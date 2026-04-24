الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت سينومي سنترز، الرائدة في تطوير وتشغيل وجهات أسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع نادي النصر حتى عام 2028، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن مسيرة توسعها المتنامية في قطاع الرياضة بالمملكة.

ويُعد نادي النصر شريكاً مثالياً لسينومي سنترز، حيث تلتقي طموحات النادي العريقة مع رؤية الشركة في تقديم تجارب نمط حياة مبتكرة وتعزيز تفاعل الجماهير من خلال وجهاتنا المتميزة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستدعم سينومي سنترز نادي النصر في تعزيز تواصله مع جماهيره، عبر توظيف محفظتها الرائدة من وجهات التسوق، بما يسهم في تقديم تجارب تفاعلية متكاملة ومبادرات متمحورة حول الجماهير، ويقرب النادي من جمهوره بأساليب أكثر تأثيراً.

ويعكس هذا الإعلان طموح سينومي سنترز في ترسيخ دورها الريادي في الربط بين قطاعات التجزئة ونمط الحياة والرياضة، والإسهام في تطوير منظومة الترفيه والرياضة في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا الصدد، قال خاد الجناحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجاري في سينومي سنترز: "تمثل شراكتنا مع نادي النصر امتداداً لرؤيتنا في تحويل وجهاتنا إلى منصات حيوية تربط الجماهير بعلاماتهم وتجاربهم المفضلة على مدار العام. وبفضل المكانة الاستثنائية التي يحظى بها نادي النصر وقاعدته الجماهيرية الواسعة، سنعمل معاً على تقديم تجارب متكاملة تتجاوز حدود يوم المباراة، وتخلق تواصلاً أعمق وأكثر استدامة مع المشجعين عبر مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل ترسيخ دورنا في الربط بين قطاعات التجزئة ونمط الحياة والرياضة، بما يسهم في تعزيز مشهد الترفيه في المملكة."

-انتهى-

#بياناتشركات