تعلن شركة النهدي الطبية ، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية ("السعودية")، عزمها بدء إجراءات طرحٍ عامٍ أولي ("الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول). ومن المتوقع أن تشمل عملية الطرح بيع جزء من الأسهم الحالية بحيث تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج 30%. ووافقت "تداول" على طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 19 ديسمبر 2021م، كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة طرح تسعة وثلاثين مليون (39,000,000) سهم عادي (30% من رأس مال الشركة) للاكتتاب العام الأولي في 29 ديسمبر 2021م. وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم لجميع المسجلين في الاكتتاب مع نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

أبرز إنجازات الشركة

على مدى أكثر من 35 عاماً، رسخت الشركة مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية معززة بهدفها المتمثل في إضافة نبضات الأمل إلى حياة ضيوفها (العملاء) كل يوم، حيث تسعى الشركة للارتقاء بمجال توفير خدمات ومنتجات الصحة والرعاية لملايين الضيوف.

يدعم الشركة مساهمان بارزان هما: شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

تتكون الشركة من:

سلسلة الصيدليات الرائدة في السوق السعودية والتي تضم 1,151 صيدلية[1].

وحدة لخدمات الرعاية الصحية الأولية سريعة النمو بعدد 2 من مجمعات العيادات و7 عيادات سريعة (عيادات النهدي كير اكسبريس) توفر منصة خدمات صحية شاملة.

تلبي صيدليات النهدي احتياجات أكثر من 100 مليون ضيف سنوياً، وتعمل عبر أكبر شبكة سلسلة صيدليات أدوية في المملكة لتخدم 97% من سكانها عبر التواجد في 144 مدينة وقرية.

تشمل منتجات الشركة كلاً من الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالأم والطفل، ومجموعة واسعة من منتجات العناية بالصحة والمستهلك.

قسم مخصص للعلامات التجارية الخاصة بالشركة ومنتجات الاستيراد المباشر والتي ارتفعت إيراداتها المجمعة من 377 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 890 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 53%.

كما في تاريخ 30 يونيو 2021م، امتلكت النهدي 31% من حصة السوق من إجمالي إيرادات الصيدليات في المملكة العربية السعودية وحوالي 10% من إجمالي عدد الصيدليات في المملكة العربية السعودية. وهذا يسلط الضوء على مكانة النهدي كشركة رائدة في السوق بإنتاجية تبلغ 3 أضعاف نصيبها من إجمالي عدد الصيدليات.

بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية التي تعتبر الأفضل في فئتها، توفر شركة النهدي الطبية تجربة رعاية صحية سلسة ومتعددة القنوات تحقق التكامل بين نقاط الاتصال عبر الإنترنت ونقاط التواصل لضيوفها.

لطالما حققت منصة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لشركة النهدي الطبية نمواً ملحوظاً، وهي ترتكز على تقديم نفس التجربة السلسة ومتعددة القنوات لضيوفها. تشمل الخدمات التي توفرها الشركة كلاً من التطبيب عن بعد، والعيادات السريعة، ومجمعات العيادات، والرعاية الصحية المنزلية، والمختبرات.

تتسم الشركة بأداء مالي متميز؛ حيث وصلت إيراداتها في عام 2020م إلى 8,6 مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 3 سنوات قدره 8.4%، أعلى من المعدل المحقق من قبل تجار التجزئة الآخرين في القطاع والبالغ 7.9%. بينما وصلت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA في عام 2020م إلى 1,459 مليون ريال سعودي، بهامش أرباح قدره 17%. كما ان قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA (pre-IFRS) في عام 2020م كانت 1,063 مليون ريال سعودي ، بهامش أرباح قدره 12.3%، مقارنة مع 10.7% في عام 2018م.

فريق عمل مؤهل ومدرب جيداً يقوده فريق إداري متمرس يحظى بإشراف مجلس إدارة ملتزم يتمتع بخبرة قيادية في أهم الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، بدعم من مساهمين بارزين، وهما شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

إدارة متطورة لسلاسل الإمداد مدعومة بأحدث التقنيات مع مراكز توزيع ذكية متواجدة في جميع أنحاء المملكة وشبكة توصيل واسعة الانتشار

شهدت العلامة التجارية الراسخة لشركة النهدي الطبية نمواً متواصلاً على مر السنوات، وهو ما يتجلى من خلال قاعدة عملائها المخلصين والتي تولد إيرادات تقارب نسبتها 70%، وكذلك من خلال الجوائز العديدة التي حصلت عليها الشركة في مجال البيع بالتجزئة.

بلغ مؤشر نيلسون ستور[2] (وهي شركة عالمية في مجال الأبحاث - طرف ثالث) تعمل مع شركة النهدي الطبية 6.8 في يوليو 2021م، أي أعلى بكثير من نظراء الشركة.

تشمل الجوائز التي حصدتها الشركة: "العلامة التجارية للعام – فئة الشركات الوطنية" (جوائز العلامات التجارية الدولية للأعوام 2019م و2020م و2021م، وجائزة أفضل تصميم لمتجر في قطاع التجزئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات جائزة Retail ME خلال العام 2020م.

تتمتع شركة النهدي الطبية بشغف واضح تجاه دعم موظفيها، وهو ما يتجلى من خلال رعاية المواهب والكفاءات (بما في ذلك المواهب النسائية والشابة)، وتوفير منصات التعلم المستمر، وثقافتها النابضة – وهو ما يفسر تصنيفها دوماً "أفضل بيئة عمل " ضمن قائمة العشرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا منذ عام 2014م.

التزاماً بسعيها لتحسين صحة وسلامة المجتمعات من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، حددت الشركة 3 ركائز أساسية لتلبية احتياجات شرائح معينة من الضيوف ولتقديم خدمات وحلول مصممة خصيصاً لتحسين صحتهم وسلامتهم العامة، وذلك بغية إضافة 36 مليون نبضة لضيوفها بحلول عام 2030م.

قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية في تصريحه:" على مدى أكثر من 35 عاماً، رسخت الشركة مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية معززة بهدفها المتمثل في "إضافة نبضات أمل جديدة إلى حياة ضيوفها كل يوم". وتسعى الشركة باستمرار للارتقاء بطريقة تقديم منتجات وخدمات الرعاية الصحية لعشرات الملايين من ضيوفها. وتعتبر اليوم سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، حيث تدير أكثر من 1,150 متجراً في 144 مدينة وقرية عبر المملكة، إلى جانب عدد متزايد من المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من ريادتنا في السوق، فإننا نتجاوز مفهوم بيع الأدوية بالتجزئة عبر التركيز على ضيوفنا بالدرجة الأولى في مختلف أنشطتنا ومبادراتنا. ونسعى دوماً لجعلهم يشعرون أن هناك من يسعى دائماً لوضع كامل منظومة الصحة والرعاية في متناول أيديهم أينما كانوا. وعليه، تتطلع منصة الخدمات الصحية المتكاملة والمتنامية التي توفرها شركة النهدي الطبية إلى إحداث نقلة نوعية بمجال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لضيوفنا.

ولطالما أثمر سجلنا الحافل والمعروف بالتركيز على الضيوف، والابتكار المستمر، وإدارة سلاسل الإمداد، ودعم المواهب، والمشاركة المجتمعية واسعة النطاق، عن تحقيق أداء مالي متميز تجلى بوضوح على مر السنوات. وكل هذا يجعلني واثقاً تماماً بالتزام النهدي برؤيتها المتمثلة في أن تكون شريك الصحة والرعاية الأكثر شعبية وموثوقية بالنسبة لضيوفنا.

واليوم، مع الكشف عن نيتنا طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، أفخر بدعوة المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، ممن يؤمنون برسالة شركة النهدي الطبية، للانضمام إلينا في مساعينا لإعادة صياغة ملامح مستقبل خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع ضيوفنا، لنواصل إضافة نبضات أمل إلى حياتهم كل يوم".

أبرز الإنجازات على صعيد الاستثمار

فريق عمل عالي الكفاءة بقيادة مجلس إدارة متمرس وإدارة مدعومة بمساهمين بارزين

- يشرف على القوة العاملة للشركة فريق قيادة تنفيذية متمرس يتمتع بخبرات واسعة في القطاع تفوق 200 عام من المعرفة التراكمية ذات الصلة، خاصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتي تحظى بمكانة عالمية مرموقة؛ حيث أشرف الفريق على تنفيذ العديد من المبادرات التحولية للشركة خلال العقد الماضي، بقيادة مجلس إدارة مستقل يتمتع بخبرة غنية نتيجة العمل لدى شركات عالمية متعددة الجنسيات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون".

