دبي، الإمارات العربية المتحدة ، دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن تحقيقها تقدماً ملحوظاً في ملف التوطين وتمكين المرأة الإماراتية، حيث بلغت نسبة التوطين فيها 38% حتى الآن، فيما شكّلت الوظائف التي تشغلها المرأة 25% من القوى العاملة، في إنجاز يعكس التزام التعاونية برؤية القيادة الرشيدة في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مواقع صنع القرار.

وفي هذا السياق، أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن هذه النتائج تأتي ثمرةً لسياسات استراتيجية تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري الإماراتي، وبناء كوادر وطنية قادرة على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.

وبين أن التعاونية تفخر بأن تكون من المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم ملف التوطين وتمكين المرأة، حيث تعمل على زيادة نسبة التوطين خلال الفترة المقبلة تماشياً مع مستهدفات الدولة، فضلاً عن إيمانها العميق بقدرات المرأة الإماراتية ودورها الفاعل في تطوير الأداء المؤسسي والمساهمة في تحقيق رؤيتها المستقبلية.

وأضاف الهاشمي: نحرص على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة إلى واقع عملي من خلال توفير بيئة عمل مرنة ومحفزة تُمكّن المرأة من الارتقاء مهنياً وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، مشيراً إلى أن التعاونية تعمل على استقطاب الكفاءات المواطنة من الشباب والشابات عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة تضمن استدامة الأداء الوطني في مختلف إدارات التعاونية.

وأشار إلى أن تعاونية الاتحاد تبذل جهود عالية لتتوافق مع رؤية الإمارات المستقبلية التي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وتعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار.



وأكدت التعاونية أنها ستواصل جهودها في دعم التوطين والتمكين، من خلال إطلاق مبادرات جديدة تستهدف رفع نسب مشاركة الكفاءات الوطنية من الجنسين، وتعزيز دور المرأة الإماراتية في مواقع القيادة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

-انتهى-

#بياناتحكومية