سليمان الحمود : حلول رقمية مبتكرة تدعم كفاءة الشركات و تسهم بتسريع الوتيرة

علي الدبوس : Ooredoo شريك تقني موثوق لقطاع الاعمال و تمكن الشركات من تحسين عملياتها

الكويت- دعمًا لمسيرة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في دولة الكويت، شاركت Ooredoo الكويت في فعاليات Nexus 2025، الحدث التقني الأبرز الذي أُقيم بداية الشهر الحالي في الأرينا، وشكّل منصة رائدة جمعت نخبة من قادة التكنولوجيا، والشركات الرائدة، ورواد الأعمال، وأصحاب الشركات المتوسطة والمشاريع الصغيرة، إلى جانب المستثمرين من الكويت والمنطقة، لمناقشة مستقبل الابتكار، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال.

ويُعد Nexus 2025 حدثًا تقنيًا بارزًا امتد على مدار عدة أيام، وركّز على معارض الابتكار والتحول الرقمي، وتحديات وعروض الشركات الناشئة، وورش العمل المتخصصة، والجلسات الحوارية التي ناقشت أحدث التوجهات التقنية، إلى جانب استعراض تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وحلول المدن الذكية. كما هدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين المبتكرين، والقطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين، بما يسهم في تسريع نمو المنظومة الرقمية والتكنولوجية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضور لافت وجناح تقني متكامل

وشهد جناح Ooredoo الكويت في المعرض إقبالًا ملحوظًا من الزوار، حيث استعرضت الشركة مجموعة من حلول الاتصالات الرقمية وإنترنت الأشياء المصممة لدعم الشركات الناشئة وقطاع الأعمال، إلى جانب تقديم استشارات تقنية وحلول ذكية موجّهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما شاركت Ooredoo بفاعلية في عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، من بينها جلسة ناقشت ابتكار شركات الاتصالات ودور الشراكات في دعم الشركات الناشئة، بمشاركة نخبة من قادة قطاع الاتصالات في المنطقة.

اتفاقيات استراتيجية وتجارب تقنية مبتكرة

وخلال مشاركتها في Nexus 2025، شهد جناح Ooredoo توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات كويتية وجهات رائدة، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم الابتكار وتعزيز المشهد الرقمي في السوق المحلي ، و كانت من ابرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في المعرض مع شركة تاب للحلول المالية ، و كذلك تم توقيع اتفاقية مع بردج للحلول ، و أيضا تم التوقيع مع شركة سام تك قروب للتكنلوجيا ، حيث حرصة Ooredoo على توقيع هذه الاتفاقيات للتأكيد على توفير خدمات مميزة تخدم العملاء و أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة و القطاع التجاري .

كما قدّمت Ooredoo تجربة تقنية جديدة بالتعاون مع شركة سكرين، لاستعراض حلول الإعلان الذكي على المركبات، إلى جانب التعريف بأحدث الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة، ضمن تجربة تفاعلية متكاملة استقطبت اهتمام زوار المعرض.

إطلاق حلول Ooredoo Fleet لإدارة الأساطيل

وفي إطار مشاركتها، أعلنت Ooredoo business، الرائدة في مجال حلول الاتصالات الرقمية، عن إطلاق مجموعة متكاملة من حلول إدارة الأساطيل “Ooredoo Fleet”، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تتبع وإدارة الأساطيل التجارية، وتعزيز السلامة وتقليل التكاليف، عبر أربع باقات مبتكرة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها.

وتهدف حلول Ooredoo Fleet إلى تمكين الشركات من إدارة أساطيل مركباتها بشكل احترافي وفعّال، من خلال حلول تعتمد على المراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل البيانات، والتقنيات الذكية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء التشغيلي واستدامة الأعمال.

وتُعد Ooredoo Fleet من أكثر الحلول تطورًا في السوق الكويتي، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وضمان مدى حياة الشبكة، إلى جانب أجهزة استشعار متقدمة توفّر مستويات عالية من المرونة والكفاءة التشغيلية.

وتشمل هذه الحلول:

تحليل سلوك السائقين بدقة لرصد الممارسات غير الآمنة مثل السرعة الزائدة والكبح المفاجئ

تحسين المسارات في الوقت الفعلي بناءً على حالة المرور والإغلاقات والعوامل التشغيلية

التنبؤ بالصيانة عبر تحليل بيانات المركبات والكشف المبكر عن الأعطال المحتملة

التزام راسخ بالتحول الرقمي

من جانبه، قال سليمان الحمود، مدير إدارة التخطيط بقطاع الشركات في Ooredoo الكويت:

«تعمل Ooredoo الكويت على أن تكون حلقة وصل فاعلة بين قطاع الأعمال وأحدث التقنيات العالمية، وذلك من خلال تطوير وإطلاق حلول رقمية مبتكرة تدعم كفاءة الشركات وتسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي. ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات الرقمية، وتوسيع محفظة خدماتها المبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي في دولة الكويت.»

وفي هذا السياق، قال علي الدبوس، مدير إدارة التحول الرقمي في قطاع الهيئات والشركات في Ooredoo الكويت:

«تأتي مشاركة Ooredoo الكويت في فعاليات Nexus 2025 تأكيدًا على التزامنا بدعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار في دولة الكويت، وتعزيز دورنا كشريك تقني موثوق لقطاع الأعمال، من خلال تقديم حلول ذكية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. كما يعكس إطلاق حلول Ooredoo Fleet رؤية الشركة في توفير حلول رقمية متكاملة تواكب احتياجات السوق المتغيرة، وتمكّن الشركات من تحسين عملياتها، وتقليل التكاليف، وتعزيز مستويات السلامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات.»

آفاق مستقبلية

وتؤكد Ooredoo من خلال هذه المشاركة وإطلاق الحلول الجديدة تطلعها إلى تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات الرقمية، وتوسيع محفظة خدماتها المبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في الكويت والمنطقة.

كما توفّر حلول إدارة الأساطيل من Ooredoo أدوات متكاملة تساعد الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتعزيز السلامة، وإطالة عمر المركبات، مع باقات مرنة وقابلة للتوسع تلائم مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الشركة بتقديم تقنيات متقدمة ترتقي بمستوى الأعمال.

