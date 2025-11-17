دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة Workday (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WDAY)، منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والمالية والوكلاء، عن تعيين زكريا حلتوت نائبًا لرئيس المجموعة في الإمارات. ويأتي هذا التعيين ضمن إطار استراتيجية Workday لتعزيز حضورها في المنطقة، وتوسيع عملياتها لتقديم حلولها المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إحدى أكثر مناطق العالم ديناميكية ونموًا.

يمتلك حلتوت أكثر من 20 عامًا من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط، اكتسبها من مناصب قيادية شغلها في شركات عالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة. في منصبه الجديد، سيقود حلتوت عملية تأسيس العمليات المباشرة لشركة Workday في المنطقة، مع التركيز على تشكيل فريق عمل كفوء يتضمن كفاءات محلية وبناء شراكات جديدة ودعم العملاء في مسيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير طرق إدارة أعمالهم.

يعكس هذا التعيين التزام Workday طويل الأمد بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتطلع المؤسسات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الحديثة لتسريع عجلة النمو وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتعزيز أجندات التحول الوطني.

وبهذه المناسبة، رحبت أنجيليك دي فريس-شيبيرين، رئيسة شركة Workday في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحلتوب لقيادة هذه المهمة، واعتبرت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية واستشرافًا للمستقبل في العالم، لذا، تمتلك Workday فرصة متميزة لدفع عجلة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأضافت: "بفضل فهمه العميق لأولويات الأسواق المحلية، يعد زكريا الشخص الأنسب لمساعدة المؤسسات في الشرق الأوسط على تبني ممارسات عمل مواكبة للمستقبل، والاستفادة من إمكانيات Workday".

بدوره، قال زكريا حلتوت، نائب رئيس شركة Workday في الشرق الأوسط: "يشهد الذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتطلع المؤسسات إلى حلول موثوقة وقابلة للتوسع وقادرة على تحقيق النتائج المرجوة". وأضاف: "تقدم Workday منصة ذكية وفريدة توحد بين إدارة الموارد البشرية والتمويل، وتمنح المؤسسات الوضوح والثقة والرؤى التي تحتاجها للتكيّف بسرعة، واتخاذ قرارات أفضل، وتحقيق نتائج ملموسة".

لمحة عن Workday

تجمع Workday، منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والمالية والوكلاء، أنظمة إدارة الموارد البشرية والمالية ضمن منصة ذكية واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح الموظفين على مختلف المستويات وضوحًا وثقة ورؤى دقيقة تمكنهم من التكيف السريع واتخاذ قرارات أفضل وتحقيق نتائج فعالة. تُستخدم Workday اليوم من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة حول العالم وفي مختلف القطاعات، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى أكثر من 65% من الشركات المندرجة ضمن قائمة فورشين 500. لمزيد من المعلومات حول Workday، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني workday.com.

