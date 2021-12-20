سينضم فريق مكون من 17 عضوًا من شركة الاستشارات الإقليمية "بيناكل للاستشارات" إلى قسم خدمات الاستشارات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن انضمام فريق من شركة بيناكل للاستشارات (PACS)، وهي شركة استشارات إقليمية متخصصة في تنفيذ الاستراتيجيات وخطط تحوّل الأعمال وتمكين فرق العمل إلى شبكتها.

وبموجب هذا الاتفاق، سينضم 17 عضواً من فريق PACS إلى قسم خدمات الاستشارات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتوزعون على مكاتب EY في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقديم خدماتهم للعملاء في المنطقة. ومع انضمامهم إلى EY سيعزز الأعضاء الجدد عمليات الشركة من خلال إضافة خبرتهم في مجال تنفيذ الاستراتيجيات، والتحول الرقمي وتحول الأعمال، والتنظيم والموارد البشرية، والعمليات.

كما سينضم العضوان المؤسسان لشركة PACS، إيلي برنابا وروجر قسطون إلى EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشركاء.

وفي تعليق له، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتمثل استراتيجية EY في تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا وموظفينا والمجتمع، وذلك من خلال الابتكار المتواصل. ولا يمثل ضّم فريق من شركة PACS إلى قسم خدمات الاستشارات مجرد استثمارٍ مالي فحسب، بل هو استثمار في المواهب والمعرفة والقدرات المتخصصة التي ستساعد في تعزيز نمو شركة EY. نحن سعداء جدًا بانضمام فريق عمل من PACS إلى EY لنتمكن معًا من مواصلة السعي لتحقيق هدفنا المتمثل في بناء عالم أفضل للعمل".

هذا ويقوم إطار عمل EY للتحول المحقَّق على ثلاثة محركات أساسية لقيمة الأعمال، هي: التركيز على العميل والموظف، وتبني التكنولوجيا لتلبية متطلبات العملاء وتوقعاتهم بسرعة، والابتكار على نطاق واسع.

من جانبه، قال وسيم خان، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى انتشار جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول الرقمي لدى عملائنا في جميع الصناعات، مما دفع إلى تغير توقعات العملاء والموظفين. ونظرًا لأن طبيعة العمل تتطور بسرعة، فإن العملاء يتوقعون بأن نكون أكثر ابتكارًا ومرونة وتعاونًا. ونحن في EY نسعى على الدوام لإيجاد طرق جديدة لدعم المؤسسات من خلال نشر التكنولوجيا والبيانات لدمج الوظائف وتمكين نماذج أعمال جديدة. وتعد إضافة فريق من شركة PACS إلى قسم خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءًا من التحول الداخلي الذي سيتيح لنا توسيع نشاطاتنا وتعزيز قدراتنا في تحويل الأعمال. وانطلاقًا من استراتيجيتنا في التركيز على المصادر البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتمكين الابتكار، فإن عملاءنا سيجدون أنفسهم يعيدون صياغة مؤسساتهم لتحقيق قيمة طويلة الأجل للموظفين والأعمال والمجتمع ككل".

الجدير بالذكر أن شركة PACS تأسست في عام 2015 واتخذت من دبي مقرًا لها. وتشمل خبرات أعضاء فريقها، العمل مع مؤسسات من القطاع العام وشركات عائلية وشركات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات تعليمية وشركات خدمات مالية وطاقة ومرافق.

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نبذة عن شركة EY

‎ تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال المساعدة في خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والموظفين والمجتمع وبناء الثقة في الأسواق المالية.

توفر فرق إرنست ويونغ المتنوعة التي تعمل في أكثر من 150 بلداً، وبما تملكه من بيانات وتقنية، الثقة من خلال التدقيق المالي ومساعدة العملاء على النمو والتحول.

كما تقوم فرقنا، ومن خلال عملها في التدقيق المالي والخدمات الاستشارية ومجال القانون والاستشارات الاستراتيجية والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية بطرح الأسئلة الأفضل للتوصل إلى إجابات جديدة بشأن المشكلات المعقدة التي تواجه عالمنا اليوم.

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بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 97 عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفينا إلى أكثر من 7500 موظف في 21 مكتباً و16 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة الخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

تم إصدار هذا البيان الصحفي من قبل شركة إرنست ويونغ العالمية المحدودة، وهي عضو في منظمة EY العالمية التي لا تقدم أيضاً أي خدمات للعملاء.

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