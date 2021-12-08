التوجهات الرئيسية

87% من المشاركين في الاستبيان يعتقدون بأن العودة إلى مواقع العمل تشكل عاملاً أساسياً في نجاح العمليات التشغيلية

77% منهم يفضلون الاجتماع مع أفراد فريق العمل والعملاء وإجراء الاجتماعات المباشرة في بيئة المكاتب

81% من المشاركين في الاستبيان يرون بأن المكتب يمثل المكان الأفضل لإنجاز المشاريع ومهام العمل الجماعية

غالبية المشاركين يعتقدون بأنه من الأفضل تنفيذ بعض المهام من المنزل مثل مراجعة الوثائق وإجراء المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سَفِلز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، اليوم عن نتائج استبيان العمل في بيئة المكاتب 2021، الذي أجرته الشركة لرسم صورة أفضل حول مدى تغير نظرة المشاركين تجاه مواقع العمل منذ انتشار مرض كوفيد-19. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أنهم يفضلون العودة إلى بيئة العمل المكتبية شريطة توفر مستويات كبيرة من المرونة.

وكانت سَفِلز قد أطلقت استبيان العمل في بيئة المكاتب للمرة الأولى في عام 2020 بهدف توفير تحليلات عملية ونصائح ترتكز على التصميم إلى مالكي العقارات وشاغليها فيما يتعلق باستراتيجية مواقع العمل خلال الأزمة الصحية العالمية. ويقدم الاستبيان في نسخته لهذا العام تحليلات لآراء 100 ألف مشارك من مالكي العقارات والمستأجرين وموظفي المكاتب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمعرفة التوجهات الرائجة بعد الأزمة الصحية.

وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أن المساحات المكتبية لا تزال تؤدي دوراً أساسياً في نجاح العمليات التشغيلية للشركات بعد حوالي عامين من انتشار مرض كوفيد-19. ولكن يرى غالبية المشاركين بأن الأزمة الصحية ستترك تأثيرات طويلة الأمد على تصاميم ومساحات مواقع العمل، حيث يتعين إعادة النظر في تخطيط مساحات العمل المفتوحة وعالية الكثافة لتتيح مرونة أكبر في العمل. ويحتاج الموظفون إلى مساحة للتركيز على مهامهم والتفاعل والتعاون مع زملائهم، لذلك فإنه يتعين على الشركات إنشاء مساحات عمل يمكنها توفير بيئات عمل مصغّرة لتسهيل هذه الأنشطة. ويكتسب تحقيق التوازن بين العمل والحياة أهمية كبيرة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما مع التركيز المتجدد على أهمية الصحة البدنية والذهنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سَفِلز الشرق الأوسط: "تعكس نتائج الاستبيان الذي أجريناه التوجهات العامة التي نشهدها في جميع أنحاء العالم، حيث يرحب أصحاب العمل بعودة الموظفين إلى مواقع العمل، ويتطلعون لإعادة النظر في تصاميم مواقع العمل التقليدية. وتجلّت مؤخراً المزايا الكثيرة التي توفرها المكاتب، والتي ينظر إليها أصحاب العمل كمواقع لتطوير وحماية ثقافة عمل الشركات، بينما يجد فيها الموظفون مواقع للاستفادة من فرص التعاون لتحقيق التقدم في مسيرتهم المهنية. ولكن يرى المشاركون بالاستبيان بأنه يتعين على المكاتب اليوم أن توفر المزيد من مزايا العمل في المنزل، مثل الارتقاء بسوية الصحة البدنية وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل".

وسعياً منها لمواكبة التوجهات الناشئة في مختلف أنحاء العالم، أعلنت دولة الإمارات مؤخراً عن إجراء تغييرات في قوانينها الخاصة بالعمل بهدف توفير أنماط عمل أكثر مرونة والتي تم اعتمادها بشكل متزايد أثناء الأزمة الصحية. وتم تصميم قواعد جديدة تتعلق بالعمل بدوام جزئي والعمل المؤقت والوظائف المستقلة وساعات العمل المكثفة والوظائف المشتركة والعمل المستقل والإنذار أثناء فترة التجربة وغيرها. وتهدف هذه القواعد لحماية الموظفين وأصحاب العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وجذب المواهب المتميزة من مختلف أنحاء العالم.

وقبل إصدارها لنتائج استبيان العمل في بيئة المكاتب، استضافت سَفِلز الشرق الأوسط جلسة حوارية حول مستقبل العمل في مشروع دستركت 2020 خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي. وتناولت الجلسة الحوارية التي أدارها ريتشارد بول، رئيس قسم الخدمات المهنية والاستشارات الاستراتيجية لدى سَفِلز الشرق الأوسط، سبل تطوير وتكييف نموج العمل الهجين خلال العام القادم. وضمت قائمة المشاركين في الجلسة كلاً من كريستوفر باين، كبير الاقتصاديين في شركة بينينسولا العقارية؛ وبن كوريجان، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة بلو هاوس؛ ونديمة ميهرا، نائب رئيس منطقة ديستركت 2020؛ وجوليان رومانيت، نائب رئيس العقارات العالمية بشركة الخليج للإستثمار الإسلامي؛ وستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سَفِلز الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال ريتشارد بول، رئيس قسم الخدمات المهنية والاستشارات الاستراتيجية لدى سَفِلز الشرق الأوسط: "تمحورت الجلسة الحوارية حول التركيز المتنامي على الموظفين. فقد أظهرت الأزمة الصحية إمكانية نجاح العمل من المنزل أو خارج بيئة المكاتب التقليدية إذا كان مدعوماً بالتكنولوجيا المتقدمة. ولكن يكتسب التفاعل البشري بالمقابل أهمية كبيرة في الحفاظ على ثقافة عمل الشركات مع مرور الوقت. واتفقت آراء المشاركين رفيعي المستوى في الجلسة على أن بيئة العمل المكتبية لا تزال تحتفظ بأهميتها، مع تزايد الاهتمام بمواقع العمل الهجينة والمرنة".

وأضاف بول: "يتعين علينا أن نراقب فيما إذا كان العالم سيعود إلى نماذج العمل بدوام كامل في المكتب أم أن نماذج العمل الهجين ستحافظ على وجودها. وفي جميع الأحوال، بدأت الشركات بالتفكير في تزويد الموظفين ببيئة عمل تحفزهم على العودة إلى مواقع العمل، والشعور بالرضا على المستويين الشخصي والمهني".

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لمحة عن سَفِلز:

تعتبر سَفِلز مزوّداً عالمياً للخدمات العقارية، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. واستناداً إلى حضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، تقدم سَفِلز طيفاً واسعاً من الخدمات الاستشارية المتخصصة وخدمات المعاملات والإدارة العقارية في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة خبرة واسعة في مجالات الإدارة العقارية، وخدمات الوكالات السكنية والتجارية، وخدمات تقييم العقارات والأصول التجارية، والخدمات الاستشارية الخاصة بالاستثمارات وعمليات التطوير. وتأسست الشركة عام 1855 في المملكة المتحدة، وتمتلك شبكة عالمية تضم أكثر من 600 مكتب وشريك، وتوظف أكثر من 39 ألف شخص في الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط.

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