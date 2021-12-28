دبي، الإمارات العربية المتحدة: عزز الطلب الإقليمي المتزايد على الخبرات المحلية في مجال حلول التخزين المؤتمتة المرنة من النمو التجاري لشركة اكمي انترالوغ، حيث حققت نمواً بنسبة 35% خلال السنة الماضية، وتخطط الشركة في عام 2022 لنقل جزء من عملياتها في مجال التجزئة إلى مجمع دبي للاستثمار، وتوسيع منشأتها الإنتاجية الحالية في المنطقة الحرة لجبل علي مع طرح خطوط إنتاج جديدة لحلول صناديق الكرتون والحمل وتطبيق نظام اس أي بي الجديد لتعزيز عمليات التشغيل والفعالية.

وتعليقاً على هذا قال نافين نارايان، المدير التنفيذي لشركة اكمي انترالوغ: "في 2021 أكملنا العديد من المشاريع المهمة بما في ذلك إطلاق نظام جديد لفرز الفواكه والخضار والبضائع الجافة لصالح أكبر مشغل سوبر ماركت في المنطقة وقدمنا حلول تنفيذية لأكبر مزود تجارة الكترونية في العالم لمنشأتهم الجديدة في السعودية. وركزنا بشكل أكبر على الروبوتيات وخاصة حلول الكوبوت (الروبوت التعاوني) من خلال عدة شراكات جديدة مع شركات مثل هانوها واونروبوت، بالإضافة إلى إنتاج قوابض إلكترونية داخل الشركة. لقد شجع الاضطراب الذي حصل في سلسلة الإمداد بسبب الوباء، الكثير من الشركات في المنطقة على الاعتماد على مزودي حلول المخازن والمستودعات المحلية وأتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بالتزايد."

ومن المنجزات الأخرى في 2021، تزويد حلول الأتمتة لأكبر مزود إقليمي لتجارة تجزئة الأزياء لصالح لمركز توزيعهم في السعودية، مع تشغيل نظام المنصات النقالة الطبليات عالي السرعة لصالح أحد أكبر منتجي الألبان في السعودية.

كما عززت شركة اكمي من استثماراتها في البحث والتطوير الداخلي وإدارات الإنتاج، وهذا أدى إلى توسيع نطاق الإنتاج في الشركة، مثل نظام تخزين المنصات النقالة الطبليات عالي الكثافة، وحامل المنصات النقالة الطبليات ومحطات فحص جودة الطبليات المنصات النقالة.

وحققت اكمي في 2021 استجابة إيجابية ضمن مشاركاتها في المعارض التجارية الكبرى مثل سيمليس الشرق الأوسط ومعرض مناولة المواد وغلف فود ومعرض انديا ويرهاوسنغ وقمة اس سي ال جي، كما قامت الشركة بتحديث شهادات الآيزو ISO 9001:2015 و ISO 45001: 2018 و ISO 14001:2015 كجزء من التزامها بأعلى معايير الجودة.

#بياناتشركات

-انتهى-

حول أكمي إنترالوج

في 2020، احتفلت شركة أكمي بـ45 عاماً من العطاء ودعم القطاع اللوجستي وسلسلة الإمداد في الشرق الأوسط، وتأسست الشركة في دبي عام 1975 بهدف تلبية احتياجات القطاع اللوجستي المحلي فيما يخص حلول الأرفف اليدوية، ويستطيع فريق أكمي بخبرته وبتعاون شركاء متميزين حول العالم توفير حلول تساعد العملاء الإقليميين تعزيز وتطوير عملية سلسلة الإمداد والإنتاج بشكل بارز.

وتتخذ الشركة من المنطقة الحرة في جبل علي مقراً لها ضمن منشأة إنتاج متكاملة حيث تنتج تشكيلة واسعة من أنظمة التحريك والنقل وأنظمة التخزين المؤتمت والتخزين المسترجع وأنظمة التحكم وكذلك أنظمة أخرى لمناولة المواد، كما تطور الشركة حلول أتمتة مصنعية مخصصة للعديد من القطاعات في المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة.

يعمل في منشأة أكمي في جبل علي أكثر من 100 موظفاً، كما يوجد فيها قسم للبحث والتطوير حيث يتم تطوير العديد من حلول الأتمتة المبتكرة التي تناسب احتياجات السوق الإقليمية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.acme-world.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021