دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع "غاز الإمارات"، عضو مجموعة اينوك والشركة الرائدة في قطاع الغاز بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات أول نسخة من "أسبوع غاز البترول المسال 2021" في منطقة الشرق الأوسط، والذي استضافته المجموعة بشكل حصري ونظّمته الجمعية العالمية لغاز البترول المسال، حيث أقيمت أيضاً الدورة الثالثة والثلاثين للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال على هامش الحدث.

هذا وانعقدت فعاليات "أسبوع غاز البترول المسال" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس "مطارات دبي" الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بأسلوب يجمع بين الحضور الشخصي والافتراضي من 5 حتى 9 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "طاقة من أجل الغد".

وشهد الحدث الذي انعقد على مدار خمسة أيام مشاركة 450 عارض ونحو 2000 مشارك من مختلف أنحاء العالم. إذ أُلقي في اليوم الافتتاحي كلماتٍ رئيسية لكل من البروفيسور يمي أوسينباجو، نائب رئيس جمهورية نيجيريا؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "انطلاقاً من المكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة في القطاع، تفخر اينوك بتوفير منصة تسهم في دفع عجلة الحوارات البناءة حول مواضيع الاستدامة والابتكار خلال ’أسبوع غاز البترول المسال‘، حيث تسهم هذه النقاشات الملهمة بدعم تحوّل القطاع وتمثّل حافزاً لتعزيز الابتكار وتبني ممارسات التنمية المستدامة. وتماشياً مع رؤيتنا بتوفير القيمة المستدامة وأدائنا المتفوق في القطاع، نلتزم في اينوك بدعم تحوّل أعماله نحو ممارسات التنمية المستدامة والمساهمة في استشراف مستقبل أكثر استدامةً للأجيال القادمة."

من جانبه، قال جيمس روكال، الرئيس التنفيذي والمدير العام للجمعية العالمية لغاز البترول المسال: "بعد عامين من التخطيط الذي توقف بسبب جائحة كوفيد-19، حقق "أسبوع غاز البترول المسال" في دورته الأولى بحضورٍ شخصي نجاحاً باهراً على كافة المستويات. وتحت شعار "طاقة من أجل الغد"، سلّط المؤتمر الضوء على الدور الكبير الذي يسهم به قطاع غاز البترول المسال في مستقبل الطاقة العالمي، سواء كان ذلك عبر غاز البترول المسال التقليدي أو غاز البترول المسال المتجدد."

تجدر الإشارة إلى أن "أسبوع غاز البترول المسال" جمع نخبة من الشخصيات الرائدة في القطاع بمن فيهم برهان الهاشمي, المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك؛ ونادر الفردان، مدير أول- تسويق الغاز ومدير عام شركة غاز الإمارات؛ وساتيش كومار فادوجوري، مدير التسويق في شركة النفط الهندية المحدودة؛ والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي؛ وسكوت فوستر، مدير شعبة الطاقة المستدامة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا؛ ويمي أديتونجي، المدير التنفيذي للمجموعة في شركة البترول الوطنية النيجيرية؛ وبرام غريبر، الرئيس التنفيذي لشركة "إس اتش في إنرجي".

يُشار إلى أن النسخة المقبلة من "أسبوع غاز البترول المسال" ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي من 5 حتى 9 ديسمبر 2022.

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نبذة عن مجموعة ’اينوك‘

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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