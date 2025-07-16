عمّان، أعلنت إنديفر الأردن عن تعيين رئيس مجلس إدارة ونائبين جديدين لمجلس إدارتها، حيث يتولى رئاسة المجلس الجديد سامر العالول (كابيتال إنفست)، إلى جانب اختيار رواد الأعمال من شبكة إنديفر، يوسف شمعون (الشريك المؤسس لشركة زن إتش آر) وقيس صبري (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيون دنتال) نائبين للرئيس. ويُعد تعيين هذا الفريق القيادي خطوة مهمة نحو تعزيز رسالة إنديفر الأردن وتحقيق رؤيتها طويلة المدى.

جاءت هذه التعيينات بعد انتهاء فترة رئاسة ناجحة دامت ثلاث سنوات لكل من رئيسة المجلس السابقة ناديا السعيد ونائب الرئيس ماهر قدورة، حيث شهدت هذه المرحلة توسعًا كبيرًا في نطاق عمل إنديفر الأردن وتعزيزًا لأثرها محليًا وعبر شبكة إنديفر العالمية لريادة الأعمال ذات الأثر العالي.

يمتلك سامر العالول أكثر من 26 عامًا من الخبرة الواسعة في القطاع المصرفي، حيث عمل مع مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية ودولية مثل مجموعة سيتي وستاندرد تشارترد، ومجموعة عودة، ومجموعة كابيتال. وقد شغل مناصب قيادية عليا مثل الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية في مجموعة كابيتال، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة، وقد شملت مسيرته المهنية الأردن والعراق والإمارات والسعودية.

وقال سامر العالول، رئيس مجلس الإدارة: "يشرفني تولي هذا الدور في لحظة محورية لريادة الأعمال في الأردن. إن رسالة إنديفر في دعم رواد الأعمال ذوي الأثر العالي تُعبّر تمامًا عن قيمي ومبادئي. أتطلع للعمل مع هذا المجلس المتنوع والمتميز لتعزيز دعمنا للجيل القادم من المؤسسين الذين يبنون ويطورون ويحدثون نقلة نوعية في قطاعات المنطقة."

يتكون مجلس إدارة إنديفر الأردن من نخبة من قادة الأعمال البارزين ورواد الأعمال الذين يكرّسون جهودهم لدعم رسالة المنظمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية. ومن بينهم: أحمد أبو غزالة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأجنحة الدولية ومستشفى العبدلي؛ رندة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك العربي؛ سعيد دروزة، رئيس مجلس الإدارة في شركة أدوية الحكمة؛ سمر عبيد، شريك في شركة إرنست ويونغ؛ البروفيسور صفوان مصري، عميد جامعة جورجتاون – قطر؛ علي الحصري، مدير في شركة أدوية الحكمة؛ غسان معشر، الرئيس التنفيذي لشركة أهلي فنتك؛ فهد الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن؛ فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة أمنية؛ ماهر قدورة، مستثمر ومستشار إداري في Qnnect Capital؛ مايكل وكيلة، الرئيس التنفيذي لشركة بروجرس سوفت؛ ناديا السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد؛ ووليد تحبسم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا.

كما يمثل الصوت الريادي في المجلس كل من: حسام حمّو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألعاب طماطم؛ جليل اللّبدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الطبي؛ وزيد حسبان، رائد أعمال متسلسل ومؤسس عدة شركات ناشئة.

إنديفر هي شبكة عالمية مبنية على الثقة، تعمل مع روّاد الأعمال ومن أجل تمكينهم. تختار المنظمة روّاد الأعمال ذوي الإمكانات العالية، وتدعمهم وتستثمر في كفاءاتهم وشركاتهم، من خلال تزويدهم بمنصة تمكّنهم من التدريب، والإرشاد، والاستثمار في الجيل القادم من الرياديين، وذلك عبر ما يُعرف بـ أثر إنديفر المضاعف (Endeavor Multiplier Effect™). تضم شبكة إنديفر اليوم أكثر من 2,900 رائد أعمال يقودون شركات ريادية نوعية في أكثر من 45 سوقًا حول العالم. واعتبارًا من عام 2024، بلغت الإيرادات السنوية لشركاتهم 88.5 مليار دولار أمريكي، وساهموا في خلق أكثر من 4 ملايين وظيفة حول العالم. تأسست إنديفر الأردن في عام 2009، وتهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وطويل الأمد، ودعم خلق فرص العمل في السوق المحلي، من خلال تسريع نمو الشركات الريادية ذات الأثر العالي، والتي تُحدث تأثيرًا ملموسًا وإيجابيًا في المجتمع.

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