- يدعم الشركة مساهمان بارزان هما: شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

- تمتلك سدكو القابضة، إحدى أهم وأعرق الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، اليوم 50% من شركة النهدي. وبصفتها شريكاً استراتيجياً طويل الأمد وبالغ الأهمية، فقد ساهمت سدكو القابضة بنجاح الشركة من خلال إدخال ممارسات حوكمة قوية وعالمية المستوى، ولطالما عملت جنباً إلى جنب مع شريكها وفريق الإدارة لدعم عملية التوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية وكفاءة رأس المال.

- تتمتع شركة النهدي الطبية بمعايير حوكمة قوية تشمل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة التحول الرقمي والأمن الإلكتروني.

- نحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل صحية وجذابة، ويتجلى نجاحنا في مكانتنا المرموقة في السوق، إلى جانب تصنيفنا دوماً ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل" العشرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا منذ عام 2014م.

- تلتزم شركة النهدي الطبية التزاماً كاملاً بدعم التطور المهني لموظفيها من خلال "أكاديمية النهدي" التي تحظى بشهرة واسعة في مجال تخريج موظفين متمرسين، وتقديم أكثر من 350,000 ساعة تدريب سنوياً.

- كما في تاريخ 30 يونيو 2021م، يعمل لدى الشركة 6,153 موظفاً بما في ذلك المواهب النسائية المتزايدة (معدل النمو السنوي 41%) والكفاءات السعودية (معدل النمو السنوي 6.5% خلال السنوات الست الماضية).

خدمات صيدلانية رائدة في السوق ذات هوية تجارية قوية وعلامات تجارية خاصة ومتنامية تضيف نبضات إلى المجتمعات التي تخدمها

- شهدت العلامة التجارية الراسخة لشركة النهدي الطبية نمواً متواصلاً على مر السنوات. وهو ما يتجلى من خلال قاعدة ضيوفها الدائمين التي تولد إيرادات تقارب نسبتها 70%، وكذلك من خلال الجوائز العديدة التي حصلت عليها في مجال البيع بالتجزئة. وتسعى النهدي بشكل حثيث لتفعيل دور المجتمع الأوسع نطاقاً من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الخيرية والتي تسعى لاستقطاب أكثر من 36 مليون ضيف بحلول عام 2030م.

- عملت شركة النهدي الطبية على مدار السنوات القليلة الماضية على ترسيخ علاماتها التجارية الخاصة ومنتجات الاستيراد المباشر، حيث قدمت منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية عبر الفئات التالية: منتجات التجميل، والسلع الاستهلاكية، ومنتجات الأم والطفل، ومنتجات الصحة والرعاية. واعتباراً من السنة المالية 2020م، ساهمت منتجات العلامات التجارية الخاصة ومنتجات الاستيراد المباشر لشركة النهدي بنسبة 10% من الإيرادات.

- حققت شركة النهدي الطبية تغطية غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية من خلال 1,151 متجراً[3] – أكبر بواقع 40% من أقرب منافسيها - مما أتاح إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات الصحة والرعاية أمام 97% من السكان السعوديين عبر 144 مدينة وقرية.

- تتمتع شركة النهدي الطبية بكفاءة عالية لتحقيق أقصى نمو وقيمة ممكنين، فهي تستأثر حالياً بـ 10% من إجمالي عدد الصيدليات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتولد هذه النسبة 31% من إجمالي قيمة الحصة السوقية لقطاع صيدليات التجزئة الخاص.

- بحلول عام 2019م نجحت شركة النهدي الطبية بتوسيع حضورها الجغرافي عبر افتتاح صيدلية واحدة في دبي، كما تعتزم افتتاح المزيد في دولة الإمارات مستقبلاً.

