذرز للترفيه، الرائدة عالمياً في ابتكار وتطوير وترخيص الفعاليات الترفيهية في المواقع المختلفة والأحداث الحية، والمعارض، والمدن الترفيهية المستوحاة من الشخصيات والقصص والعلامات التجارية التابعة لشركة وارنر ميديا. وتتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وهي الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل نخبة من أبرز المدن والوجهات والتجارب الترفيهية والثقافية العالمية.

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