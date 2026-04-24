تعاون بين المؤسسات الوطنية لدعم سلاسل القيمة، وتعزيز جاهزية القطاع الزراعي والغذائي لمتطلبات المستقبل.

العين، الإمارات العربية المتحدة، شهد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع 5 مذكرات تفاهم استراتيجية، وذلك بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني.

وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار "منصة إماراتية زراعية شاملة... نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي"، إلى توسيع نطاق التعاون المؤسسي في مجالات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز الابتكار الزراعي والإنتاج المستدام، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة، وتعزيز كفاءة الموارد، ودعم مستهدفات الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تعكس مذكرات التفاهم الموقعة خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث بوصفه منصة وطنية فاعلة لتوسيع الشراكات النوعية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات الرائدة، بما يخدم توجهات دولة الإمارات في تطوير القطاع الزراعي والغذائي على أسس أكثر استدامة وابتكاراً وكفاءة".

وأضافت معاليها: "تأتي هذه الاتفاقيات لدفع مسارات التعاون المؤسسي في مجالات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز مستهدفات الأمن الغذائي المستدام. كما تمثل هذه الشراكات ترجمة عملية للتوجهات الوطنية إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس، تعزز جاهزية القطاع للمستقبل، وترسخ مرونته، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للنمو والتنافسية."

دعم الزراعة والإنتاج العضوي

وشملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بشأن مجالات التعاون ضمن المهام المشتركة للجهتين، بما يدعم تطوير القطاعين الزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات الفنية والبحثية، وتوحيد المعايير والسياسات المنظمة للقطاع، ودعم الزراعة والإنتاج العضوي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الأمن الغذائي. وقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وسعادة سالم عبد الله الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة. بحضور سعادة الدكتور المهندس، خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

منصات للابتكار الزراعي المستدام

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بهدف دعم الجهود الوطنية في مجالات الزراعة الحديثة والاستدامة، وتحويل المساحات المتاحة ضمن مواقع الشركة إلى منصات للابتكار الزراعي المستدام من خلال تنفيذ تجارب ومشاريع مشتركة تدعم الأمن الغذائي وتسهم في تقليل الانبعاثات. كما تشمل مجالات التعاون اختبار تقنيات الزراعة الذكية، ودراسة الاستفادة من الموارد البديلة، مثل المياه المعالجة والطاقة المتجددة، وإنشاء نماذج زراعية مبتكرة ذات طابع تعليمي وتوعوي، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات بما يخدم البحث والتطوير وبناء القدرات. ووقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وعبد المنعم محمد المزروقي، نائب الرئيس التنفيذي للنمو البديل وخلق القيمة للمجموعة لدي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

مشاريع زراعية رائدة تعزز تنافسية المنتج المحلي

وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني وشركة إيليت أجرو القابضة، لدعم الجهود الوطنية في مجالات الابتكار الزراعي والإنتاج المستدام، وتطوير مشاريع زراعية رائدة تعزز الاكتفاء الذاتي وتنافسية المنتج المحلي، إلى جانب تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، والتعاون في تشغيل وإدارة نماذج الزراعة العمودية والبيوت المحمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واختبار أحدث تقنيات الري والتسميد، وربط إنتاج المزارع المحلية بشبكات التوزيع والتسويق. وقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وحسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايلت اجرو القابضة.

إنشاء قنوات توزيع وتسويق مستدامة

كما شملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني وشركة " ان ار تي سي - NRTC"، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية عبر إنشاء قنوات توزيع وتسويق مستدامة تربط مخرجات المزارع الوطنية بشبكة توزيع الشركة، بما يدعم عائد المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي، إلى جانب تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وبناء القدرات الوطنية، وضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية المعتمدة. ووقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، ومحمد نصار الرفاعي الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي".

تحسين كفاءة سلاسل التوريد

وجري توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ومصنع البركة للتمور، بهدف دعم المزارعين، وتسهيل توريد محاصيلهم، وتحسين كفاءة التجميع وسلاسل التوريد، وتعزيز تسويق التمور وتوسيع قاعدة الموردين والمنتجين المحليين، بما يسهم في تطوير قطاع التمور ورفع تنافسية المنتج المحلي. كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ مبادرات وبرامج لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، والترويج للمنتجات الوطنية، وإطلاق حملات ومبادرات تعزز مكانة المنتج المحلي في منظومة الأمن الغذائي. ووقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، ويوسف سليم المدير التنفيذي لمصنع البركة للتمور.