- تأسست الشركة عام 1986م كسلسلة صيدليات رائدة بمجال البيع بالتجزئة، وسرعان ما ازدهرت بمرور السنوات وباتت وجهة شاملة لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

قدرات متطورة على صعيد مراكز التوزيع وسلاسل الإمداد

- عملت شركة النهدي الطبية على تعزيز قدرات سلاسل الإمداد المتطورة لتلبية جميع احتياجات الرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي بحيث تتمكن من تطبيق أحدث استراتيجيات التسوق الافتراضي وتوفير منظومة توصيل متطورة وفعالة للغاية.

- تدير الشركة 3 مراكز توزيع ذكية لتلبية الطلبات توفر أكثر من 200 مليون منتج سنوياً.

تجربة سلسة ومتعددة القنوات مدعومة بخدمات إلكترونية ورقمية تعتبر الأفضل في فئتها

- أدى استثمار شركة النهدي الطبية المستمر في البنية التحتية الرقمية إلى الارتقاء بتجربة الضيوف، وضمان ميزة مهمة الشركة

- استثمرت شركة النهدي الطبية، خلال العام 2020م، 100 مليون ريال سعودي في تطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات هدفاً إلى دعم وتحسين تجربة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة ومتعددة القنوات التي توفرها لضيوفها، مما أثمر عن:

العديد من الخدمات الرقمية، مثل الاستشارات والوصفات الطبية الإلكترونية

برنامج الولاء المعروف باسم "نهديك"

تطبيق وموقع إلكتروني سهل الاستخدام

أول مركز توزيع ذكي فائق الحداثة على مستوى المنطقة

- وفرت شركة النهدي الطبية تجربة سلسة ومتعددة القنوات تربط بين صيدلياتها ومنصاتها الإلكترونية، مما يبقي تركيزها على الضيوف في جميع أنشطتها.

- تعمل شركة النهدي الطبية على تطوير حضورها المادي من العرضي إلى التجريبي عبر تحسين مزيج الصيدليات التي توفرها والتي تشمل 6 صيدليات كبرى، و422 صيدلية مميزة لضيوفها، و620 صيدليات أحياء[4].

- وترتبط سلسلة صيدليات ومراكز النهدي بسلاسة تامة مع منصاتها الإلكترونية، والتي تستقطب شهرياً أكثر من مليوني مستخدم، وتسجل 8 ملايين جلسة وحوالي 200 ألف عملية توصيل.

- يتلقى "مركز رعاية الضيوف" التابع لشركة النهدي الطبية تعليقات وآراء الضيوف بعد كل تفاعل يقومون به. وبحسب استبيانات العملاء، فقد نجحت الشركة بفضل هذه الخدمة في نيل رضا العملاء بعد المكالمة بمعدّل يفوق 90%. وفضلاً عن ذلك، يراقب "مركز رعاية الضيوف" جميع عمليات التسليم، ويتصل بالضيوف بشكلٍ استباقيّ في حال توّقع حدوث أي تأخير في التوصيل.

- رغم التأثيرات التي تمخضت عن جائحة "كوفيد – 19"، فقد نجحت شركة النهدي الطبية بتحقيق الازدهار كونها كانت مؤهلة استراتيجياً – من الناحيتين اللوجستية والتقنية – للبقاء في الطليعة.

تضاعف عدد الاستفسارات التي تلقتها الشركة عبر "مركز رعاية الضيوف" بمعدل 4 مرات (مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة). وتمت معالجة الأمر عبر مضاعفة خدمات البنية التحتية التي يقدمها المركز بمقدار ثلاثة أضعاف

تضاعف حجم الإيرادات الإلكترونية التي حققتها الشركة بواقع مرتين ونصف تقريباً بين عامي 2018م و2020م، مما ساهم في نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA خلال فترة الجائحة

خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي يتم تقديمها عبر قنوات البيع الشاملة (Omni-Health)

- تحرص شركة النهدي الطبية على الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وابتكارات سلاسل الإمداد لوضع منظومة كاملة من خدمات الصحة والرعاية في متناول ضيوفها أينما كانوا. وهو ما أدى إلى تحقيق التكامل بين نموذجها الخاص من متاجر الأدوية متعدد القنوات ومنصة خدماتها الصحية سريعة النمو لإنشاء منظومة فريدة تعرف باسم منصة النهدي الصحية المتكاملة.

