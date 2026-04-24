دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت هلا، الحل الأكثر سهولة لحجز سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي، برنامج سفراء شباب هلا، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الأعمال من خلال تزويد الطلاب بتجربة عملية وواقعية داخل مختلف أقسام الشركة. في ظل استمرار استثمار المنطقة في تنمية الشباب وتعزيز الصناعات المستقبلية، صُمم البرنامج ليقدّم نموذجاً يتجاوز التدريب التقليدي. بصفتها علامة تجارية وُلدت وترعرعت في المدينة، تلتزم هلا التزامًا عميقًا بإعادة الاستثمار في المجتمع المحلي ورعاية الشباب الذين سيسهمون في تشكيل مستقبل دولة الإمارات.

وقد تم تطوير البرنامج بالشراكة مع منصة +twe (Together We Empower)، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين الطلاب والجامعات وأصحاب العمل في المراحل المبكرة من المسار المهني. ويمتد البرنامج التجريبي لمدة ستة أشهر، ويجمع ما بين 20 و25 طالباً من دبي ورأس الخيمة والفجيرة، مع إتاحة الفرصة لهم للمساهمة بشكل مباشر في عمليات هلا وحملاتها.

يركز برنامج السفراء على تعزيز روح المبادرة والتفاعل بين الطلبة، حيث يمنح المشاركين فرصة تطوير حملاتهم الخاصة، وقيادة مبادرات داخل الحرم الجامعي، وتمثيل شركة هلا ضمن مجتمعاتهم، بما يعزّز تواصلاً أكثر مباشرة وواقعية مع زملائهم. وقد صُمم البرنامج خصيصاً لتزويد طلبة الجامعات بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، إلى جانب دعمهم في الانتقال من مرحلة التخرج إلى بدء مسيرتهم المهنية.

كما سيكتسب سفراء الطلاب خبرة عملية عبر مجموعة من الوظائف الأساسية في الأعمال، بما في ذلك التسويق، وصناعة المحتوى، وتحليل البيانات، والتمويل، وإدارة المشاريع. ويشمل البرنامج فترات متابعة ميدانية في بيئة عمل احترافية، وورش عمل متخصصة، وفرص إرشاد مهني، إضافة إلى المشاركة في حملات تسويقية وإنتاج محتوى مباشر، بما يتيح للطلاب بناء خبرة عملية في بيئة عمل سريعة الوتيرة وواقعية.

تم إطلاق برنامج سفراء شباب هلا من خلال حفل توقيع رسمي، بحضور نايلا سماحه، مديرة إدارة التسويق في هلا، وأسامة دماطي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة twe+، وديمة عبد القادر، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للتسويق في twe+، إلى جانب الدفعة الأولى من الطلبة السفراء الذين انضموا إلى البرنامج عبر جلسة تعريفية وورشة عمل تمهيدية.

انطلقت مبادرة سفراء شباب هلا، حيث جمعت 9 طلاب من ثماني جامعات، من بينها جامعة ولونغونغ في دبي، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة برمنغهام في دبي، وجامعة هيريوت-وات في دبي، وجامعة ميدلسكس في دبي، ضمن دفعة متنوعة تمثل طيفاً واسعاً من الخلفيات الأكاديمية والثقافية على مستوى عالمي. كما استقبل البرنامج أكثر من 150 طلب مشاركة، ما يعكس حجم الإقبال المتزايد والاهتمام بالمبادرة

قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا: "تعتمد هلا على فهم طريقة تنقل الأفراد يومياً داخل المدينة، وهذه التجربة في تطور مستمر. ونؤمن أن المرحلة المقبلة من قطاع التنقل سيقودها جيل أكثر ارتباطاً، وأكثر حدساً، والأكثر تفاعلاً مع هذه التغيرات. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى إتاحة مساحة للشباب ليكونوا جزءاً مؤثراً من هذه الرحلة، من خلال تجربة عملية تتجاوز الإطار الأكاديمي. كما تتيح لهم الفرصة للتفاعل المباشر مع مختلف جوانب الأعمال، وطرح أفكار جديدة، والمساهمة بدور مؤثر في تشكيل مستقبل خدمات النقل الذكي في المنطقة."

يستهدف البرنامج الطلبة من مختلف الجنسيات، لدعم التطور المهني في المراحل المبكرة من المسار الوظيفي عبر تعزيز الانتقال من التعليم إلى سوق العمل. وفي نهاية البرنامج الذي يمتد لستة أشهر، يحصل المشاركون على شهادة معتمدة، إلى جانب حافظة أعمال تتضمن خبرات عملية من الواقع، بما يعزز جاهزيتهم وثقتهم عند الانتقال إلى سوق العمل.

قال أسامة دماطي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة +twe (Together We Empower):

"تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل يتطلّب أكثر من مجرّد توفير فرص، بل يحتاج إلى تجارب عملية حقيقية على أرض الواقع. ومن خلال شراكتنا مع هلا، نركّز على تمكين الطلاب من الاندماج في بيئات عمل فعلية، وتحمل مسؤوليات حقيقية، وتطوير مهارات تتماشى مع متطلبات السوق المتغيّر. هذا البرنامج يعكس التزامنا المشترك بدعم وتمكين المواهب الشابة، ومنحهم انطلاقة واثقة منذ بداية مسيرتهم المهنية.."

وقالت بريشا، سفيرة هلا وطالبة في جامعة هيريوت-وات دبي:

"تجربتي في هذا البرنامج تتجاوز مجرد التعلم، فهي تتيح لنا التواجد في قلب المشهد حيث يتشكل مستقبل قطاع التنقل. كما أن العمل مع علامة محلية مثل هلا يمنح التجربة طابعاً مميزاً. ومن أبرز المحطات بالنسبة لنا قيادة حملة متكاملة من الفكرة إلى التنفيذ. رؤية أفكارنا تتحول إلى واقع كانت تجربة ملهمة، وتعكس أهمية منحنا مساحة للتعاون والابتكار والمساهمة بشكل فعّال خارج إطار الدراسة."

مع استمرار ترسيخ مكانة دبي كمركز للابتكار واستقطاب المواهب المستقبلية، تعكس مبادرات مثل برنامج سفراء شباب هلا اهتماماً متزايداً بتزويد الشباب بالمهارات والخبرات والفرص التي تمكّنهم من المساهمة في المرحلة المقبلة من نمو المنطقة.

نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونياً في دبي عبر تطبيق كريم. نظراً لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونياً، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على ابقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.

