سيستمتع زوار الجناح بتجربة عرض تفاعلية غامرة تضم تطبيقات لمسية تم إنتاجها باستخدام طابعات Arizona و Colorado و imagePROGRAF من كانون

دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في معرض FESPA العالمي للطباعة 2026، الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2026، وضمن الجناح 2-E20، تستعرض شركة كانون التكامل بين تقنياتها الإنتاجية ذات التنسيق العريض ونهجها المتمحور حول العملاء، لإنتاج مطبوعات جريئة وعالية التأثير تُحدث تحولاً في المساحات وتصل إلى الجمهور، بما يحقق أثراً تجارياً ملموساً.

وتحت شعار “Move your World”، تؤكد كانون مجدداً على الإمكانات التجارية والزخم الإيجابي الذي يمكن لشركات الطباعة المتخصصة تحقيقه. ومن خلال المعرض، يطّلع الزوار على مجموعة مختارة بعناية من التطبيقات الواقعية في قطاعات التجزئة، والديكور الداخلي، ونقاط البيع، والكرتون المموج، والتغليف، إلى جانب حصولهم على نصائح عملية وقيّمة من الخبراء حول كيفية تحويل هذه التطبيقات إلى حلول ملموسة في أعمالهم اليومية. كما يتم عرض مجموعة مختارة من المطبوعات والتطبيقات اللمسية المُنتجة باستخدام مجموعة تقنيات الإنتاج عالية الأداء من كانون للطباعة ذات التنسيق الكبير، بما في ذلك طابعات Arizona وColorado وimagePROGRAF، ضمن مساحة عرض تفاعلية غامرة داخل الجناح.

وتستعرض الطابعة الجديدة من سلسلة Colorado XL بعرض 3.4 متر، في أول ظهور لها ضمن فعالية أوروبية، مدى تنوعها وإنتاجيتها الاستثنائية من خلال إنتاج تطبيقات على وسائط مرنة وصلبة مباشرة وعلى الهواء طوال فترة المعرض. ومن اللافتات والديكورات إلى نقاط البيع والتغليف، توسّع الطابعة المزايا المثبتة لتقنية UVgel من كانون لتشمل سوق الرسومات بعرض 3.2 متر، بما يوفر تنوعاً واسعاً في الاستخدامات عبر مجموعة شاملة من الوسائط.

ويتمتع مزودو خدمات الطباعة بالمرونة اللازمة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة، بما في ذلك اللافتات والورق والفينيل والأفلام، إضافة إلى اللافتات المرنة والمواد الحساسة للحرارة ولوحات الفوم والبولي بروبيلين المموج والأكريليك والألواح المركبة من الألومنيوم. وبفضل سرعات طباعة تصل إلى 70 متراً مربعاً في الساعة في وضع الجودة، و106 أمتار مربعة في الساعة في وضع الإنتاج، وما يصل إلى 211 متراً مربعاً في الساعة في وضع السرعة، توفر هذه المنظومة الإنتاجية المطلوبة لبيئات الإنتاج الصعبة، مع القدرة على استيعاب وسائط يصل سمكها إلى 52 ملم للتطبيقات الصلبة.

المرونة من خلال الشراكات

يُعزى الزخم الذي تقدمه كانون لعملائهاK إلى منظومة متكاملة من شركاء التكنولوجيا والوسائط الموثوقين. وتشكل هذه المنظومة عنصراً أساسياً في حضور كانون في معرض FESPA العالمي للطباعة 2026، والتي يتم تسليط الضوء عليها في مختلف أرجاء الجناح، وكذلك في طريقة توزيع التقنيات عبر أرجاء المعرض.

وتتواجد طابعة كانون الحائزة على جوائز من سلسلة Colorado M بين جناحي شركتي كانون وفوتوبا، وهي مزودة بمنظومة UVgel Factory for Wallpaper التي تنتج مجموعة متنوعة من التطبيقات، من ورق الجدران المخصص إلى ورق التغليف، بهدف إبراز مدى تنوعها والنطاق التجاري الواسع لإمكانات التخصيص الشامل التي توفرها. كما تقدم هذه المنظومة حلاً معيارياً متكاملاً لإنتاج ورق الجدران المخصص بشكل آلي وعلى نطاق واسع، مع تقنية UVgel في جوهرها، وتتألف من طابعة Colorado M5W بنظام الطباعة على اللفات، إلى جانب وحدة تغذية وسائط مخصصة للفات الضخمة من Fotoba، ووحدة قطع المخرجات، ووحدة إعادة اللف والتثبيت.

وثمة طلب عالمي متزايد على التغليف وإكساء الجدران المخصصة بوتيرة متسارعة، ومع منظومة Canon UVgel Factory for Wallpaper تصبح الإمكانات غير محدودة، بدءاً من ورق الجدران التقليدي مروراً بالجداريات، ووصولاً إلى عناصر التغليف والديكور المخصصة ذات الإصدارات المحدودة. وعبر الممر، في الجناح 2-E15، تستعرض شركة Neolt Factory، شريكة كانون، منظومة “UVgel Factory for Posters” التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي تتألف من طابعة من سلسلة Colorado M مزودة بوحدة تحميل لفات عملاقة، ووحدة قص، ووحدة تكديس. وسيتمكن الزوار من مشاهدة منظومة إنتاج الملصقات عالية الإنتاجية والأتمتة، والتي تعمل عند الطلب لإنتاج مجموعة من الملصقات المستوحاة من مدينة برشلونة.

