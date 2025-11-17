الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "نتورك إنترناشيونال" (نتورك)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين جوركيم كوسيوغلو رئيساً تنفيذياً لشؤون العملاء والذكاء الاصطناعي للمنتجات في المجموعة.

يؤكد هذا التعيين التزام "نتورك" بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز ابتكار المنتجات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة فائقة للمستهلكين والتجار من خلال تعميق التفاعل والتواصل.

وبصفته الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء والذكاء الاصطناعي للمنتجات في المجموعة، سيكون جوركيم مسؤولاً عن تحديد وتنفيذ استراتيجية الشركة الشاملة للذكاء الاصطناعي وقيادة تطوير المنتجات والتسويق والعمليات.

يتمتع جوركيم بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في تقديم نماذج تحويل الأعمال باستخدام التكنولوجيا الرقمية والتحليلات والذكاء الاصطناعي. شغل جوركيم سابقاً عدة مناصب في بنك "آي إن جي"، بما في ذلك منصب رئيس قسم التحليلات، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للمجموعة والرئيس التنفيذي للعمليات في "آي إن جي تركيا"، حيث نجح في تأسيس وحدة التحليلات العالمية للبنك ونفذ جميع عمليات تحويل وحدات البنك المصرفية.

وبهذه المناسبة، قال مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا أن نرحب بانضمام جوركيم لـ ’نتورك إنترناشيونال‘. ويؤكد تعيينه تركيز المجموعة المتواصل كقوة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية على تعزيز الابتكار. ومن خلال منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لشؤون العملاء والذكاء الاصطناعي للمجموعة، سيتولى جوركيم مسؤولية دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات ’نتورك‘ التجارية وتطوير منتجاتها، مما يساهم في تحسين قدراتنا التكنولوجية، وعملياتنا التشغيلية، وتسهيل تقديم منتجات مبتكرة لعملائنا".

من جانبه، قال جوركيم كوسيوغلو، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء والذكاء الاصطناعي للمنتجات في مجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدني الانضمام إلى مجموعة ’نتورك إنترناشيونال‘ والمساهمة في رسالتنا الهادفة إلى تحقيق التميز التشغيلي وتحسين تجربة العملاء في جميع أسواقنا. من خلال تطوير ونشر منتجات وحلول مبتكرة، سنُمكّن عملاءنا من الاستفادة من نطاق أعمالهم الواسع، ورؤى البيانات، والكفاءات التكنولوجية في أعمالهم. وتهدف مرحلتنا التالية من النمو إلى تبسيط طريقة إجراء المستهلكين للمعاملات بصورة أكبر، بما يُحسّن حياتهم اليومية ويُمكّنهم من اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح".

واندمجت "نتورك إنترناشيونال" مؤخراً مع شركة "ماجناتي" لتشكيل أكبر منصة متخصصة بخدمات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال الجمع بين خبرة "نتورك" التي تزيد عن 30 عاماً وبنيتها التحتية القوية للمدفوعات مع القدرات الرقمية المتقدمة لشركة "ماجناتي"، تستعد المنصة الجديدة الموحدة لإعادة تعريف قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة من خلال تسريع الابتكار، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتوفير تجارب دفع أكثر ذكاءً وأماناً وسلاسة.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد "نتورك إنترناشيونال" شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتقدم الشركة خدماتها لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة، بما يسهم في تمكين الشركاء من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية. ويعمل فريق الشركة الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير ومواكبة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

نتورك إنترناشيونال

الاتصالات المؤسسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 4 303 2431

بريد إلكتروني: lambert.espedido@network.global

-انتهى-

#بياناتشركات