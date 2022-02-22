بحضور 100 عارض وصالة إيطالية لاحتضان اجتماعات العمل، تعد إيطاليا واحدة من أكبر الدول المشاركة في معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي تم إطلاقه مؤخرا

دبي، الامارات العربية المتحدة: مع وصول قيمة صادرات المجوهرات إلى ما يزيد عن 850 مليون يورو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام، تمثل إيطاليا 100 شركة عارضة في النسخة الأولى من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وتوقعات بأن يكون حدثًا ضخماً يمتد على مدى ثلاثة أيام، سيعيد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا جمع رواد اعمال قطاع المجوهرات في العالم من بعد التحديات التي امتدت على مدى أشهر متواصلة بسبب الوباء.

تواصل منطقة الشرق الأوسط تصنيفها بين الأسواق الفاخرة الرائدة في العالم، ويأتي سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، في المرتبة الثانية كأهم سوق بقيمة 5 مليارات يورو من واردات المجوهرات في عام 2020. وبنسبة 90% من المجوهرات المباعة في الإمارات تأتي من الخارج وتعد إيطاليا أحد الموردين الرئيسيين، بفضل سمعتها المتميزة في تصنيع مشغولات عالية الجودة، والقدرة على الجمع بين الأساليب المبتكرة والحرفية المتقنة وتقديم تصميمات حصرية وطموحة.

مع وجود 7100 سبعةآلاف ومئة شركة عاملة في إيطاليا وأكثر من 30 ألف موظف، فإن قطاع المجوهرات الإيطالي يأتي في المقدمة بالنسبة للمساهمة في الإقتصاد الوطني، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء، فإنه في العام 2020 تم تنفيذ إتفاقيات تجارية بقيمة 5 مليارات يورو من منتجات المجوهرات في الخارج، وهو ما يمثل حوالي 1.5% من إجمالي صادرات البلاد. إذ تتمتع إيطاليا بمكانة تنافسية بارزة مقارنة ببقية دول العالم، كونها تحتل المرتبة السادسة عالمياً في تصدير المجوهرات بنسبة تقارب الـ 5% من حصة السوق العالمية.

يعرض المشاركون الإيطاليون في معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا إبداعات المجوهرات بالإضافة إلى الحلول والآلات التكنولوجية الأكثر تقدمًا في الصناعة. تقع صالة المجوهرات الإيطالية الموجودة داخل الجناح الإيطالي في القاعة 1، ستوفر الصالة، التي نظمتها وكالة التجارة الإيطالية ووزارة الخارجية، للعارضين والزوار منطقة مريحة للالتقاء واكتشاف أفضل ما انتجته إيطاليا من المجوهرات.

قال أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: "يسعدنا أن نكون جزءًا من الإصدار الأول من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا وأن نساهم في إعادة تشغيل هذا القطاع. هناك رغبة متجددة في الحصول على المنتجات الإيطالية الثمينة في الإمارات، وقد بنينا على مر السنين علاقة تجارية قوية ودائمة مع هذا البلد.

تعد المجوهرات أهم منتج تصدره إيطاليا إلى الإمارات. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، شهدنا زيادة بنحو 136% مقارنة بعام 2020 وزيادة + 8% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة عام 2019. لقد تضاعفت حصتنا في السوق بنسبة تصل إلى 13% في عام واحد، ومع تصدير أكثر من 660 مليون سلعة في سبتمبر 2021، نحن ثالث مورد عالمي للمجوهرات إلى الدولة.

وفي هذه المناسبة، قمنا نحن في وكالة التجارة الإيطالية، من خلال شبكة مكاتبنا، بدعوة وفود من تجار القطاع من الجزائر وإسرائيل وإندونيسيا والهند ولبنان والمملكة العربية السعودية ومصر وماليزيا وتايلاند لويارة الجناح الإيطالي. كما أنشأنا منصة مميزة أخرى للتواصل مع الشركات الإيطالية والمشترين الذين يبحثون عن المجوهرات والأحجار الكريمة والتقنيات ذات الصلة.

لقد فوجئنا برؤية كيفية استعادة سوق المجوهرات الثقة من بعد الوباء، وما زلنا نرى الكثير من إمكانات النمو في المنطقة وهذا هو المكان المناسب لذلك."

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نبذة عن وكالة التجارة الإيطاليـة ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم تدويل الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتها وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITAبشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. www.ice.gov.it؛ https://www.ice.it/en/invest/invest-italy

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