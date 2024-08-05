دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بيرسون، الشركة العالمية الرائدة للتعلّم مدى الحياة والمدرجة في بورصة فاينانشال تايمز تحت الرمز PSON)، عن تعيين ديف تريت في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. سيعمل ديف مباشرة تحت إشراف عمر عبوش، الرئيس التنفيذي لشركة بيرسون. يتضمن منصب ديف الجديد العمل الوثيق مع كبير مسؤولي المنتجات ومدير المعلومات في بيرسون لدفع عجلة الابتكار التكنولوجي في جميع أنحاء الشركة وتعزيز مكانة بيرسون في مشهد اللذكاء الاصطناعي المتطور والتكنولوجيا، وقيادة الشراكات التقنية الاستراتيجية، والتعامل مع الشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم.

يجلب ديف إلى منصبه الجديد خبرة 27 عام شغل خلالها مناصب رائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية والتحول الاستراتيجي للشركات. ينضم ديف إلى بيرسون بعد العمل في شركة أكسينتشور (Accenture) حيث شغل منصب مدير إداري أول وقاد مجموعة حضانة الابتكار في الشركة مع تركيز خاص على مساعدة العملاء على تبنّي وتنفيذ التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، الهوية الرقمية، الحوسبة المكانية، بلوك تشين، ويب 3، والحوسبة الكمية. كما شغل ديف أدواراً قيادية أخرى في أكسينتشور، بما في ذلك منصب قائد التكنولوجيا العالمية لأسواق رأس المال، والرئيس المشارك لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية في نيويورك، ورئيس حضانة التكنولوجيا العالمية، ورئيس الممارسات العالمية لبلوك تشين. قبل انضمامه إلى أكسينتشور، شغل ديف منصب مدير شركة ديلويت والمدير التنفيذي في بنك “UBS” الاستثماري، حيث كان ععمل في مجال الابتكار التكنولوجي والتحول في كلا الدورين.

وبهذه المناسبة، صرّح عمر عبوش، الرئيس التنفيذي لشركة بيرسون، قائلاً: "ديف خبير ضليع واسم مرموق في مجتمع التكنولوجيا. ومع التطورات فائقة السرعة في منظومة الذكاء الاصطناعي، ستساعدنا خبرة ديف في اغتنام الفرص المتزايدة وتسخيرها للارتقاء بمشهد التعلم حول العالم. نواصل في بيرسون تكثيف جهودنا لتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مجال التعلّم، مما يجعل ديف عضواً مهماً في الفريق لضمان قيادة الابتكار وتحقيق الازدهار لعملائنا."

ومن جهته، أعرب ديف تريت عن حماسه للمنصب الجديد قائلاً: "لقد جئت من عائلة من المعلمين وأتمتّع بخلفية تعليمية مميزة. أنا متحمس جداً لهذه الفرصة للجمع بين شغفي للتعلم وخبرتي الطويلة في مجال التكنولوجيا. أنا من المؤمنين أن تجاربنا الإنسانية تتمحور حول كيفية تعلّمنا في هذه الحياة، وما نعرفه، وكيف نتمكّن من تطبيق معارفنا. الآن، تعيد التكنولوجيا صياغة وابتكار منظومة التعليم وغيرها. لقد كرست مسيرتي المهنية لتطوير وتطبيق التقنيات المبتكرة، وأتطلع إلى القيام بذلك في خدمة التعليم والتعلم."

ساعد ديف في تأسيس العديد من مجالس التكنولوجيا وعمل فيها بما في ذلك مؤسسة لينوكس هايبرليدجر (Linux Hyperledger Foundation)، ومؤسسة لينوكس أوبن ووليت (Linux Open Wallet Foundation)، ومشروع ديجيتال دولار (Digital Dollar Project) وغلوبال بيزنيس بلوك تشين كاونسيل (Global Business Blockchain Council). ديف عضو نشط في المنتدى الاقتصادي العالمي، ويشارك معارفه وخبراته في مجالات مختلفة مثل بلوك تشين والهوية الرقمية والعملة الرقمية والثقة الرقمية. كما يمتلك أكثر من 100 براءة اختراع.

حصل ديف على درجة الماجستير في إدارة التعليم العالي من جامعة ميشيغان وشهادة في علم النفس من جامعة بنسلفانيا. سيعمل ديف من مقره الرسمي في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية.

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عن بيرسون

هدفنا في بيرسون بسيط: إضفاء الحياة إلى التعلم مدى الحياة. نؤمن في بيرسون أن كل فرصة للتعلّم هي فرصة لتحقيق قفزة نوعية وشخصية لكل متعلّم. لهذا، يلتزم موظفونا البالغ عددهم أكثر من 18,000 موظفاً بتطوير وتقديم تجارب تعليمية حيوية وشيقة مصممة للتأثير على الحياة الواقعية. نحن الشركة التعليمية الرائدة في العالم، حيث نخدم عملاءنا في ما يقرب من 200 دولة وذلك بتقديم المحتوى الرقمي والتقييمات والمؤهلات والبيانات. بالنسبة لنا، التعلم ليس مجرد عمل نقوم به، بل هو صميمنا وجوهرنا. تفضلوا بزيارتنا على الموقع الإلكتروني: www.pearsonplc.com