بإمكان الأفراد والعملاء التجاريين طلب خدمة توصيل أسطوانات الغاز عبر تطبيق أدنوك للتوزيع

تغطي الخدمة مناطق مختارة في أبوظبي

أبوظبي: وسّعت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، خدمات توصيل أسطوانات الغاز المسال بإضافة 30 شاحنة جديدة إلى أسطول شاحناتها المكون من 17 شاحنة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز خدمات توصيل أسطوانات الغاز حتى باب منزل العملاء في أبوظبي في غضون ساعة من استلام الطلب.

وأصبح باستطاعة الأفراد والعملاء التجاريين الطلب عبر تطبيق أدنوك للتوزيع المحدّث، إلى جانب إمكانية استخدام خدمة الطلبات الفورية من خلال الطلب عبر وكلاء التوصيل المحليين.

كما يستطيع العملاء تسديد رسوم الخدمة باستخدام محفظة أدنوك أوالبطاقة المصرفية، عبر تطبيق أدنوك للتوزيع الذي يتيح إمكانية التتبع المباشر للطلبات مما يضمن توصيلها في غضون ساعة، بالإضافة إلى اكتساب نقاط مكافآت أدنوك مع كل طلب. يتم إيصال أسطوانات الغاز بواسطة خبراء الشركة المدربين، والذين سيقومون بتسليم وتركيب الأسطوانات لضمان الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة في جميع الأوقات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "ندرك تماماً أهمية سهولة الحصول على الخدمة بالنسبة لعملائنا؛ وبالتالي، فإن توسعنا في خدمة توصيل أسطوانات الغاز وتعزيزها رقمياً يهدف إلى جعل منتجاتنا وخدماتنا متاحة على أكبر نطاق ممكن."

وتتوفر خدمة توصيل أسطوانات الغاز المسال حالياً في عدد من المناطق المختارة في أبوظبي، وتمثل أحدث خدمة رقمية تقدمها الشركة لضمان راحة عملائها. وفي عام 2020، أطلقت أدنوك للتوزيع خدمة توصيل الطلبات من متاجر واحة أدنوك، مما أتاح للعملاء إمكانية طلب المنتجات من متاجرنا في جميع أنحاء الإمارات لتصلهم مباشرة حتى باب منزلهم عبر شركتي التوصل "طلبات" و"كاريدج". وبالإضافة إلى ذلك تتضمن خيارات الدفع التي تُتيحها الشركة خدمة الدفع دون تلامس باستخدام محفظة أدنوك، حيث يستطيع العملاء اختيار محطة الخدمة ورقم المضخة وكمية الوقود والدفع مباشرة عبر التطبيق.

وأضاف المهندس بدر سعيد اللمكي: "ننظر إلى كل ما نقوم به في إطار رؤية رقمية لضمان توفير أفضل تجارب التسوق المعززة رقمياً لعملائنا."

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عن "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 459 محطة خدمة، و342 متجر تجزئة، وذلك كما في 30 سبتمبر 2021. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnocdistribution.ae

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