- أدى هذا إلى توفير المجموعة التالية من خدمات الرعاية الصحية والتي تتجاوز المفهوم التقليدي لبيع الأدوية بالتجزئة:

التطبيب عن بعد: أكثر من 10.000 استشارة شهرية عبر الهاتف

الرعاية الصحية المنزلية: أكثر من 140 تعامل في الشهر

العيادات السريعة: 7 عيادات سريعة ستتحول إلى 50 عيادة بحلول الربع الأول 2022م

المختبرات الطبية: مختبران تجريبيان سيتم إطلاقهما في الربع الأول 2022م شرقي وجنوبي المملكة

مجمعات العيادات: مجمعان اثنان

إنجازات مهمة على صعيد الأعمال والنتائج المالية

- نمو ثابت في الإيرادات رغم الجائحة، حيث وصلت إيرادات الشركة في عام 2020م إلى 8,6 مليار ريال سعودي مقارنة مع 7.4 مليار ريال سعودي في عام 2018م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4%

- نمو ثابت في صافي أرباح الشركة الذي ارتفع من 611 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 849 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.9%؛ مصحوباً بتحسن هامش الأرباح من 8.3% في عام 2018م إلى 9.8% في عام 2020م.

- معدل ثابت ومتزايد لتحويل التدفق النقدي الحر، حيث بلغ 75.6%، و76.6%، و91.1% للأعوام 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

- ميزانية عمومية قوية ومناسبة لدعم مرحلة النمو المقبلة مع متطلبات محدودة لرأس المال العامل.

- بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية %40.8 والعائد على الأصول %18.3 في عام 2020م، وهما أعلى بكثير من النسب المسجلة في قطاع البيع بالتجزئة عموماً والبالغة %27.5 للعائد على حقوق الملكية و%9.6 للعائد على الأصول.

- هيكل رأسمالي قوي مع ديون بدون فوائد على مر تاريخها، مما يمنح الشركة مرونة مالية أكبر.

- أظهرت الشركة مرونة عالية على مستوى القطاع في ظل تفشي جائحة كوفيد-19

- نجحت الشركة في توزيع الأرباح، حيث إجمالي توزيعات أرباح كما يلي:

550 مليون ريال سعودي عن السنة المالية 2018م

500 مليون ريال سعودي عن السنة المالية 2019م

535 مليون ريال سعودي عن السنة المالية 2020م

العمل في سوق متنامية ذات خصائص ديموغرافية قوية [5]

من المتوقع أن ينمو عدد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة معدل نمو سنوي مركب 1.4% خلال الفترة من 2020م إلى 2026م.

يهيمن الشباب على التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية؛ ولكن من ناحية أخرى، يتقدم سكان المملكة في السن بصورة تدريجية.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي زيادة قوية في نصيب الفرد من الدخل المتاح للإنفاق. ومن المتوقع كذلك أن تنتعش القوة الشرائية في المملكة بمشاركة القوى العاملة النسائية.

من المتوقع أن ترتفع نفقات الرعاية الصحية مع زيادة انتشار الأمراض المزمنة، ولاسيما مرض السكري والسمنة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة لإنفاق القطاع الخاص في الرعاية الصحية.

من المتوقع نمو سوق المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية مدفوعاً بالنمو المتوقع في سوق مبيعات الصيدليات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب 8.5% و5.8% على التوالي خلال الفترة من 2020م إلى 2026م.

أساس قوي لإعادة تحديد مستقبل الرعاية الصحية الأولية

حددت النهدي أربع ركائز استراتيجية لحفز أداء الشركة وتوسعها في المرحلة القادمة:

تعزيز قطاع الخدمات الصيدلانية

تعزيز فئات المنتجات الاستراتيجية من خلال التركيز على العملاء المستهدفين الرئيسيين.

تعزيز الصورة الذهنية للعلامة التجارية وزيادة ولاء الضيوف من خلال أنشطة التسويق والاتصال الاستراتيجية.

تنمية مساهمة العلامات التجارية الخاصة التي تتيح تمييز علامة النهدي إزاء منافسيها بالإضافة إلى تحسين هامش الربح.

توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة (Omni-Channel)

تطوير شبكة قنوات البيع في المملكة العربية السعودية.