استوديو كانون للذكاء الاصطناعي اللمسي

يستضيف خبراء كانون سلسلة من جلسات "استوديو كانون للذكاء الاصطناعي اللمسي" (AI Tactile Studio) في أوقات محددة طوال فترة المعرض. وتُقام هذه العروض التوضيحية الفردية في منطقة مخصصة داخل الجناح، حيث تسلط الضوء على كيفية إسهام سير العمل المبسّط في تعزيز الحرية الإبداعية، وتمكين المستخدمين من ابتكار مطبوعات ملموسة وفريدة بسهولة باستخدام أحدث تقنيات كانون.

حلول سير عمل مصممة لتوفير المرونة وسهولة الاستخدام

تدعم عروض الطباعة عبر جميع الطابعات مجموعة حلول سير العمل PRISMA XL من كانون، وهي مجموعة مفتوحة ومرنة تتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، وتدعم مزودي خدمات الطباعة في تقديم مطبوعات صحيحة من المرة الأولى، مع تبسيط عمليات الإنتاج حتى في المهام المعقدة، بدءاً من إعداد الملفات ومروراً بعملية الطباعة وصولاً إلى الشحن. ويكتمل عرض حلول كانون في الجناح بمشاركة شركائها في مجال البرمجيات مثل OneVision وOnyx، الذين يوضحون كيف يمكن لنهج مفتوح وغير حصري في حلول سير العمل أن يعزز المرونة التشغيلية ويرفع مستويات الربحية.

وسيتمكن الزوار من تجربة مجموعة وسائط الطباعة ذات التنسيق العريض من مستلزمات التصوير من كانون المخصصة للاتصالات المرئية، والتي تدعم تطبيقات متنوعة تشمل اللافتات والملصقات، وصولاً إلى أغطية الجدران والمنسوجات وشاشات العرض المضيئة من الخلف. وتساعد هذه المجموعة مزودي خدمات الطباعة على تقديم نتائج متسقة واحترافية، مع توفير خيارات وسائط مستدامة، بما في ذلك وسائط الرسومات ذات التنسيق الكبير الخالية من كلوريد البولي فينيل (PVC).

وفي معرض حديثه عن المعرض، قال شادي بخور، رئيس وحدة التجارة بين المنشآت في كانون الشرق الأوسط: "حرصنا في معرض FESPA 2026 على تصميم تجربة تهدف إلى دعم مزودي خدمات الطباعة وشركات تصنيع التغليف، في اتخاذ قرارات موثوقة عند البحث عن التقنيات والشركاء المناسبين لدعم خطواتهم المقبلة. ويسعدنا الترحيب بالعملاء من مختلف أنحاء الشرق الأوسط في برشلونة، بما يتيح لهم فرصة تجربة هذه الابتكارات بأنفسهم واستكشاف كيف يمكنهم فتح آفاق تجارية جديدة لصناعة الطباعة المتطورة في المنطقة".

وأضاف: "يعكس هذا النهج الجديد تصميم كل جزء من الجناح بعناية ليجسد أولويات الأعمال الأساسية لصنّاع القرار، بدءاً من اغتنام الفرص التجارية الجديدة وصولاً إلى تأمين مستقبل أعمالهم. ومن خلال مجموعة من التطبيقات المؤثرة التي تم إنتاجها باستخدام تقنيات Canon UVgel، وArizona للطباعة المسطحة الحقيقية، وimagePROGRAF ، وحلول سير العمل، سيكون أمام زوار FESPA دليل واضح على مستقبل الطباعة ذات التنسيق الكبير والتغليف. وسواء كنت متخصصاً في تحويل التغليف أو إنتاج اللافتات والرسومات، فإن الطباعة، مع الشريك المناسب، تمتلك القدرة على تحويل المساحات والحملات والتأثير على العملاء والمستهلكين، بما يحقق أثراً تجارياً ملموساً وفرص نمو طويلة الأمد".

وتماشياً مع شعار المعرض”The Place for Experts“ ، تعد كانون أيضاً راعياً ذهبياً في معرض ”Corrugated 2026“ الذي يقام في نفس الموقع هذا العام، ضمن الجناح 3/B150a.

وهناك، سيتمكن الزوار من التحدث إلى خبراء كانون في مجال الورق المقوى والتعرف على المزيد عن تقنياتها المخصصة لهذه السوق، بما في ذلك:

آلة الطباعة الرقمية للورق المقوى من الجيل التالي من كانون، corrPRESS iB17، التي تجمع بين جودة الرسومات العالية والإنتاجية الصناعية ومرونة التصنيع الذكي. وهي تستخدم أحباراً مائية ورؤوس طباعة بدقة 1200 نقطة في البوصة، بما يدعم معايير الرسومات عالية الجودة والتوافق غير المباشر مع معايير الأغذية. وتوفر هذه المنظومة إنتاجية تصل إلى 8000 متر مربع في الساعة على أوراق بحجم يصل إلى 1.70 × 1.30 متر، ما يتيح إنتاجاً رقمياً فعالاً وقابلاً للتوسع.

حلول الطباعة الحالية للنماذج الأولية والمجسمات والإصدارات المحدودة للغاية من العبوات المضلعة المطبوعة، والتي تشمل سلسلة طابعات Canon Arizona للطباعة المسطحة الحقيقية ومنظومةUVgel Factory for Packaging استناداً إلى طابعة Canon Colorado من سلسلة M) للطباعة المسبقة على الورق المضلع.