وتبرز مذكرات التفاهم التي شهدها المؤتمر أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير القطاع الزراعي والغذائي، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز التكامل بين الابتكار والإنتاج والاستدامة، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة، ويخدم توجهات الدولة في ترسيخ أمن غذائي مستدام وقطاع زراعي أكثر جاهزية للمستقبل.

ويواصل المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية رائدة لدعم تطوير القطاع الزراعي والغذائي في دولة الإمارات، وتعزيز التكامل بين الإنتاج، والتصنيع، والاستثمار، والابتكار، بما يخدم مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والاستدامة وبناء اقتصاد غذائي أكثر مرونة وتنافسية.

نبذة عن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي

المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي حدث سنوي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، ويعد منصة استراتيجية وطنية رائدة تهدف إلى تقديم كل سبل الدعم للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتعزيز دورهم في منظومة الأمن الغذائي المستدام ودفع عجلة الابتكار في القطاع الزراعي بدولة الإمارات. يأتي الحدث تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للزراعة المستدامة والذكية.

يُعد الحدث محفلاً يدعم التحول نحو نظم غذائية مستدامة، ويعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان مستقبل غذائي آمن للأجيال القادمة. يجمع المؤتمر والمعرض نخبة من الخبراء وصناع القرار والمزارعين والمستثمرين من الإمارات والعالم لتبادل الخبرات والرؤى حول سبل نشر حلول مجالات الزراعة الذكية، والتقنيات الحديثة والمبتكرة، ودعم الاستدامة البيئية، وسبل مواجهة التحديات الزراعية على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالم. ويتيح المعرض الفرصة لمنتجي الغذاء والمزارعين المواطنين وأصحاب المزارع المحلية لعرض منتجاتهم والترويج لها في جميع أسواق الإمارات.

من خلال معرض متكامل، وورش عمل وجلسات حوارية، يُبرز الحدث أحدث الابتكارات في الزراعة العمودية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب ورواد الأعمال والطلبة والأكاديميين في بناء قطاع زراعي مرن ومستدام.

نبذة عن وزارة التغير المناخي والبيئة

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها أهمية خاصة بملف الزراعة والأمن الغذائي كأحد أهم المكونات البيئية والتنموية، وأنشأت عام 1972 "وزارة الزراعة والمياه والثروة السمكية"، بهدف وضع السياسة الخاصة بالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وحمايتها وتعزيز الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات. منذ فبراير 2006، انتقلت مهام الوزارة إلى "وزارة البيئة والمياه" التي حلت محلها وتولت جميع اختصاصاتها، إضافة إلى مهمة الحفاظ على كافة مكونات البيئة والطبيعة في الدولة وتنميتها. تم اعتماد مسمى "وزارة التغير المناخي والبيئة" في فبراير 2016 خلال تشكيل وزاري بعد إضافة ملف التغير المناخي لمسؤوليات الوزارة السابقة.

وتقود وزارة التغير المناخي والبيئة حالياً جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها وخفض الانبعاثات وإحداث تحول في القطاعات الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق الحياد المناخي للإمارات بحلول 2050، مع العمل على إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية العالمية، وإقامة الشراكات وبرامج التعاون الدولية للمساهمة في تعزيز العمل المناخي والبيئي العالمي.

تعمل الوزارة على تحقيق أهداف "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" لتصبح الدولة الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051، عبر تمكين الزراعة الحديثة ودعم المزارعين وتعزيز الاستفادة من الثروة الحيوانية والسمكية لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وإحداث تحول في نظم الغذاء نحو نظم مستدامة وذكية مناخياً. وتترجم الوزارة جهودها في تحقيق الاستدامة المناخية والبيئية في الإمارات عبر سياسات وقوانين مبتكرة تشجع على تطبيق التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.

وتبذل الوزارة جهوداً متسارعة في مجال حماية الكائنات الحية وصون الطبيعة عبر "الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031"، مع التوسع في مشاريع الحد من تدهور الأراضي من خلال تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030". ذلك بجانب عمل الوزارة على تعزيز الأمن البيولوجي، وتمكين الاقتصاد الدائري، وخلق المزيد من المجتمعات المستدامة في الإمارات، وتشجيع مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على المشاركة في تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل مستدام للجميع.

نبذة عن المركز الزراعي الوطني

المركز الزراعي الوطني، والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2024 ويعمل المركز على إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته، بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