التوسع والانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تطوير منظومة قنوات البيع المتعددة والتجارة الإلكترونية عبر خدمة "التسوق واستلام المشتريات من الصيدلية" (click-and-collect)، وخدمة توصيل المنتجات إلى المنازل، وخدمة رعاية الضيوف.

توسيع تواجد الشركة عبر القنوات الرقمية من خلال الصيدليات المركزية والتلبية الذكية للطلبات.

بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة (Omni-Health)

التوسع في مراكز الرعاية الأولية من خلال عيادات النهدي اكسبريس الموجودة داخل الصيدليات المركزية التي تحظى بحضور واسع عبر أنحاء المملكة.

توسيع الخدمات الصحية من خلال شبكة مجمعات العيادات الطبية والمختبرات والرعاية الصحية المنزلية.

تطوير خدمات الاستشارة الطبية عن بعد وشراء المنتجات عبر الإنترنت.

تطوير القدرات الأساسية لدعم استراتيجية الشركة

تعزيز القدرات التقنية وسلاسل الإمداد.

جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.

توسيع الشراكات الاستراتيجية.

تفاصيل الطرح

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية

تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح تسعة وثلاثين مليون (39,000,000) سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين ( "أسهم الطرح")

من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم الحرة بعد إتمام الإدراج مباشرةً إلى 30% من أسهم الشركة

يبلغ عدد أسهم الطرح 39,000,000 سهم مطروح للاكتتاب على الفئات المؤهلة المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (" الفئات المشاركة ") وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وبعد إتمام عملية الاكتتاب لشريحة المؤسسات، سيتم عرض أسهم الطرح على المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ( "المكتتبون الأفراد") . وسيتمّ بدايةً تخصيص جميع أسهم الطرح مؤقتاً للفئات المشاركة، وقد يتم تخفيضها إلى 35,100,000 سهم (90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) تبعاً لمستوى الطلب من المكتتبين الأفراد. وسيتمّ تعديل العدد النهائي من أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناءً على مستوى اكتتاب المستثمرين الأفراد.

") وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وبعد إتمام عملية الاكتتاب لشريحة المؤسسات، سيتم عرض أسهم الطرح على المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ( . وسيتمّ بدايةً تخصيص جميع أسهم الطرح مؤقتاً للفئات المشاركة، وقد يتم تخفيضها إلى 35,100,000 سهم (90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) تبعاً لمستوى الطلب من المكتتبين الأفراد. وسيتمّ تعديل العدد النهائي من أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناءً على مستوى اكتتاب المستثمرين الأفراد. طريقة الاكتتاب للفئات المشاركة المسجلة في المملكة:

يحق للفئات المشاركة من المؤسسات المسجلة في المملكة التقدم باستمارة الطلب خلال فترة بناء سجل الأوامر، حيث يقوم المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة. وعلى هذه المؤسسات تعبئة طلب الاكتتاب للمؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

يحق للفئات المشاركة من المؤسسات غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه المؤسسات تعبئة استمارة الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:

يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. وبإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (أ) يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و(ب) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

لا يحق للمساهمين الأساسيين الذين يمتلك كلٌّ منهما 5% أو أكثر من أسهم الشركة– وهما الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة النهدي القابضة المحدودة (يُعرفان معاً باسم " المساهمان الأساسيان ") - التصرف في أيّ من أسهمهما خلال فترة ستة أشهر - كما لا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في تداول السعودية خلال فترة ستة أشهر أيضاً - من تاريخ بدء تداول الأسهم في تداول السعودية.

") - التصرف في أيّ من أسهمهما خلال فترة ستة أشهر - كما لا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في تداول السعودية خلال فترة ستة أشهر أيضاً - من تاريخ بدء تداول الأسهم في تداول السعودية. حصل الطرح على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

وفيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية" للعمل كمستشارين ماليين، ومتعهدين لتغطية الطرح، ومديرين لسجل الاكتتاب. كما قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح. كما تم اختيار "البنك الأهلي السعودي" و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب)، والبنك العربي الوطني" كجهات مستلمة (تعرف معاً باسم "الجهات المستلمة").

#بياناتشركات

- انتهى -

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