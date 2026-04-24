القاهرة : شهدت الجامعة البريطانية في مصر انعقاد فعاليات “PharmaZ Career Summit”، أحد أبرز وأكبر التجمعات المهنية المتخصصة لطلاب كليات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بتنظيم شركة MedZ، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية ونخبة من قيادات وخبراء قطاع الدواء والرعاية الصحية.

استقطب الحدث أكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، في مشهد يعكس تنامي اهتمام طلاب الصيدلة بتطوير مساراتهم المهنية مبكرًا، وحرصهم على اكتساب خبرات عملية تواكب متطلبات سوق العمل المتغير في القطاع الصحي والدوائي.

وشهدت القمة مشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة من كبرى الكيانات العاملة في مجال الأدوية والرعاية الصحية، من بينها شركات عالمية وإقليمية بارزة، حيث قدمت هذه الجهات فرصًا مباشرة للتدريب والتوظيف، إلى جانب تعريف الطلاب بالمسارات المهنية المختلفة داخل القطاع، والمهارات المطلوبة للنجاح فيه.

كما تميز الحدث بحضور نخبة من قيادات وخبراء صناعة الدواء والرعاية الصحية، من بينهم الدكتور محيي المزار، عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور علي يحيى، رئيس جمجوم فارما لمنطقة شمال إفريقيا، والدكتور وحيد أحمد، رئيس شركة Fresenius Kabi لمنطقة شمال وشرق إفريقيا وتركيا، إلى جانب الدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور وائل حافظ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Globe International Pharmaceutical.

وشهدت القمة حضورًا بارزًا لممثلين عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، في دلالة واضحة على اهتمام المؤسسات الحكومية بدعم وتأهيل الكوادر الشابة، وتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة القوى العاملة بها.

وتضمنت فعاليات القمة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي تناولت أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في قطاع الدواء، إلى جانب استعراض التحولات الجارية في الصناعة، بما في ذلك توسع دور الصيادلة في مجالات التسويق الدوائي، والأبحاث، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا الصحية، الأمر الذي ساهم في توجيه الطلاب نحو فهم أعمق لمساراتهم المهنية واختياراتهم المستقبلية.

كما وفرت القمة مساحة موسعة للتفاعل المباشر بين الطلاب وممثلي الشركات والخبراء، من خلال جلسات الإرشاد المهني (Mentorship) وأنشطة التواصل المهني (Networking)، بما أتاح فرصًا حقيقية لبناء علاقات مهنية قد تمتد إلى فرص تدريب وتوظيف مستقبلية.

وفي هذا السياق، صرّح مروان أبوساطي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة MedZ أن تنظيم

"يأتي PharmaZ Career Summit انطلاقًا من إيماننا بأهمية تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال إتاحة منصة تفاعلية تمكّن طلاب الصيدلة من التعرف عن قرب على واقع القطاع وفرصه المتنوعة، وتمهّد لهم الطريق لاتخاذ قرارات مهنية أكثر وعيًا."

وأضاف أن حجم الإقبال و التفاعل الذي شهدته القمة يعكس

الحاجة المتزايدة لمثل هذه المبادرات، التي لا تقتصر على التوجيه فقط، بل تسهم في خلق فرص حقيقية وتوسيع آفاق الشباب المهنية داخل القطاع الصحي."

ويأتي تنظيم PharmaZ Career Summit في إطار جهود شركة MedZ المستمرة لدعم طلاب القطاع الطبي وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال بناء منصات تفاعلية تجمع بين الطلاب والشركات والخبراء، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تطورات قطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.

واختُتمت فعاليات القمة بإشادة واسعة من المشاركين والحضور، الذين أكدوا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات النوعية، لما لها من دور محوري في تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم المهنية، فضلًا عن دورها في دعم تنافسية قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل.