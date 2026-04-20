الظهران، المملكة العربية السعودية : حَصَدَ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) جائزة "Premier Award" المرموقة في مجال التطوير المهني المستمر للتمريض (NCPD)، والتي يمنحها المركز الأمريكي لاعتماد التمريض (ANCC). ويُمثِّلُ هذا الفوزُ إضافة نوعية لمسيرة تطور قطاع الرعاية الصحية السعودي، كما يعزز حضور المملكة العربية السعودية المتنامي عالميًا في مجالات التميّز الإكلينيكي وتنمية كوادر الرعاية الصحية.

وقد تم الإعلان عن هذا التكريم خلال "قمة التطوير المهني المستمر للتمريض 2026" التي ينظمها المركز الأمريكي لاعتماد التمريض. وتُمنحُ الجائزةُ سنويًا لعدد محدود جداً من مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم التي تحقق إنجازات استثنائية في ممارسات التمريض وتقدم برامج تطوير مهني عالية الجودة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي ينال فيها المركز جائزة "NCPD Premier Award"، مما يعكس التزامه المستمر والراسخ بالتميز في مجالات تعليم التمريض ورعاية المرضى.

وفي هذا السياق علَّقَ الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قائلاً: "إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة من "ANCC" إنجاز يحقّ للمركز وقطاع الرعاية الصحية السعودي بأكمله أن يفتخر به. فهو يعكِسُ التزامنا الراسخ بالاستثمار في تطوير كوادرنا والارتقاء الدائم بالتميّز الإكلينيكي وتقديم أعلى معايير رعاية المرضى. كما نفخر بكوننا في مصاف المؤسسات العالمية الرائدة في مجالنا، وأن نسهم من موقعنا هذا في دعم مسيرة التحول الصحي الطموحة للمملكة".

يُذكر أن جائزة "NCPD Premier Award" تُمنح كل عامين، وهي مخصَّصةٌ للمؤسسات التي تظهر أداءً استثنائيًا وتتجاوز المعايير الدولية الصارمة الخاصة بالتطوير المهني للتمريض. ويستكمل هذا الإنجاز ما حققه المركز في عام 2025، حين نال "اعتماد NCPD مع التميز" (Accreditation with Distinction)، لينضم بذلك إلى قرابة 700 مؤسسة صحية عالمية ممن نالوا الاعتماد – يقع معظمها في الولايات المتحدة – في تأكيد واضح على قوة المنظومة الصحية السعودية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

يتبنى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نهجاً شاملاً ومبتكراً لتطوير قطاع التمريض من خلال قسم التعليم والممارسة الإكلينيكية والبحث (CPERD)، والذي يدعم من خلاله أكثر من 1,500 ممرض وممرضة سنوياً عبر مجموعة من البرامج التعليمية المعتمدة للتطوير المهني المستمر. وتشمل هذه المبادرات برامج الإقامة والتدريب، والتعلم عبر المحاكاة، ونماذج التعليم الرقمي المدمجة. تهدف جميعها إلى تعزيز الكفاءات الإكلينيكية وتحسين النتائج السريرية للمرضى.

من جهته، قال هاني عيّاد، رئيس قسم التمريض في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "تُؤكِّدُ هذه الجائزة على التفاني والخبرة العالية التي تتميز بها فرق التمريض لدينا، كما تُبرِزُ قوة برامج التمـرين المهني في المركز. نحنُ ملتزمونَ بتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتمكين والممارسة القائمة على الأدلة، مما يُزوِّدُ ممرضينا بالمهارات اللازمة لتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، وإحداث أثر إيجابي ملموس في منظومة الرعاية الصحية".

وقد حقَّقَت برامج التمريض في المركز نتائج قوية على صعيد القوى العاملة، حيث تمكَّنَ من الحفاظ على معدل استبقاء للممرضين الجدد يتجاوز نسبة 90% على مدى العامين الماضيين. ويُعزَى هذا النجاحُ إلى التركيز على الإرشاد، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، والتعاون بين مختلف التخصصات، وهو ما أهل المركز لتبوء موقع القيادة الإقليمية في مجال تميّز التمريض.

وفي بيانه الرسمي، وصفَ المركز الأمريكي لاعتماد التمريض المؤسسات الحاصلة على جائزة "NCPD Premier Award" بأنها مؤسسات "تتميز وتتألق، وتعمل بمستوى رفيع"، مشيراً إلى أنها تشكل نموذجاً يُحتذى به في تطوير الممارسات المهنية للتمريض حول العالم.

بدورها، علَّقت جينيفر غرايب، المديرة التنفيذية لبرامج NCPD والاعتماد المشترك في المركز الأمريكي لاعتماد التمريض، قائلة: "تُقدِّمُ المؤسسات التي تحصل على جائزة NCPD Premier Award التزاماً استثنائياً بالارتقاء بممارسات التمريض من خلال التطوير المهني عالي الجودة. فهي تشكل نموذجاً عالمياً يُسهم في رفع المعايير المهنية، ويدفع بعجلة التميّز عبر القطاع الصحي بأكمله".

هذا ويعكسُ الاعتراف الدولي المرموق التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الثابت بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة من خلال الابتكار والتعليم والتعاون البنَّاء. ومع فريق تمريض يجاوز قوامه 1.300 ممارس صحي، يواصلُ المركز دوره المحوري في إعداد الجيل القادم من الكوادر التمريضية المتميزة، مساهماً بشكل فعَّال في تعزيز النتائج الإكلينيكية ورفع مستوى الخدمات الصحية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH):

يُعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، مزوداً رائدًا للرعاية الصحية، تأسس عام 2014 كمشروعٍ مشتركٍ بين أرامكو السعودية ومؤسسة جونز هوبكنز الطبية (JHM). يجمع هذا التعاون الممتد على مدار عقد كامل، بين الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية، والذي يعود إلى منظمة الخدمات الطبية لأرامكو السعودية (SAMSO) منذ عام 1945، وبين الريادة العالمية لمؤسسة (JHM) في الابتكار الطبي الإكلينيكي، والبحث الطبي المتقدم، والتعليم المرموق.

يقدّم المركز رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض، وتشمل تخصصات متعددة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، وجراحة العظام، وصحة المرأة، وطب الأطفال، والصحة النفسية، والأعصاب، ورعاية الجهاز العضلي الهيكلي. يدمج المركز نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد، وخدمات المستشفى في المنزل، والتشخيصات المعززة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم رعاية شاملة متاحة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض. ومع دفعه لحدود الطب الدقيق، وتطوير الابتكار الرقمي في الرعاية الصحية، وإعداد كفاءات وطنية متخصصة، يواصل المركز تلبية الاحتياجات المتباينة للمجتمعات التي يخدمها. وقد أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخراً مراكز التميز في أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام، مما يُعزز خدمات الرعاية المتخصصة.

وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.jhah.com ومتابعة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية على لينكدإن، وإنستغرام، ومنصة X، وفيسبوك، ويوتيوب.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

محمود أبو روب

Mahmoud.Abu-Rob@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات