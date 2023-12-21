دبي: أعلن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي عن تلقيه أكثر من 500 فيلم قصير من 89 دولة، ما عزز مكانة المدينة مركزاً عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا ومنصة لاختبار التقنيات الجديدة.

ويستكشف المهرجان الأول من نوعه في المنطقة إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدفع رواية القصص الإبداعية وتطوير قطاع صناعة الأفلام، ويسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتكنولوجيا، مما يجعل من مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة للمبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي وأصحاب الأفكار الجديدة.

وقال مجد زعرب، نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي: "بصفتها مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار، أطلقت مدينة إكسبو دبي مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التوجه الكبير للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال السينمائي، وإظهار كيف يمكن لأي شخص، من أي مكان، أن يصبح صانع أفلام، بغض النظر عن مهاراته السينمائية، ونحن سعداء بجودة الأفلام المشاركة وتنوعها، مما يوضح مدى الفرص المتاحة في هذا المجال الناشئ."

وأضاف: "تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي الأشخاص من التعبير عن إبداعاتهم بمجموعة واسعة من الطرق الجديدة، ونحن متحمسون لاستكشاف ذلك عبر ورش العمل العملية المستمرة التي ينظمها المهرجان، ومشاركة النتائج مع مجتمعات التكنولوجيا الإبداعية والمستقبلية. وعبر مبادرات مثل مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، تعمل مدينة إكسبو على تعزيز رؤية تقوم على الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، حيث تعمل التكنولوجيا على تمكين الأشخاص، وأتمتة الأعمال وتوفير الوقت الثمين الذي يمكن استخدامه بشكل أكثر إنتاجية وإبداعًا."

مع إغلاق باب التقديم للمسابقة العالمية ستقيّم لجنة تحكيم مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي الأفلام القصيرة وستكشف عن أفضل 10 أفلام في القائمة المختصرة في منتصف شهر يناير. سيوجه مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بعد ذلك دعوة للجمهور للتصويت لفيلمهم المفضل من بين المشاركات في القائمة المختصرة، في حين ستختار تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها مدينة إكسبو دبي الفيلم المفضل بشكل مستقل، مما يضيف بعدًا مثيرًا للمنافسة.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وجائزة اختيار الجمهور وجائزة اختيار الذكاء الاصطناعي في حفل توزيع الجوائز في 29 فبراير في مدينة إكسبو دبي والاحتفاء بالفائزين لمساهماتهم في عالم صناعة الأفلام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقد استضاف خبراء الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام المشهورون العديد من الجلسات وورش العمل وذلك ضمن التزام مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بتعزيز الحوار ونشر المعرفة، وسيتم طرح المزيد من هذه الجلسات قريبًا، مما يوفر للمشاركين فهمًا أعمق للتقاطع بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الإبداع البشري عبر مراحل إنتاج الأفلام.

لمزيد من المعلومات حول مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aifilmfest.ae.

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نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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